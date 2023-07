Jesús Retana Vivanco: ¡Qué confundido estoy!

¡Qué confundido estoy! Los tiempos nos presentan situaciones a veces extrañas con posturas absurdas, dictatoriales, peligrosas y aberrantes, situaciones que, como decía mi tío, hacen zozobrar el barco en el que navegamos para hacernos presa fácil de los tiburones, yo diría de los cocodrilos.

Concentrado en terminar la prepa, buscaba una carrera universitaria alejada del olor a marihuana de los salones de la Facultad de Filosofía y Letras; el destino me llevó a encontrar mis verdaderas habilidades en el tema de la publicidad y la comunicación, echándole un ojo a los fracasos y esporádicos logros del gobierno en turno, formando así mi conciencia como ciudadano que analizaba el quehacer de los gobernantes y sus camarillas.

Con mi flamante credencial de elector, siempre votaba por un partido que no fuera el oficial y nunca tuve respuesta a mis inquietudes. Cuando finalmente llegó el hombre de las botas con apellido de zorro en inglés, lamentablemente no cambió mucho mi óptica de la visión política, degradaba la mexicanidad con atributos más superficiales que efectivos.

Pensé que en el siguiente sexenio venía un cambio a fondo en el partido del bolillo pero no, me equivoqué, tuvieron chance y no lo aprovecharon, en realidad Calderón se destacó por una estrategia militar para combatir a los cárteles de la droga. Se le atribuyen 120,000 homicidios dolosos, otras fuentes dan la cifra de 100,000 como sea, la situación seguía dando tumbos aunque el crecimiento económico en su período fue de 8.6 % .

México surrealista

Lo inquietante siempre se manifiesta y más cuando se espera un golpe de timón desde lo alto del gobierno, entonces llega un candidato ya muy paseado con antecedentes no muy aceptables haciendo campaña permanente por los rincones del país desde 2006, todos pensaron, menos yo y muchos millones más, que podría darle fin a la corrupción rampante que dejó Peña Nieto.

Ahora estamos padeciendo los daños de esa maquinaria formada al vapor con gente de los regímenes anteriores o inexpertos que portan una bandera color guinda y sin razón, vemos cambios que no benefician a nadie, absurdos nombramientos, decisiones erróneas, insultos, falta de respeto a las instituciones y sus representantes, violencia incontrolable, expropiaciones, corrupción a todo lo que da, fraudes, mentiras, derroche sin transparencia, etc. etc. Estamos en un México bizarro, surrealista que aguanta todo.

Cortinas de humo se despliegan cuando hay necesidad de justificar algo. Absurdos planes A y B, ataques repetitivos a jueces y magistrados por no plegarse a las voluntades del gobernante, tal como sucedía en la Edad Media del siglo VII con los señores feudales.

¿Logros de la 4T?

Ya pasaron 5 años de este gobierno, lo celebraron el sábado con acarreados de 200 pesos y una torta para aplaudir los logros de la 4T ¿logros? Yo no he visto ninguno, la palanca que activó el festín fueron los programas sociales del bienestar, que entre paréntesis ya existían desde 2001 y este gobierno los incrementó utilizándolos como arma política, disponiendo a discreción de otras partidas vitales para el desarrollo como el sector salud, al que ha dejado en los huesos.

Entonces, ¿cuál es el motivo de la celebración?, ¿que cambió? ¿en que nos ha favorecido? con un aeropuerto de diez vuelos diarios, con un Tren Maya que no se sabe si lo terminarán y si será rentable, con una refinería que se inunda cada vez que llueve y no refina ni un litro de petróleo en estos tiempos de energías limpias. Tan solo estas obras han duplicado o triplicado su costo inicial.

Actos de prepotencia se dieron al inicio de su mandato, como cancelar el aeropuerto de Texcoco, chiste que nos costó a los mexicanos 300 mil millones de pesos argumentando corrupción que nunca se supo de quién, ni de cuánto.

Una violencia sin fin que pone los pelos de punta cuando vemos a cuatro rufianes a las 7 de la noche tundiendo con mazos y hachas durante cuatro minutos los aparadores blindados de una joyería en un centro comercial de Polanco y roban tranquilamente 15 relojes de los llamados de alta gama. Ni policías ni militares se dieron por enterados, solo la gente que hacía sus compras

Seguir otros 6 años con más de lo mismo

Los 156,000 homicidios en lo que va de esta administración (cifra record histórica) a pesar de la Guardia Nacional y un Ejército que ha recibido el trato preferencial que ningún Presidente le había dado, haciéndolos constructores y administradores para manejar importantes asignaciones cuyos presupuestos son manejados con total opacidad, porque son consideradas como de seguridad nacional, según los decretos promulgados por AMLO.

Ahora celebra su quinto año de estar sentado en la silla presidencial del Palacio Nacional, después de haber destapado a sus corcholatas para que el magnificente dedo indique quién va a continuar con su transformación de cuarta.

Aquí termino, no es mi costumbre hacerle al politólogo, solo me estoy expresando como un mexicano inconforme, que no quiso pasar por alto la celebración del quinto año de asunción al poder del gran tlatoani, por tal motivo, al menos yo… estoy muy confundido.— Mérida, Yucatán, 3 de julio de 2023

