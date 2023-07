Beatriz Eugenia Gómory Correa: Oxígeno para la democracia

Si queremos un mejor México, es imperativo, desde la ciudadanía, ponernos a trabajar para construir un país más próspero, justo e inclusivo.

En Coparmex, hemos centrado nuestra agenda en llevar a la acción nuestro Modelo de Desarrollo Inclusivo (MDI), que se construye bajo tres pilares:

Económico, mediante políticas de mercado solidarias, considerando a la empresa como motor de cambio y generador de riqueza que se distribuya y llegue a todos, impulsando la innovación y el crecimiento.

Social, promoviendo un desarrollo inclusivo y sostenible, procurando piso parejo para todas y todos, considerando la educación y la salud como requisitos indispensables para igualar las oportunidades, impulsando el desarrollo local y sustentable.

Político, mediante un estado democrático y de derecho, con justicia y democracia participativa, promoviendo los derechos humanos y las libertades.

En estos momentos, en nuestro país, es necesario poner énfasis en el tema de las libertades, muy particularmente defendiendo a la prensa libre. Necesitamos revalorar lo que significa contar con ella, reconociendo el trabajo arduo y a veces heroico de comunicadores que se arriesgan día a día para que los ciudadanos contemos con información veraz, pertinente y oportuna.

El contar con una prensa ética y objetiva nos permite la generación de espacios para el diálogo ciudadano. A través de la publicación de diversos puntos de vista, opiniones, críticas y propuestas, la prensa ayuda a fomentar el intercambio saludable de ideas, tan enriquecedor en la vida democrática.

Asimismo, las investigaciones periodísticas independientes son indispensables para la transparencia y la rendición de cuentas por las autoridades, muchas de las cuales se han visto obligadas a rectificar el rumbo o a asumir las consecuencias de sus actos al ser evidenciados sus desaciertos.

Por todo lo anterior, la prensa libre resulta indispensable para que la democracia germine, se desarrolle y se sostenga en el tiempo.

En Yucatán, el Diario ha sido baluarte en la construcción de una ciudadanía participativa, dando resonancia y voz a asociaciones, organizaciones sociales y empresariales, colectivos y ciudadanos comprometidos con causas importantes.

¡Cuántas luchas cívicas han pasado por sus páginas, conquistas ciudadanas, protestas justas, información relevante para formar criterios objetivos!

Es precisamente en ese entorno de información, foros y espacios de expresión, donde la prensa brinda espacios y difusión a los diversos temas que atañen a cada sector que conforma el mosaico multicolor de la sociedad. Esta colaboración contribuye al desarrollo de otro elemento fundamental en toda democracia: la libre empresa.

Desde el sector empresarial puedo constatar cómo la prensa constituye una sólida herramienta para que las demandas y propuestas de empresarias, empresarios y emprendedores sean tomadas en cuenta y para que, sin importar su giro o tamaño, puedan tomar decisiones bien sustentadas basadas en información relevante y suficiente.

Ante la proliferación de noticias falsas, el crecimiento de las redes sociales y la diversidad de opiniones sesgadas y muchas veces alejadas de la realidad por intereses de diversa índole, resulta fundamental que los medios periodísticos serios, confiables, con trayectoria y prestigio, continúen y refuercen su labor y que, desde la ciudadanía, los apoyemos y reconozcamos.

En la antesala del proceso electoral más importante de los últimos años para nuestro país y ante las fuertes tentaciones que eso implica para los diferentes órdenes de gobierno que tienen la responsabilidad del manejo del dinero público que debe servir para atender las demandas de la población y no para apoyar a ningún candidato o candidata, la prensa libre, con su ojo crítico e informativo resultará, una vez más, fundamental para construir la democracia que necesitamos.

En días pasados, sostuve una interesante conversación con un amigo y destacado periodista. Sus palabras siguen resonando en mi interior: “la prensa libre es para la democracia como el oxígeno lo es para la vida. No se ven y a veces no nos percatamos ni valoramos su presencia, pero sin ellos no es posible existir”.— Mérida, Yucatán.

Presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán y de Coparmex Mérida