Filiberto Pinelo Sansores: Por uno u otro, el pueblo decidirá en 2024

Tanto que critican a Morena y la 4T los voceros oficiales y oficiosos del bloque opositor por, según ellos, estar violando las leyes electorales, al poner en práctica el método que ha ideado para elegir a su representante en la contienda presidencial de junio de 2024 y resulta que dicho bloque los está imitando porque designará a su candidato o candidata, con un procedimiento que mucho se parece al que critica. Aunque no está totalmente clara la metodología que usará, pues dice que, además de encuestas hará elecciones “primarias”, en lo que más se parece a la de su adversario es en que empleará también el procedimiento del eufemismo para llevarla al cabo.

Así como Morena y sus aliados llamarán “Coordinador o Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación 2024-2030”, a quien resulte de su proceso, la derecha le ha puesto el de “Responsable Nacional para la Construcción del Frente Amplio por México” a quien resulte del suyo.

¿Por qué? Porque ley electoral no permite que los ciudadanos que tienen aspiraciones a ocupar cargos de elección popular las den a conocer a la sociedad, solicitándole, a la vez su voto, fuera de los tiempos que para ello señala. Pero no hay nada que les impida realizar actividades que tengan como fin buscar el apoyo para un cargo de carácter organizativo de un partido o movimiento.

Será interesante ver qué resulta de la aplicación del método en el caso de la derecha porque no es seguro que no haya dados cargados en su proceso, como lo han manifestado algunos de quienes se apuntaron para participar pero que, apenas conocieron las reglas del juego se retiraron, como Lilly Téllez, Germán Martínez y la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, la senadora Claudia Ruiz Massieu.

La primera, que en todas las encuestas aparecía como la mejor posicionada de la derecha, argumentó que “por congruencia y sentido ético” no se registrará, “ya que los resultados no dependerán del voto, sino de factores de decisión que todavía se desconocen”. Y la última, lo hizo porque se está usando “un padrón acotado, que excluye a la mayoría ciudadana”.

La sangría de participantes ha continuado. El domingo se bajaron el empresario Gustavo de Hoyos y el exgobernador priista de Oaxaca Alejandro Murat. De Hoyos argumentó que “el método hace extremadamente difícil el éxito en la participación de perfiles ciudadanos sin militancia partidista y que no cuenten con cargos públicos previos” y que “las reglas indefinidas hacen inviable el éxito de mi aspiración”. Murat, por su parte, declaró: “por congruencia, no puedo estar de acuerdo en un método que deja más dudas que certezas”. Así es que “por respeto a todos los partidos políticos, incluyendo mi partido, y a las mexicanas y mexicanos que participan en este proceso, quiero informarles que he decidido no participar”.

A la par con estas renuncias, ha habido una especie de cargada para elevar a los altares del bloque a una de las aspirantes: la autoproclamada defensora de los indígenas Xóchitl Gálvez quien, auspiciada por grupos que se visten con ropaje de sociedad civil, ha recibido un impulso tan intempestivo como sospechoso. Llama la atención que de la noche a la mañana la histriónica exfuncionaria del gobierno de Fox se esté convirtiendo en estrella de la pantalla mientras los demás tienen que ventilársela como pueden.

Aún no es candidata y ya fue recibida en Mérida, como tal, en reuniones masivas de asociaciones que se dicen apartidistas pero que, a ojos vistas, tienen agendas afines a las de quienes están pataleando por volver. Con vítores y aplausos fue recibida en un evento masivo organizado por mujeres que se hacen llamar Congreso Internacional Colectiva 50 + 1, en la que destacan féminas dedicadas a la política desde las posiciones de los partidos opositores. El mismo día, en otro acto también organizado, en el sindicato priista de la CTM, por las mismas fuerzas, le brindaron también estruendosos aplausos.

El contexto en que se está seleccionando al representante de las fuerzas opositoras no es nada halagüeño. No sólo están renunciando paulatinamente los que antes fueron entusiastas anunciantes de su propia participación sino que los partidos integrantes del bloque están sufriendo divisiones internas. En el estado de Hidalgo, el PRI se quedó sin dirigente estatal y sin diputados locales porque todos ellos renunciaron al partido; y en el senado, el grupo parlamentario priista quedó menguado al salirse del partido el excoordinador de la bancada Miguel Ángel Osorio Chong acompañado de tres senadores más, con los que se separaron del partido más 200 integrantes.

Y en el PRD, los dos dueños de la franquicia, Jesús Zambrano, su presidente y Jesús Ortega, socio fundador, están en pleito porque el primero apoya a los dos aspirantes del partido —el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera y el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles— y el segundo se le volteó y quiere que el apoyo del partido sea para Xóchitl.

Apenas está comenzando el proceso —que se inició con las inscripciones de los aspirantes, del 4 al 9 de julio y concluirá el 3 de septiembre con una consulta a quienes quieran registrarse en un padrón que se cerrará el 20 de agosto—, y es muy pronto para pronosticar cómo se desarrollará y cuál será su desenlace.

Pero en el transcurso del mismo podremos ver si quienes se caracterizaron siempre por hacer trampas en elecciones constitucionales contra la izquierda, no se las harán, ahora, entre ellos, en una contienda interna, en la que estarán en juego no sólo los intereses de los barones del dinero —que forman parte preferente del grupo— sino el porvenir de los políticos que los sirven.

Esta primera parte del proceso electoral permitirá, a pesar de todo más elementos de juicio a los ciudadanos para mejorar su percepción sobre los intereses que representa cada fuerza, la de la derecha y la de la izquierda, en su disputa por conducir a la nación para que cuando llegue la fecha de la elección constitucional pueda decidir bien si sigue por el camino iniciado en 2018 o gira para atrás.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa