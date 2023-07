Edgardo Arredondo Gómez: La desmemoria del tiempo

La política saca a flote lo peor del ser humano —Mario Vargas Llosa

Corría el año de 1970, justo a la hora del recreo. Los gritos de algarabía de mis compañeros; cursaba el 4o. grado de primaria en la David Vivas Romero.

Como otros días, una avioneta surcaba a baja altura los cielos de Mérida, pero en esta ocasión había expulsado de su vientre su contenido, con tal puntería que, un buen tanto caería sobre el recinto escolar de la García Ginerés; de tal manera que, ahí estábamos alucinados, recogiendo uno de los múltiples papelitos que habían aterrizado.

Los más cotizados eran unas calcomanías de aproximadamente 6 x 4 cms., que mostraban el rostro muy sonriente de un señor calvo, de lentes, con la frase: “Arriba y Adelante”, y más abajo: Luis Echeverría / Vota PRI (Partido Revolucionario Institucional).

Durante un rato contemplé mi nueva adquisición, la cual formaría parte de mi singular tesoro de aquellos días: Lápices, plumas, libretas y hasta unas gorras con el logotipo del partido tricolor. Se habían colado en las mañanas junto a las canastillas de los desayunos escolares. Éste es, sin lugar a duda, el primer recuerdo de una campaña política.

Unos años después cuando acompañaba a mi madre a la compra al mercado o al centro de la ciudad, al pasar por la Plaza Grande, siempre en una de las esquinas se podía contemplar un flamante automóvil (ahora sé que era un Rambler) estacionado, y junto a él a un señor sentadito vendiendo boletos para la rifa del automotor, que tenía pegado en una puerta el logo del PAN.

“¿Y si compramos uno, mamá?”; mi madre, certera como siempre en sus respuestas, me reviró: “con tus gastadas, ¿qué te parece?”

En aquellos años ni pensar en el lujo ya no de poder comprar un automóvil, ni siquiera un boleto. Lo cierto del caso es que en ese mismo sitio con el cambio del siglo, miles y miles de meridanos y, no me lo cuentan, se reunieron una tarde a esperar la salida de un hombre alto, de hablar dicharachero, popular a más no poder, que fue recibido con un cariño más que sincero, como un auténtico rock star: Vicente Fox.

Cero acarreados, la gente que fue, por sus propios medios, estaban impulsados por la fe, esa que mueve montañas…, pero ya ni hablemos de los resultados. Recuerdo simplemente haber guardado un enorme promocional de la cara del guanajuatense y un signo de una mano con la “V” de la victoria y la palabra “Ya”, y haber dicho ufano: “esto va a valer oro molido en unos años”, emoción tal vez comparada a la que experimenté dos años después, cuando salí abrazando unas diez barras de pan francés, luego de una hora de hacer cola en una panadería del rumbo de la Mejorada, con los estragos del azote de “Isidoro” en Yucatán.

Estas dos remembranzas, si podemos llamarlas así, se agolpan en mi memoria. Era un niño y al menos en mi casa, solo se hablaba de la próxima copa mundial de fútbol en México y la tragedia por la fractura de Alberto Onofre, que lo alejó de la justa futbolera.

Poco me importaba la política. Crecí tan habituado a que el PRI se llevara todo, que no ponía atención, a menos que mi señor padre (que lo juro se chutaba todos los informes presidenciales) dijera algo de interés, como la vez que López Portillo expropiara la banca y con lágrimas pidiera perdón a los pobres y desposeídos por no sacarlos de su situación —con Santiago Creel, es evidente que el histrionismo sigue vigente en los políticos—, y él siendo empleado del Banco de México, lanzara un: “¡en la torre: nos iremos al IMSS!”

O cuando en plena espiral inflacionaria (las generaciones de hoy día no tienen idea de lo que es una inflación), tenía que escoger entre el peso con cincuenta centavos para mi pasaje del camión a la Facultad o regresar caminando desde la Itzaes a la García Ginerés para poder comprarme una Coca Cola.

Cuando ya terminaba la residencia de la especialidad, vivía en CDMX y andábamos en los días de Salinas de Gortari, es posible que entonces haya parado las orejas (estaban de modas los orejones) para escuchar por primera vez frases como: “fraude electoral”, “se cayó el sistema”, “ya estamos hasta la madre”, o aquel ya un tanto alejado primero de enero de 1994, todos extrañados nos hablamos por teléfono para saber si alguien sabía algo de un levantamiento guerrillero en Chiapas y, el motivo: mis primos andaban por esos rumbos.

Ya con unos años en mi ejercicio profesional, cómo olvidar la noche de un domingo cuando Zedillo anunció la tan esperada alternancia, y tres años después, en mi casa, como mucha gente, decepcionado, estaba tratando de romper aquella manta que iba a valer oro molido y que resultó ser de plástico y terminó a tijeretazos.

Y ni qué decir de cuando me acosté una madrugada asimilando la derrota del PAN y a la mañana siguiente, voilà: que se revierte el triunfo.

Si de volteretas andamos: regresó el PRI como una especie de Matrix, tan remasterizado que, hoy podemos decir que está lanzando su último hálito gracias a Alito. Finalmente recuerdo haberme dormido más tranquilo, como lo hicieron los mercados financieros, después del discurso triunfal en el Zócalo, del actual presidente; y ya mejor ni analizar por lo que ha sido, si no una pesadilla, tal vez un mal sueño o, siendo muy amable: otra desilusión.

Así la política en México, tal como se advierte en las estrofas de la canción “Buena hembra, mala sangre” del grupo cubano Buena Fe, dedicada a la política: “Prometer para poseer, confundir para dividir. Engañar para devorar, denostar para desunir”.

“Hoy México camina hacia otro México. De nosotros depende que ese otro México sea libre, independiente, justo y democrático. México tiene siglos de luchar contra el absolutismo, el despotismo, la tiranía y hasta contra la dictadura. Don Porfirio era un dictador, sí, pero no un tirano.

Don Porfirio hizo cuanto pudo por ser o aparecer como padre bondadoso, como bendición paternal. Pero ni así, disfrazada la dictadura de bienestar nacional y de respeto internacional, toleró el pueblo mexicano que se le asfixiara su libertad.... en 1910 era todavía tiempo de abrir las puertas a la democracia.

Pero don Porfirio fue sordo, ciego y contumaz. No supo, como diría Renato Leduc, amar a tiempo y desatarse a tiempo... los nuevos Estados de la América antes española necesitan Reyes con nombre de Presidente —se atribuye a Bolívar el haber dicho esto—.

Si ha de ser así todavía, si nuestra realidad requiere reyes sexenales, si solo podemos tener un gobierno republicano expresado mediante una dictadura presidencialista, constitucional, que sea así; pero que en nosotros: el pueblo esté la decisión de quien deba ser el rey, quiénes los virreyes, quiénes los oidores de la justicia”.

Cité textual, parte de la cuarta de forros del libro “La última llamada” escrito por el Dr. Mauricio González de la Garza y que se publicó en 1981. Sí, a casi poco más de 40 años, si no lo tundieron en las redes sociales es porque no existían y, el hombre se tuvo que ir exiliado, perseguido por la gente de López Portillo.

Como vemos, si bien las cosas no han cambiado del todo, cuando menos ahora, y por fortuna, se puede ejercer el derecho a disentir, expresarlo y publicarlo.

Mi percepción de la política ha madurado con los años, desde que yo era un niño, y me deslumbraba con una calcomanía del PRI, hasta ahora que siendo un adulto intento entender y justificarla con toda su parafernalia en México.

Se avecinan tiempos turbulentos. A la pregunta que me hicieron el otro día de ¿por quién voy a votar?, es claro que aún no sé por quién; lo que sí, como pocas veces puedo asegurar por quién o quiénes no votaría jamás... y la lista es extraordinariamente larga.— Mérida, Yucatán.

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor