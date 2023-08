Mario Maldonado Espinosa: En busca del mejor perfil

Las elecciones en México y en nuestro Yucatán están a la vuelta de la esquina. En menos de un año ya estaremos ejerciendo el derecho ciudadano y constitucional de votar para elegir a los representantes en los diversos cargos públicos.

Existe mucha expectativa, pero también nos podemos encontrar con decepciones y desconfianza, sobre todo si quienes aspiran a algún cargo no tienen los perfiles para ocuparlos y la capacidad para desempeñarlos.

El artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 35 el derecho de los ciudadanos a ser votado, pero según el cargo público se van dando requisitos que tienen que cumplirse.

Sin embargo, independientemente de los requisitos legales, también hay que considerar otra serie de elementos. La experiencia nos dice que la popularidad no basta para alcanzar el triunfo; basta recordar a un reconocido actor del teatro regional yucateco quien en vida aspiró a ocupar el cargo de gobernador, pero no le fue suficiente.

Así como tampoco siempre llegan los allegados, compadres o amigos. Los candidatos deben ser seres pensantes y actuantes, cuya única lealtad debería ser a los votantes. A nadie más.

En la selección de los candidatos deberían ser tomados en cuenta primero que nada los que cuenten con la capacidad absoluta, trayectoria, resultados, las mejores cartas, las mejores fichas, los que tengan la experiencia suficiente en el cargo y los que estén dispuestos a abanderar las causas ciudadanas. Los mejores perfiles. Es decir, que tengan todas las tablas y la experticia profesional y sobre todo política para hacer un buen papel.

De tal modo que cuando sean candidatos, éstos sean altamente competitivos y atractivos para los ciudadanos; no en vano hoy se repite constantemente la frase popular que reza: “A este ni en su casa lo conocen”.

Pero también hay otros aspectos que deben considerase como el lugar que ocupa cada candidato en la mente y el corazón de los votantes, cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno, en qué se diferencian unos candidatos de los otros, en qué tema es mejor cada uno, qué propuestas trae y, sobre todo, que sean capaces de construir una diferencia apreciable por la mayor parte del electorado.

Muchas veces los aspirantes no tienen el más mínimo conocimiento, ni del cargo, ni del contexto sociopolítico. Y aun así son siempre los candidatos eternos.

En otros países se requiere que los candidatos cumplan con ciertos estudios y conocimientos y competencias, pues da tristeza y desesperación que muchos no tienen conocimiento del andamiaje constitucional, legal e institucional de la instancia gubernamental a la que aspiran.

Muchas de las competencias en las instituciones y los cargos públicos pueden medirse con la formación y preparación que tiene cada uno de los candidatos. La formación continua prepara a las personas en los diferentes roles que desempeña en lo personal, familiar, social, en las empresas y trabajos uno realiza.

Cuando no existe la capacidad, la capacitación y la formación se recurre a la improvisación y a las ocurrencias; se recurre a la inmediatez. Se actúa sin conocimiento de causa y las consecuencias pueden ser incluso graves e irreversibles. Nadie puede dar lo que no tiene o lo que no sabe.

Una realidad es que por diferentes circunstancias, algunos llegan a ocupar los cargos públicos y no tienen la más mínima idea de lo que tienen que hacer, pero allí están, y no hacer nada o no saber qué hacer también representa una forma de corrupción y demérito de los cargos públicos.

La historia ha registrado la buena o mala actuación de candidatos y después autoridades o servidores públicos. Una cosa es más que cierta, y esa es la exigencia de la sociedad de que no haya más cargos con personas que no saben qué hacer y no se preparan de manera constante para lo que han sido elegidos.

Vamos viendo y eligiendo que ese derecho nadie nos lo puede quitar.— Mérida, Yucatán.

mariomaldonadoe@gmail.com

@mariomaldonadoe,

Especialista en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa