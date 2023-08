Ricardo Gutiérrez López: Otro enfoque sobre polémico material

A lo largo de estas semanas se ha desatado en el país una larga polémica en torno a los libros de texto gratuitos que la Secretaría de Educación Pública (SEP) pretende distribuir para la enseñanza de educación básica.

Entre los peros, están los errores gramaticales que estos libros presentan, así como la ausencia de contenidos matemáticos.

Por lo menos “en materia legal” al menos siete estados de la República han decidido no distribuirlos en sus entidades.

Como era de esperarse, la carencia de un proyecto educativo nacional alternativo por parte de esta nueva gestión ha hecho evidente la improvisación que se vive en el país. En el ámbito educativo, esto se traduce en un retroceso significativo.

Debo mencionar que, no comprendo a plenitud la polémica sobre los libros de texto que la SEP pretende distribuir. Pero me queda muy claro que estos debieron adaptarse a un programa previamente establecido. Un programa que contenga de manera clara y concisa los objetivos y competencias que se planean conseguir con dicho material, es decir; qué se quiere enseñar y por qué se quiere enseñar.

Debe existir también, un temario para el maestro en el cual, como sugerencia, se planteen las distintas actividades que se realizarán para alcanzar los objetivos que, como he dicho antes, es importante que se hayan determinado con anticipación. Sin los programas, los libros no tienen razón de ser.

Ciertamente se hace mucho énfasis sobre los contenidos, pero muy poco se habla sobre el trabajo previo entre maestros y autoridades que debió existir antes de concebir su elaboración y distribución.

Perfectibles

Por supuesto, todo es perfectible, pero no podemos negar un hecho; se está improvisando. Esto se deduce fácilmente solo con observar la carga política vertida en los libros ¿cuál es el objetivo de incluir en los libros el fraude electoral de 2006? ¿Cuál es el objetivo o beneficio que se planea conseguir? ¿Se incluyen todos los datos o solo una visión histórica y política sesgada?

Polarizar a la sociedad por medio del ataque al neoliberalismo solo tiene como objetivo ensalzar el proyecto populista del presidente, no un objetivo educativo real.

La educación no es un juego, los libros de texto gratuitos que pretende distribuir la SEP requieren un fundamento pedagógico, no político. La educación en México se ha convertido en una simulación. Mera pose. Es hora de dejar de improvisar y elaborar algo más metódico. Es hora de elaborar un plan educativo que no busque dividir, uno que no esté diseñado para ser un respaldo político. Solo así el éxito educativo estará asegurado.—Mérida, Yucatán

leconser@yahoo.com

Exdiputado y ex presidente del Congreso del Estado.