Jesús Retana Vivanco: Leer más

Leer más. Un exhorto para pensar en los beneficios de la lectura, sea ésta cual sea. Con una madre maestra hubiera sido el colmo enfrentarme a un libro deletreando el texto, con esto quiero decir que a los 4 años cumplidos yo leía perfectamente, más me valía hacerlo.

Libros de cuentos e historietas pasaron frente a mis ojos desde temprana edad.

“El corsario negro” de Emilio Salgari, Julio Verne y sus “Veinte mil leguas de viaje submarino”, “Viaje al centro de la Tierra”, “El perro de los Baskerville” de Conan Doyle, Superman, Paquita y desde luego las historietas de Mickey Mouse y el pato Donald sirvieron de práctica para llegar al primer grado deslumbrando a muchos con mi capacidad para leer impulsada por la persistencia y el interés de mamá. Libros que fueron una inmensa fuente de imaginación, e historietas dotadas de una comicidad inocente, simplona, recubierta de originalidad.

Aun no existían los libros de texto gratuitos de primaria, esa larga lista había que comprarla en la librería Porrúa del centro en el entonces DF.

Los libros de texto

Las noticias que han llenado los editoriales de los periódicos, noticiarios, redes sociales y demás vínculos con lo que acontece en el desgobierno de México, dan un claro informe del bodrio o, si prefiere, engendro de los nuevos libros de texto gratuitos que nos recetó el séquito de “asesores” de cuarta de la SEP.

Yo le diría a los padres que le den un vistazo a fondo, estoy seguro que de inmediato van a protestar por la desinformación y procacidad de los contenidos totalmente desvinculados con la educación básica del niño. Es un adoctrinamiento promotor del odio de clases, mentiras impuestas por la secta en el poder. En verdad, va a ser grave el daño a los escolares de primaria con estos materiales.

14 años le llevó a este hombre titularse, imagínese el futuro de la niñez leyendo las páginas del mencionado “material didáctico”. Este señor no entiende, no le importa, le vale. Ahí se los dejo a los papás, revisen los libros plagados de errores con un dogma retorcido, no esperen ver a sus hijos o nietos terminar la universidad en 14 años.

Como los cangrejos, para atrás

Es una carrera cangrejera, ha terminado con las esperanzas de un pueblo que creyó en un cambio, en un bienestar convertido en caricatura, ¿para eso queríamos echar fuera al eterno partido? Ahora, el darle la vuelta para enderezar los despilfarros, las raterías desbordadas de corrupción nos llevará años, porque la visión hacia el futuro sigue nublada en un marasmo de ocurrencias, caprichos y disparates.

Nada parecido a lo que hacían en la antigüedad algunos de los pensadores y filósofos como Sócrates y Platón, le daban más importancia al diálogo y a las disertaciones para adquirir el conocimiento, en comparación con la lectura; no es que estuvieran equivocados pero el manejo de la oratoria era su fuerte. Sin embargo, Aristóteles, un fiel adicto a la lectura y la escritura, las consideraba esenciales para el aprendizaje y la comunicación.

El medio es el mensaje, y la forma es fondo

Me tocó hace años hacer un ensayo sobre la teoría de Marshall McLuhan, llamado el padre de la Comunicación, autor de la frase “El medio es el mensaje”, concepto que nos sugiere que la forma en que se transmite un mensaje es tan importante como el propio mensaje y subrayaba que los medios de comunicación estaban transformando a la sociedad en una aldea global… Bueno, el señor murió en 1980 antes del surgimiento de las nuevas tecnologías digitales, la invención de las redes sociales, la inteligencia artificial y demás parafernalia del siglo 21, pero si regresamos a su famosa frase y la corroboramos con lo que se vio el jueves pasado en el Primer foro “Diálogos Ciudadanos del Frente Amplio por México” con la participación de los precandidatos seleccionados de la llamada oposición, se da un interesante ejercicio para la aplicación moderna de la frase “la forma es fondo”.

Vimos a dos mujeres y dos hombres puntualizando errores tratando de convencer a través de sus argumentos… ¿cómo sacar a México del atolladero en que estamos metidos? Las ideas, el énfasis, la fluidez de la oratoria y el conocimiento se hicieron presentes, sobre todo en uno de ellos, sin que esto sea determinante en la elección, porque también cuenta el carisma de la persona, el bagaje político, el baño de pueblo como dicen, son factores importantes de la forma y el fondo.

Leer más no es una frase de un simple pase de página, sino representa completar el conocimiento truncado, la diferencia entre saber y medio saber.— Mérida, Yucatán, 14 de agosto de 2023

