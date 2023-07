Marcelo Pérez Rodríguez : La renuncia del sueño

En algún momento el gobernador Mauricio Vila aspiró a la candidatura por la presidencia del país. Su corazón latía apresuradamente cuando algunos políticos de su partido lo alentaban y cuando él mismo pensaba que si podía lograr la hazaña política.

Todo político, por lo general, aspira a puestos mayores. Ser legislador, alcalde, gobernador, presidente. Es una aspiración de muchos, pero un sueño realizable de pocos. Unos se quedan en el camino, aunque al final otros hacen su carrera siempre dentro de la política en un permanente sube y baja.

El mismo presidente Manuel López Obrador lo incluyó en 2022 en la lista de los “precandidatos del bloque conservador” a la presidencia de la República, durante su conferencia matutina. También en una visita a la entidad en ese mismo año expresó que los yucatecos “tienen muy buen gobernador” y es “mejor que otros en la lista”.

En marzo de este año, en la inauguración de la 86 Convención Bancaria en nuestra ciudad capital, el presidente en un una confusión de palabras, al mencionar la presencia del gobernador yucateco, expresó: “Mauricio Vila, presid… gobernador de Yucatán”, y luego rubricó: “un destape más”.

Ante estos señalamientos es natural que el gobernador se sintiera fuerte aspirante a la candidatura presidencial. Es más, en una entrevista señaló: “A mí no me interesa ser candidato, a mí me interesa ser presidente. Si no tengo viabilidad nos hacemos a un lado y que venga él o la que pueda”.

Ya la espinita de ir por la presidencia estaba clavada en el corazón del gobernante. Además, los señalamientos del presidente a Mauricio Vila hacían que muchos vieran la posibilidad de que él sea el candidato del PAN y de alguna coalición por la presidencia.

Ante tantas alabanzas, como canto de sirenas, en determinados momentos sacudieron la mente y el corazón de Vila, que ya se veía como el fuerte candidato e incluso con la banda presidencial. Por eso, el pasado 18 de junio, durante un encuentro de la estructura del Partido Acción Nacional, Mauricio Vila Dosal expresó su interés en participar en la contienda para la designación de candidatos a la presidencia por el PAN.

Pero dejó una rendija abierta en caso de no buscar la presidencia, y fue su compromiso por Yucatán. “Voy a participar en el proceso de la Presidencia, siempre y cuando el método me permita ser gobernador, al menos por unos meses y que no se pongan en riesgo los proyectos que tenemos en Yucatán”.

De esta manera si no aceptaba entrar al proceso estaba esa salida honrosa, que lo dejaría como un gobernante preocupado por la cristalización de los proyectos y responsable de su compromiso de servir a los yucatecos hasta el último minuto de su mandato.

Pero Vila no tenía la posibilidad de ser ese candidato fuerte que necesita Acción Nacional o de la alianza Va por México en la búsqueda de la presidencia del país. No es conocido a nivel nacional, ni tiene un liderazgo fuerte en los grupos diversos de su partido, ni ha ocupado cargos importantes a nivel nacional.

Era un sueño la búsqueda de la candidatura, pero siguió con el sueño y sus aspiraciones, siempre dejando en claro que, si no se sentía fuerte, ni apoyado por su partido y las alianzas, se retiraría. Y así sucedió. Anunció la retirada. El domingo 25 de junio pasado, en las redes sociales, Mauricio Vila en un comunicado da a conocer su retiro de la contienda. Después de un largo proceso de reflexión “he decidido no participar en el proceso de elección de candidato para la Presidencia de México”.

De esta manera Vila sale bien librado, incluso se le aplaude su decisión. El mismo PAN señala que fue una “decisión responsable”. Y sí, para los intereses políticos futuros, Vila se fortalece. Es más, muchos creen que podría ser llamado más adelante para algún cargo de mayor relevancia o no quedar abandonado después de su sexenio. Un premio por su retirada.

Hábil siguió el juego de la aspiración, pero sabía que si insistía podría terminar el sueño en pesadilla.

Mauricio Vila le dice adiós al sueño anhelado: ser presidente de la República, no solo candidato, pero su retirada le da puntos más adelante para ser tomado en cuenta en algún puesto de importancia a nivel nacional, sea dentro del PAN, en el gabinete del próximo presidente o la tan mencionada embajada. Vila reflexionó sobre sus intereses políticos personales. Al tiempo.— Mérida, Yucatán

