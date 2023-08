Fernando Ojeda Llanes: Auditoría de los estados financieros

Todas las empresas organizadas con buenos objetivos de corto y largo plazos, tengan o no una administración con gobierno corporativo, requieren formular cuando menos cada mes los estados financieros básicos, para dar seguimiento a sus operaciones y situación económica.

Queda en manos del departamento de contabilidad de la empresa registrar las operaciones y emitir los estados financieros, así como su revisión y análisis para presentar la información respectiva a la administración.

Es de dominio general que los registros electrónicos de contabilidad han avanzado en su tecnología y base de datos para que la contabilidad se registre oportunamente y a tiempo real, de tal manera que los estados financieros pueden emitirse en forma oportuna y con el periodo de tiempo necesario para ser revisadas sus cifras para confiar en su razonabilidad.

Sin embargo, en muchas ocasiones al contador lo rebasa el tiempo y no los revisa, así los entrega a la administración con altas probabilidades de errores de registro y clasificación.

Sea o no oportuna la emisión de los estados financieros, es indudable que en su contenido está registrada la vida de las operaciones de la empresa, si las decisiones fueron exitosas o no, debido a esto se requiere que sean auditados por contador público externo para que dictamine la razonabilidad de las cifras y el estado del control interno.

Puedo opinar porque he sido testigo de esto: una cantidad de empresas medianas y hasta grandes contratan auditoría externa solo para efectos fiscales y como ahora las autoridades fiscales no obligan a todos al dictamen fiscal, ya no realizan la auditoría externa. Esto es un error porque la auditoría de estados financieros no tiene su origen de ser para efectos fiscales, sino para financieros.

Con base en lo anterior comentado, los propios contadores públicos han generado la expectativa de los empresarios de que la auditoría solamente es para efectos fiscales, esto no es así.

He podido comprobar que los que están realizando auditorías externas han perdido el rumbo en cuanto a la auditoría con procedimientos enfocados a la parte financiera y de control interno, dedican una gran cantidad de horas para formular el famoso Sipred fiscal, enorme e ineficaz documento para financieros.

Las empresas sufren por grandes fallas en su control interno y una de las normas más importantes de la auditoría externa es realizar una evaluación de éste, no solo para el alcance de sus pruebas sino para informar a la empresa de sus fallas y las corrijan de inmediato.

Las fallas importantes de control interno en las operaciones de las empresas, además de contribuir a robos, fraudes e ineficiencias, redundan en errores en la información financiera.

Los empresarios al contratar su auditoría externa deben observar que, en el contrato que firmen con su auditor, relacione las pruebas más importantes a realizar y que finquen mayor responsabilidad, cuando menos sean las siguientes en forma enunciativa: evaluación cuatrimestral de los controles internos y que el resultado se informe en ese periodo, presencia física en inventarios físicos, confirmación de saldos con principales clientes y proveedores, revisión de recipiendario fiscal, confirmaciones de saldos bancarios y créditos con las instituciones de crédito, revisión de los sistemas de valuación de inventarios, revisión de los saldos de las cuentas sin movimiento y selectiva de las que tienen gran movimiento, revisión del sistema que emite estados financieros, revisión del sistema de costos de producción en la empresa industrial.

Es indudable que las horas de trabajo del auditor externo se incrementarán, pero no dudo que serán pagadas por la empresa al enunciarlas en el momento de presentar los contratos respectivos y haciendo hincapié en los renglones específicos que especialmente se requieren revisar con mayor alcance en los programas de trabajo.

La contaduría pública cuenta con un eficiente y completo código de ética profesional y estoy seguro que cuando el empresario haga énfasis en que la auditoría externa tenga más enfoque financiero, el auditor respectivo al entregar el dictamen financiero con su firma, está respaldando éticamente la calidad de su trabajo, solo hago una moción: adicionar en el contrato con toda claridad las pruebas mencionadas anteriormente, aun cuando el contador público diga que están intrínsecas en sus pruebas de auditoría.

El que escribe es contador público y como tal he percibido que cuando se hace énfasis en la revisión de partidas específicas, el auditor las marca como de mayor alcance y supervisión por su parte cuando desarrolla su trabajo.

He tenido la oportunidad de dar conferencias sobre los puntos anteriores en colegios de contadores públicos y platicarlo con mis alumnos estudiantes de contaduría, para que tomando en cuenta su formación ética, enfilen el rumbo de las auditorías externas a su origen: “auditoría de estados financieros” no solo “Dictamen fiscal”, obviamente sin descuidar verificar que los impuestos se cubran conforme a la ley.— Mérida, Yucatán.

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas.