Edgardo Arredondo Gómez: ¡Si no pueden con la seguridad: renuncien!

Contra la injusticia y la impunidad: ni perdón ni olvido —Bertolt Brecht

“Vemos y leemos los periódicos, vemos los actos de delincuencia… ya no nos afecta. Únicamente nos afecta ese terror interno que tienen los mexicanos de salir a las calles. México hoy está en crisis de seguridad. Hoy México vive una de las peores épocas…, esto es producto de muchos años de indolencia. Sí, de irresponsabilidad, de dejar de hacer y digamos, claro, también de corrupción. Hoy hemos logrado una palabra espantosa en este país que, se llama impunidad”.

Con voz entrecortada, por momentos conteniendo las lágrimas, el empresario Alejandro Martí pronunciaba un discurso como invitado en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad en agosto de 2008, estando presentes el presidente Felipe Calderón y su secretario de seguridad, Genaro García Luna, funcionarios del gabinete, gobernadores, legisladores e integrantes del Poder Judicial Federal.

“El dolor y la muerte de mi hijo me ha dado el honor hoy de poder expresarme ante ustedes en el nombre de todos aquellos que han sufrido una pena como yo, en el nombre de todos los mexicanos, padres y madres, y Fernandos que existen miles en este país que no han tenido un foro como éste. Señores, si piensan que la vara es muy alta, que es imposible hacerlo…, ¡si no pueden: renuncien!, pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada. Eso es también corrupción”.

La imagen ahí quedará grabada para siempre: los rostros contritos de los oyentes, la rabia y la amargura contenidos del orador. De poco sirvió el hermetismo, inútil el pago del millonario rescate, menos la súplica, las oraciones, simplemente nada, absolutamente nada pudo impedir la máxima tragedia, el horror materializado en la muerte de un hijo. La espina clavada en el corazón, el alma hecha pedazos.

Hablamos de viudez cuando se pierde al cónyuge, orfandad a los padres, pero perder a un hijo es algo tan lastimoso que no existe un vocablo siquiera que pudiera definirlo…, así de trágica, así de horrenda fue la muerte de Fernando de solo 14 años.

Eduardo Gallo. Julio de 2000. A pesar de haber efectuado el pago por la liberación de su hija Paola, los captores la asesinaron en un hecho no del todo esclarecido. Abogado de profesión, hombre probo, un buen ciudadano; no conforme con las explicaciones recibidas, emprendió por cuenta propia (al ver el poco interés de autoridades estatales y federales) la investigación para dar con el responsable.

En medio de la brutal ola de secuestros que se generaban en Tepoztlán, con sus propios recursos, dejó todo y en una actividad detectivesca, once meses después localizó y entregó al verdugo de la chica. “Paola me pediría que buscara justicia, no venganza”.

Después de esto, formó parte de “México Unido Contra la Delincuencia (MUCD)”, dedicándose al activismo en medio de la incontrolable ola de secuestros y violencia en Ciudad de México, por cierto, durante la gestión de López Obrador, que desencadenó una marcha de protesta, a la cual el mandatario denostaría calificándola de “marcha de pirruris”. Por marcadas diferencias de algunos de los militantes, por declaraciones emitidas contra Felipe Calderón, abandonó la agrupación.

En septiembre de 2007, Silvia, hija de Nelson Vargas, quien fuera titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), fue secuestrada cuando se dirigía a la escuela. El escenario igual de brutal, desde el principio, negociaciones en medio del lenguaje más soez y violento inimaginable. El desenlace similar. Transcurrieron dos semanas, se perdió el contacto con los plagiarios.

Aproximadamente un año después el cuerpo sin vida fue encontrado en una vivienda de Tlalpan. Las pesquisas, igual, por cuenta propia del padre de la víctima dieron por resultado que fue el chofer de la familia, cómplice del grupo criminal conocido como “Los Rojos”, que operaban en el Distrito Federal, Estado de México y Guerrero. Hasta la fecha solo hay un detenido que al parecer ni siquiera ha sido sentenciado.

En junio de 2005, Hugo Alberto Wallace Miranda fue secuestrado y asesinado por sus captores. Aunque cuestionada sobre los métodos empleados (se habla de torturas y procesos ilegales), su madre Isabel Miranda de Wallace logró la captura de siete personas involucradas. Poco después incursionó sin éxito en la política y fundó la asociación civil “Alto al Secuestro”. Desde hace años mantiene litigios al ser incluso acusada, de haber inventado el caso de su hijo.

Lo cierto es que es un personaje incómodo para el gobierno, que mes a mes publica estadísticas para el récord de este delito, que como habría que esperar difieren de las oficiales. En números de esta asociación, entre 2018 y 2022 se han registrado cinco mil 129 secuestros, seis víctimas mortales, cinco mil 782 detenidos; lo que significa que en este lapso se reportaron al día cuatro secuestros en promedio. Las entidades con la mayor incidencia son: Veracruz, Estado de México, Sonora, Baja California Sur y Jalisco.

En una sociedad donde parece que tenemos la mala costumbre de habituarnos, rayando peligrosamente en la displicencia, aun seguimos reaccionando con pavor cuando el secuestro se convierte en mediático por tratarse de políticos, empresarios, deportistas o gente de la farándula, o cuando los grupos criminales son célebres por su grado de brutalidad, como en el caso del tristemente célebre Daniel Arizmendi (a) “El Mochaorejas”.

Alejandro Martí murió hace unos días, a los 73 años.

Al igual que Eduardo Gallo, Isabel Miranda y en menor grado Nelson Vargas, trocaron el sufrimiento en activismo. Martí creó “México SOS”, una organización civil que tiene el objetivo de poner un alto a la crisis de inseguridad en nuestro país.

En 2019, a invitación del presidente López Obrador, acudió de nuevo a la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública para recordar que los problemas de inseguridad, injusticia e impunidad no se acabaron. “Señor Presidente hoy más que nunca requerimos de la unidad nacional, de la concreción de esfuerzos de todos los niveles de gobierno y ciudadanía, para lograr el éxito de su gobierno, partiendo de la base de que, si sus políticas públicas son un éxito, éste se verá reflejado en cada uno de nosotros”. … Es evidente que lejos de una mejora, el país sigue hundido en una espiral de violencia.

“¡Si no pueden: renuncien!”. Ahí quedará para la historia esta frase sin fecha de caducidad. Ha habido dimisiones de secretarios de seguridad, pero ninguna derivada de un mea culpa; prácticamente nadie que inicia termina con la encomienda; paradójicamente el único que no lo hizo y completó su cargo en el sexenio correspondiente fue Genaro García Luna: Sin comentarios.

Descanse en paz Alejandro Martí, hombre ejemplar que pudo canalizar su dolor.

Aquel discurso quedará a la posteridad como un grito silente, producto del hartazgo y la impotencia de los mexicanos.— arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor