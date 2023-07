María Isabel Caceres Menéndez: Alcoholismo en Yucatán

Yucatán mantuvo el primer lugar en alcoholismo hasta el año 2021. “1 de cada 4 casos de ingestión etílica en México sucedían en Yucatán” esto, bien mirado y analizado, representa un problema muy serio para la sociedad yucateca, la economía y la vida familiar.

“Vamos a tomar la cerveza y a botanear; anda por las chevas; una no es ninguna; hoy si nos ma…mos en serio; a ti te tocan las caguamas y de paso invitas a dos cartones”, y frases por el estilo. La cerveza es la bebida por excelencia, el “non plus ultra” de los yucatecos. En especial en el interior del Estado. Adoran la cerveza. Causas hay numerosas.

La fabricamos por generaciones. El aprendizaje por observación. El calor fatigante que invita a una cerveza congelada. Así se toma aquí. Congelada. O no está buena. ¿se gastó y ya es tarde? No pasa nada. La repagas en el SuperClan. Pero no te quedas a medias con tu parranda…

Él Covid 19 los detuvo un poco. En algunos casos empeoró. Porque se abastecieron a lo salvaje para aguantar la parte dura del encierro que fue larga. Y pobre familia. A cargar con el paquete en bruto en el mismísimo seno del hogar. El alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y mortal.

El problema se inicia en el hogar. Bautizos. Fiestas infantiles. 15 años. Carnaval. Año nuevo. Navidad. Sábados y domingos familiares empapados en alcohol. Con sus honrosas excepciones como siempre. No en todas las familias se bebe en exceso. O no se bebe, o se bebe con moderación.

Él alcohol te desinhibe social y psicológicamente porque libera dopamina, el neurotransmisor de las emociones. Y afecta de forma diferente a cada consumidor. Unos ríen. O se vuelven cariñosos. Extrovertidos. Muchos se vuelven violentos.

Lo más grave que está sucediendo en los últimos registros es que se observa una mayor presencia en casos de mujeres y hace unos años no era así, la adicción era mayor en los varones.

“En este gobierno se han realizado labores de prevención, lo que ha resultado en una baja del 37.9% en casos de Intoxicación Aguda por Alcohol (IAA). Esto nos ubica en el tercer lugar en el ranking de mayor disminución de casos respecto a 2021”.

La Secretaría de Salud federal y sus boletines epidemiológicos confirman la incidencia del alcoholismo en Yucatán, pues no solo sucede en Mérida, sino también son considerados enfermos de ese mal pobladores del interior del estado, donde destacan Valladolid, Progreso, Ticul, Tekax, Muna, entre otros.

Esto se da a pesar del impuesto de 2019 que impuso el gobierno del Estado del 4.5 por ciento a las bebidas alcohólicas, excepto la cerveza.

Las medidas de Prevención y Orientación tienen que involucrar fuertemente al Sector Salud y a la Sociedad Civil.

Hijos, hermanos, amigos, cónyuges, caen rápido en el círculo vicioso del consumo etílico excesivo.

Se tiene también el apoyo del Centro de Integración Juvenil en el que se otorga “atención, terapia y tratamiento para el alcoholismo y las drogas”. Lamentablemente, ya lo hemos comentado antes, en los últimos años “se observa una mayor incidencia de mujeres en casos del consumo del alcohol”.

El disfrute, la diversión y la convivencia son dos de los principales beneficios que se asocian al consumo colectivo de alcohol. A pesar de que en términos de salud causará un deterioro visible en el bebedor consuetudinario. Sobre todo en lo emocional, anímico y económico.

Muchos beben para alejar el estrés. Siendo éste uno de los motivos más frecuentes. Y lo hacen solo en fin de semana. Como decimos: los que saben y los que no saben tomar. “el alcohol te relaja, si estás triste te quita la tristeza”, comenta una mujer de 28 años, “chismeas, te ríes mucho, sales de tu rutina. Olvidas los problemas con el marido, los hijos, la familia política”, menciona otra, de 30 años.

Para los varones es similar. Los conflictos en el trabajo. Ser buen proveedor. También el estrés/desestrés por del consumo de alcohol… se sienten cómodos, ellos y ellas, divertidos, disfrutando la convivencia entre copa y copa. Juntarse con los amigos definitivamente cuando de alcohol se trata es primordial. “Beber a solas no es divertido”.

El problema más grave de la ingesta excesiva de alcohol es la violencia que éste genera. Hijos que a hachazos matan a sus padres mientras comparten bebidas alcohólicas. Maridos que a machetazos destrozan a sus esposas o les tiran escopetazos a los hijos y a ellas. Amasios que terminan la parranda a cuchillo limpio y uno de los dos fallece. Sangre y alcohol. Violencia salvaje y alcohol ahora también mezclado con otras drogas.

Los retenes durante este periodo vacacional tenían la obligación de detener a los conductores alcoholizados que regresaban a sus destinos de origen, protegiendo a otros conductores y a sus mismas familias. Lamentablemente sabemos lo que pasó. Abusos y malos tratos. Extorsión y violencia física.

Esperemos que la intervención del Sr. Saidén los fines de semana surta los efectos que esperamos para el bien de las familias visitantes de fin de semana.

Este problema social que ya causa el alcohol con niveles de epidemia amerita un serio análisis de motivos y opiniones profesionales. Miembros de la sociedad civil, asociaciones de padres de familia y apoyo irrestricto con planes e ideas efectivas para evitar que el problema siga creciendo.— Mérida, Yucatán.

maica482003@yahoo.com.mx

Abogada y escritora