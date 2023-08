Tunkul Político: ''La zacapela de todos contra todos no tiene la mínima tregua''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Vaya que ha estado interesante y movido el mes que vamos terminando. Los Tunkules Amigos ya están medio turulatos por lo tupido de los aconteceres, pero sus mensajes siguen llegando en las formas acostumbradas, por lo que mejor sin más preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul Electoral Nacional se ha estado reportando cada día más sorprendido que el anterior, pues el enredijo en que se ha convertido el proceso electoral –que por cierto todavía no inicia legalmente- no parece tener para cuando tocar fondo.

Las campañas anticipadas de prácticamente todos los partidos se encuentran en pleno apogeo y ahora hasta con el visto bueno del INE y del Tribunal Electoral que palomearon los ilegales dizque procesos internos, tanto de las corcholatas guinda como de los taparroscas azules. Es más, ese Tunkul nos comenta que incluso ya les aprobaron poder gastar 34 millones de pesos a cada uno de los participantes para la realización de sus actividades de ¿anti-precampaña, pasarela, calentamiento de motores, manipulación, montajes teatrales? ¡Sepa la bola qué es lo que estamos gustando!

La zacapela de todos contra todos no tiene la mínima tregua, pues las acusaciones, las quejas las denuncias, los lamentos, las diatribas, y hasta los recordatorios familiares, van subiendo de tono y de frecuencia a cada momento. Así pues, cuando legal y formalmente inicie el proceso electoral para renovar a los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo del gobierno federal, lamentablemente una mayoría del electorado se encontrará ya medio enajenado a causa de los videítos, las fotitos, los titulares, la comentocracia, las notas falsas, la rumorología, las aseveraciones sectarias de todos los bandos en competencia y por lo tanto habrá un buen número de sufragios estrictamente estomacales. ¡Pa´su mecha!

¡Ah! pero en el xtokoy solar no se cantan mal las rancheras en lo referente a ese tema, pues el grillerío se encuentra en pleno apogeo. La colocación de espectaculares con promoción personalizada de algunos suspirantes, la pintadera de bardas, la reunionitis, la destapadera, las patadas por debajo y por arriba de la mesa, se han convertido en asuntos cotidianos, por lo que el chismerío está surtido y sabroso. Un Tunkul experto en cuestiones digitales nos platica que el que debe estar muy, pero muy contento con la competencia de los que suspiran por un cargo de elección es Mark Zuckerberg, pues la pagadera de pautas en Facebook está alcanzando niveles millonarios, ¡Qué tal!

El Tunkul Panista se comunicó todo achicopalado y cariacontecido, pues según nos cuenta, en el interior de su partido el ambiente está que arde, ya que lo que se tenía como tersa y unánime designación del ChiquiReni para ser candidato a la gubernatura, se ha convertido en un auténtico zipi-zape por la descarada campañota de Libo y ahora con la inesperada entrada disruptiva de Rommel. ¡Chíspales!

La repetida publicación de fotitos acompañadas de textos presumiendo la “unidad”, hasta hace unas semanas daban risa, pero ahora causan pena, pues la guerra intestina de los blanquiazules es de pronóstico reservado. De nada ha servido que Markito los reuna en el local del CEN, les diga que tienen que disciplinarse y portarse bien, que los haga posar para la foto y los obligue a publicarla en sus redes digitales, si al salir de la reunión se reanudaron los cates. Por cierto nos dice ese Tunkul que el ChiquiGóber insto a poner fin a esa reunión diciendo con desparpajo: por favor vamos a apurarnos porque se me hace tarde para subirme al avión y volar hacia el extranjero. ¡Cosas que tiene la vida Mariana!

El efecto cascada de la moda en que se ha convertido la denunciadera, se hace presente en nuestra entidad y se han presentado denuncias por campañas anticipadas, tanto ante la Junta local del INE como ante el IEPAC. ¿Qué efectos tendrán esas denuncias? ¿Correrán trámite? ¡Vamos a ver, dijo un ciego!

El que se comunicó un tanto animoso fue el Tunkul Ciudadano, pues nos informa que un juez federal ya otorgó el primer amparo definitivo a una trabajadora del sector educativo en contra de la gandalla reforma a la Ley del ISSTEY presentada por el ChiquiGóber y aprobada por los diputados Petronilos hace un año; señala que presentados por trabajadores de la educación del sistema estatal hay 68 solicitudes de amparo que fueron aceptadas y están corriendo trámite, por lo que hay que estar pendientes de cómo se irán resolviendo para saber si el asunto tendrá que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia. ¿Sale?

De igual manera, ese Tunkul hace referencia al fallo emitido por una jueza federal, que de nueva cuenta ratifica la resolución en contra del ayuntamiento meridano por el caso de la terminación anticipada del contrato de renta de las lamparitas del alumbrado público que atropelladamente realizó el ChiquiAlcalde meridano hace 10 años y que curiosamente era el mismo que hoy sigue ocupando el mismo cargo, si, Reni. También la resolución es la misma: estuvo mal el procedimiento y hay que pagar. ¡Cosas veredes mío Cid!