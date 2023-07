Plaza Grande: al estilo de la 4T, alcalde de Motul se ''defiende'' de la ''mafia del poder''

Perseguido político

El alcalde de Motul, Roger Aguilar Arroyo, se considera ahora un perseguido político de quienes, según su óptica, lo ven como una amenaza. En un vídeo de la plataforma YouTube que ha sido difundido mediante las redes sociales en estos días, el primer regidor se refirió al proceso judicial en su contra a raíz de denuncias de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), por obras que se cobraron y no se hicieron en Motul, y atribuyó esas acciones a una persecución de quienes ejercen el poder, aunque no citó nombres.

Fue más allá: acusó, sin más pruebas que sus palabras, a sus supuestos persecutores de visitar a los alcaldes del PRI en el interior del Estado para pedirles que se “cuadren” ante una alianza con el PAN, porque de no hacerlo seguirán el mismo camino “del zorro”, sobrenombre con que se conoce al concejal motuleño.

Incluso, se declaró priista y se comparó con el exgobernador Víctor Cervera Pacheco y Nerio Torres Ortiz al ser de los “duros”. Sin embargo, en los círculos políticos se sabe que dejó de ser priista desde 2021 y que está ahora en abierta aunque tácita alianza con Morena, partido del cual es operador en el centro-norte del Estado.

Por esa razón su proceso judicial, como publicamos en esta columna hace unas semanas, ha sido motivo de preocupación del delegado de Gobernación, Andrés Peralta Rivera, quien es realmente el que lleva las riendas de Morena en Yucatán.

Un tricolor que se ve más guinda



A pesar de que se describe como priista, en las redes sociales se pueden ver imágenes en las que aparece el alcalde de Motul, Roger Aguilar Arroyo, con Joaquín Díaz Mena, delegado de Bienestar –hasta para el corte de una rosca de reyes–, y otros funcionarios involucrados en la distribución de los programas sociales del gobierno federal.

Además, varios de sus colaboradores en el Ayuntamiento participaron en los actos que tuvo el domingo pasado en Motul Claudia Sheinbaum Pardo, una de las “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La más activa fue la síndica, Olga Abraham Martínez, quien fue diputada por el PRI a raíz de una licencia de María Esther Alonzo Morales. La joven funcionaria se dijo “lista para formar parte de la transformación en Yucatán”. Entonces, ¿priistas o morenistas?

Certezas de un regreso en el PAN



Si alguien tenía reservas sobre el regreso de la exalcaldesa Ana Rosa Payán Cervera al trabajo político en el PAN, ahora ya puede tener certeza sobre ese hecho. Aunque no puede ser militante de nuevo, después de haber sido candidata de otro partido con motivo de su separación en 2007, la exsenadora fue recibida el lunes pasado en el local del Comité Directivo Municipal del PAN en Mérida junto con otras panistas a quienes se hizo un reconocimiento por sus aportaciones a la vida política y social del Estado.

La contadora Payán Cervera pronunció también un mensaje y posó para las fotografías junto a militantes como Magaly Cruz Nucamendi y Beatriz Zavala Peniche, así como regidoras y diputadas. El evento se enmarcó en el aniversario número 100 del sufragio femenino en Yucatán y el objetivo, según se indicó, es atraer a los trabajos del PAN no solo a nuevos sino también a antiguos liderazgos.

Ana Rosa Payán, quien ha estado participando en actividades de Acción Nacional desde la campaña política de 2018, estuvo también en el local panista con Silvia López Escoffié, quien fue diputada por Movimiento Ciudadano.

¿Duda resuelta?



El décimo segundo aniversario de la agresión de porros priistas a ciudadanos el 4 de julio de 2011 en la “Glorieta de la Paz” pasó inadvertido. No hubo ningún pronunciamiento ni protesta que recuerde los hechos.

¿Habrá quedado en el olvido ese violento episodio por el paso del tiempo? Pero con el tiempo también parece haberse resuelto una duda: ¿quiénes fueron los autores intelectuales de la represión a manifestantes ciudadanos? En la confesión de Calín a una de las víctimas habría surgido el nombre de la entonces gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, quien ya no está en el PRI.

El nombre de la hoy diputada federal y dirigente de Movimiento Ciudadano ha estado involucrado desde la agresión, porque ese día no funcionaron las cámaras de videovigilancia instaladas en los postes panorámicos de la glorieta y, a pesar de que llegó un contingente de la policía estatal, encabezada desde entonces por Luis Felipe Saidén Ojeda, no intervino ni defendió a los agredidos y menos detuvo a los agresores.

Desacuerdos por el turismo



Queda muy claro que la industria turística de Yucatán está dividida en al menos dos grupos, y que no a todos los empresarios les gusta la política turística de la secretaria Michelle Fridman Hirsch y el gobernador Mauricio Vila Dosal.

Ya no se ve en los eventos oficiales a los grandes ideólogos y promotores del turismo de antaño y parece que ya ni toman en cuenta sus opiniones, sugerencias y sentir. Muestra de esta división muy acentuada se vio durante la presentación de los eventos internacionales que reforzarán el Festival Sabores de Yucatán, en un hotel de la avenida Colón el 28 de junio pasado. Fueron invitados los presidentes del Consejo Empresarial Turístico (Cetur), Jorge Carrillo Sáenz, y de la Asociación Mexicana de Hoteles de Yucatán, Juan José Martín Pacheco, pero no asistieron porque no están de acuerdo con la promoción gastronómica y la enorme cantidad de dinero que se destina a la difusión de la comida yucateca.

Incluso, Carrillo Sáenz ya declaró a este periódico que la promoción se debe enfocar a los nuevos destinos turísticos de los municipios rurales donde hay una enorme riqueza de atractivos de la naturaleza, que es lo que buscarían los turistas nacionales e internacionales. ¿A quién darle la razón?