Plaza Grande: Liborio Vidal y Rommel Pacheco alimentan las especulaciones, ¿qué sigue?

Pasos a una cumbre

Después de darse a conocer los nombres de quienes encabezarán el Equipo Yucatán 2024 del PAN han surgido movimientos que no dejan de llamar la atención, por el entorno político.

En principio, el gobernador Mauricio Vila Dosal y el alcalde meridano Renán Barrera Concha, quien se perfila hacia la candidatura panista al gobierno del Estado, se dejan ver juntos con mayor frecuencia.

El secretario de Educación, Liborio Vidal Aguilar, reapareció esta semana en las redes sociales con un mensaje de contenido empresarial, nada ligado con la política, y nuevamente alimentó las especulaciones sobre el rumbo que tomará de cara a la elección del próximo año, no obstante que fue nombrado enlace del Equipo Yucatán en el “Plan Legislativo”.

También se muestra más seguido en las redes sociales Rommel Pacheco Marrufo, quien ha hecho recordar al senador Raúl Paz Alonzo con sus recorridos en colonias marginadas a las que lleva un equipo de fumigación contra mosquitos. Todo esto ocurre a unos días de la ceremonia en que la cúpula panista entregará constancias a los coordinadores del Equipo Yucatán 2024.

Y ni un gracias...

Liborio Vidal no solo bajó el tono de su activismo sino que también eliminó los patrocinios a otras figuras políticas. De esto da testimonio el diputado local Esteban Abraham Macari, quien hasta hace una semana promovía en las redes sociales obsequios con la marca de la empresa propiedad del vallisoletano.

Luego del cónclave panista en Ciudad de México, el legislador tizimileño continuó sus “dinámicas” ofreciendo de nuevo artículos eléctricos y “kits para el regreso a clases”, pero ya desapareció el emblema de la empresa que financiaba los aparatos.

En los círculos políticos se comenta también que Vidal Aguilar no ofreció un mensaje público a sus seguidores y colaboradores después de ser descartado de la contienda panista por la gubernatura. Ni siquiera un gesto de agradecimiento o un “gracias por participar”.

Promotor ausente

En la ceremonia de izamiento de la bandera yucateca, el lunes pasado, fue notoria una ausencia: la del senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Y fue notoria porque fue él quien promovió e impulsó en el Congreso de la Unión la iniciativa de reformas a la Constitución para dar a los estados la facultad de legislar en materia de sus símbolos, como son el himno, el escudo y la bandera.

Si bien el Congreso local aún no ha legislado sobre el tema, que permitiría formalizar la iniciativa, no se deja de reconocer la aportación empujada por un yucateco en el centro del país. Sin embargo, el senador Ramírez Marín no estuvo en el acto que se llevó el cabo en el asta monumental ubicado en la salida a Progreso. ¿Será que no lo invitaron?

Me siento profundamente orgulloso de haber sido el senador que cambió la Constitución para que, después de 182 años podamos izar nuevamente nuestra bandera.



Una bandera que representa nuestra cultura, nuestra identidad y nuestra historia, ¡el amor por Yucatán y el amor por… pic.twitter.com/qnM0k3fWJQ — JC Ramírez Marín (@jc_ramirezmarin) August 22, 2023

Accidentes con ''lógica''

Hay inconformidad de conductores de autobuses del sistema Va y Ven por las marcadas diferencias de sueldos y cargas de trabajo.

Nos dicen que las rutas “más pesadas” son “las metropolitanas”, en las que los conductores “trabajan más horas y tienen el sueldo más bajo”: 200 pesos diarios por hasta 12 horas de trabajo, cuando en las “rutas de las zonas norte o centro” les pagan de 450 a 500 pesos por siete u ocho horas de labor.

Por la baja paga algunos conductores se ven obligados a trabajar horas adicionales, con el riesgo que representa conducir somnoliento. ¿Será esa una de las causas de accidentes de autobuses de Va y Ven?

Rumores de pan con lo mismo

Otro tema relacionado con el sistema Va y Ven son las concesiones. Hasta ahora no se ha informado de manera oficial cómo se hicieron las alianzas gobierno-concesionarios y hay rumores de que las empresas involucradas están cambiando de nombre para agenciarse las concesiones y continuar en el negocio cuando termine la actual administración, sin depender ya del gobierno del Estado.

Nos comentan que, amén del tema de la opacidad, para conductores de autobuses el temor es que por ahora hay cierto orden, pero una vez que los permisionarios tengan el control, cada uno pondrá sus propias reglas, sueldos y horarios, como ocurre en la actualidad con las rutas antiguas, y “hay quienes son más estrictos”.