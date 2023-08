Oigo decir a veces que en los pasados tiempos los hombres y las mujeres actuaban en forma muy moral.

Cuando tal oigo me río mucho. Por dentro, claro, para no ofender. Evoco una cierta carta que leí: “... La señora, casada, me dirigió miradas lánguidas, juntó su pierna a la mía por abajo de la mesa y me dijo por lo bajo que fuera a visitarla al día siguiente, pues estaría sola por andar fuera su digno consorte...”

Y otra carta recuerdo: “... El señor Andrade me ha confiado sus amores con la primera actriz del teatro San Fernando. Quiere que yo la vea desnuda para que admire sus perfectas formas...”.

Esas dos atrevidísimas misivas las firma don Juan Valera, atildado escritor español autor de la novela “Pepita Jiménez”. Las cartas están fechadas en 1847. La primera se la escribió Valera a su mamá; la segunda a su hermana.

Por eso cuando oigo decir que antes había más moral que ahora yo me río mucho. Por dentro, claro, para no ofender.— Saltillo, Coahuila.