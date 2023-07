Plaza Grande: Xóchitl Gálvez Ruiz deja buen sabor de boca al PAN Yucatán

Buen sabor de boca

En su visita del fin de semana a Mérida, Xóchitl Gálvez Ruiz se echó a la bolsa a la militancia del PAN no solo por su carisma sino por su lenguaje directo y poco convencional en los políticos. Unas 350 personas asistieron a la reunión que encabezó en el Comité Directivo Municipal panista, entre consejeros, diputados, regidores, presidentes de comités municipales y directivos de subcomités en Mérida.

En su mensaje después de la bienvenida de Arturo León Itzá, presidente del comité anfitrión, la senadora indicó que desde su incursión en el sector público decidió no afiliarse a un partido político, pero dejó claro que es “más panista que Raúl Paz (Alonzo), que se largó”. Y qué bueno que se fue, puntualizó, porque era “un huev…”.

Otro momento jocoso se presentó cuando mencionó la razón por la cual decidió no ser militante de Acción Nacional: porque en este instituto todos “se echan mier…”. Las risas no se hicieron esperar. La legisladora también reiteró en su discurso que antes de definirse las reglas para seleccionar al candidato presidencial de la oposición le habló al gobernador Mauricio Vila Dosal para decirle que si él decidía contender ella lo apoyaría, porque creía en su proyecto político, pero al declinar el jefe del Ejecutivo yucateco ella tomó la decisión de “lanzarse”. Al comentario final de muchos panistas fue que la reunión les dejó buen sabor de boca.

Incómodos alagos

En el evento destinado a la renovación del parque vehicular del Servicio Postal Mexicano, celebrado recientemente en Yucatán, hubo notoria presencia de delegados federales del gobierno de la 4T.

La convocatoria fue emitida por Rocío Bárcena Molina, directora de Sepomex y amiga cercana del presidente Andrés Manuel López Obrador, y asistieron funcionarios de rango alto y medio, entre ellos Andrés Peralta Rivera, delegado de la Secretaría de Gobernación; Luis Manuel Pimentel Miranda, delegado de la SCT; Mario Agustín Mendicuti Priego, delegado del Issste; Oscar Brito Zapata, delegado de Telecomm, y el almirante Jorge Carlos Tobilla Rodríguez, director de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona, antes API).

Durante el acto se suscitó cierta incomodidad entre algunos de los funcionarios federales debido a una serie de elogios de la titular de Sepomex al gobernador Mauricio Vila Dosal. La molestia se intensificó cuando Rocío Bárcena presentó al regidor meridano Álvaro Cetina Puerto, vinculado al grupo político del gobernador, como “joven promesa de la política yucateca”.

Estos comentarios, aunque posiblemente motivados por el trabajo coordinado de distintos niveles de gobierno en la entidad, han crispado los nervios de militantes de Morena que aspiran a un cargo en las elecciones de 2024. Las pieles guindas se hicieron más sensibles.

Bola cantada

Si de nervios y sensibilidad se habla, a muchos morenistas, sobre todo los que se definen como “fundadores”, no les cayó en gracia una imagen difundida hace unos días en las redes sociales, en las que se ve juntos en una mesa a Rogerio Castro Vázquez, Verónica Camino Farjat, Raúl Paz Alonzo, Mauricio Sahuí Rivero y Francisco Torres Rivas.

La fotografía ratifica la adhesión de Sahuí Rivero y Torres Rivas a la causa de Morena, después de un coqueteo que comenzó cuando este último era presidente estatal del PRI. En ese grupo, Rogerio Castro es el único morenista originario, pues, como se sabe, Paz Alonzo abandonó al PAN luego de deshojar la margarita durante unos meses y Verónica Camino ha saltado del PRI al PVEM y de éste a Morena.

Como van las cosas, no se puede descartar que pronto “Panchito” también pase a formar parte del “cuarto de guerra” de Joaquín Díaz Mena, delegado de Bienestar en Yucatán, pues en ese selecto grupo hay conocidos expriistas que ocuparon posiciones relevantes en el pasado.

Diplomacia femenina

La convención feminista 50+1, que se realizó el viernes y sábado pasado en Mérida, generó un ambiente muy cordial, amigable y hasta estrechó simpatías entre diferentes personalidades que en años anteriores eran inconcebibles. En ese ambiente de camaradería femenina se vio una naciente amistad entre la magistrada en retiro del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, Ligia Cortés Ortega, y la panista Beatriz Zavala Peniche, actual directora de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, quienes estuvieron en la misma fila, se sentaron juntas, platicaron hasta con sonrisas y se tomaron selfis del recuerdo.

La exalcaldesa priista Angélica Araujo Lara estuvo cercana a la diputada federal panista Cecilia Patrón Laviada, en el presídium de la rueda de prensa del evento, y también mostró su diplomacia y aplaudió el mensaje de la también secretaria general nacional del PAN.

De aquí pa' allá a la prensa

Hablando de la convención feminista 50+1, la logística para dar acceso a los representantes de los medios de comunicación el día de la inauguración fue un desastre, por la desorganización y falta de comunicación entre quienes coordinaron a la prensa en el Centro Internacional de Congresos.

Primero, los coordinadores del gobierno del Estado designaron una puerta de acceso sobre la avenida Cupules para los medios de comunicación, pero los guardias no recibieron ninguna instrucción, por lo que negaron el paso a los reporteros, camarógrafos y fotógrafos. Les pidieron que vayan al acceso principal de la avenida Colón.

Cuando los periodistas llegaron, también les impidieron el acceso porque no allí debían entrar, ya que era acceso para invitados especiales. La molestia de algunos periodistas atrajo la atención de una coordinadora ajena a comunicación social, quien gestionó gafetes de expositores para los reporteros a fin de que pudieran ingresar a la rueda de prensa. Pero, para no variar, el coordinador de prensa del gobierno llevó a otro lugar a los reporteros y no supo dónde quedaba el sitio. No fue sino hasta que se comunicó por teléfono cuando le indicaron que era en el salón número seis.



Para quedar bien

“Ah, fue este periódico que sacó lo del desmayo del compañero presidente”, comentó el diputado federal con licencia del PT, Gerardo Fernández Noroña, cuando terminó la entrevista que concedió ayer en visita al edificio central de Diario de Yucatán.

Se le hizo un breve recuento del incidente que sufrió el presidente López Obrador el día domingo 23 de abril de 2023 en la Base Aérea No. 8 de Mérida donde tuvo un desvanecimiento, que luego confirmó como un vahído o desmayo transitorio. Sí, sí lo leí.

Se le comentó que el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, negó el desmayo del presidente en la mañanera y dijo que Diario de Yucatán mintió. “A lo mejor Adán Augusto quiso quedar bien con el presidente, pero el presidente dijo la verdad luego”, consideró el aspirante a la candidatura presidencial de la alianza Morena, PT y Verde Ecologista.