Filiberto Pinelo Sansores: Se desactivó la bomba de la derecha mexicana

La derecha está echando toda la carne en el asador en su propósito de regresar al poder. Usa todo lo que tiene a su alcance para el logro de su objetivo, desde imponer como su candidata presidencial a una señora que como dice una cosa dice otra —y no deja de recordar que tiene “ovarios” para arreglar los problemas del país, en gran medida generados por los 35 años de desgobiernos que dos de los partidos que la apoyan, PAN y PRI, asestaron al pueblo de México—, hasta tratar de impedir —usando los pocos gobiernos estatales y el único poder del estado que les queda, el judicial— que se distribuyan los libros de texto que deben usar los estudiantes de educación básica.

El fin: causar un gran conflicto en el ámbito educativo que le permita desprestigiar a la fuerza que, por mandato mayoritario, gobierna a México.

No es la primera vez que los conservadores proceden de este modo: en 1960, la organización que les sirve para incidir en la educación de los mexicanos tratando de evitar que la que reciben sea laica, es decir, ajena, por completo, a todo credo religioso, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), se opuso, como hoy, a que los textos fueran elaborados y, luego, repartidos.

En ese entonces ésta encabezó movilizaciones para oponerse a los libros y, como en los días de la Santa Inquisición, en algunos lugares, como en Monterrey, llegaron a quemar ejemplares. En ese tiempo, era el PRI el que gobernaba y el PAN el que estimulaba la destrucción de los textos. Hoy ambos comparten el mismo techo y el mismo ideario, olvidándose, el primero, de uno de los pocos legados plausibles de sus gobiernos. Es muy elocuente la foto donde priistas y panistas aparecen, codo a codo, en un restaurante meridano, felices del matrimonio que contrajeron olvidándose del pasado y convirtiéndose en lo mismo que antes condenaron (D. de Yuc., 27-08-23, sección local, pg. 3).

En la acometida contra los libros, el Prian ha estado detrás de las movilizaciones, encabezados por sus dirigentes y sus candidatas a la presidencia. El presidente del PAN, Marko Cortés, hizo un llamado para que madres y padres de familia destruyan o arranquen las hojas de los nuevos libros. Xóchitl Gálvez no ha desperdiciado ocasión de hacer mofa de ellos; la priista Beatriz Paredes abrió su intervención en el foro que de Guanajuato, con su “rechazo categórico a los nuevos libros de texto gratuitos”; el “Alito” Moreno, enterrador del PRI, escribió en su cuenta de X, antes Twitter: “Es aberrante que el gobierno de Morena pretenda meterse con las niñas y niños de México, intentan implantar su ideología a través de los libros de texto y privarlos del conocimiento que forma las grandes mentes del futuro”.

La derecha no son sólo los partidos políticos que la representan en las batallas electorales. La integran, también, organizaciones civiles y empresariales que, aunque se declaren apolíticas no pueden ocultar que sus intereses en el campo ideológico y político son representados por los partidos que se oponen a la transformación, en el caso, el Prian. Se distinguen porque actúan de consuno con las acciones que promueven los partidos de tal signo. No puede echarse en saco roto que dos organismos empresariales, Coparmex y Canacome, convocaron a la marcha que se efectuó en Mérida en contra de los libros.

En México, como ya se está haciendo del conocimiento público, la derecha está anclada también en el Poder Judicial de la federación, cuya máxima representación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), está integrada, en su inmensa mayoría, por ministros que fueron llevados a ella en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, que frecuentemente muestran, con sus acciones, estar al servicio de los intereses políticos que los pusieron ahí.

El caso de la oposición a la entrega de libros a los estudiantes de educación básica del país muestra con claridad el papel que está jugando el poder judicial en las acciones que emprende el sector minoritario del país que, a base de mucho ruido, se opone, día a día, a la transformación del mismo, al mismo tiempo que puja por volver a gobernarlo. Es así como desde el poder judicial se otorgaron suspensiones por amparos solicitados a jueces que comulgan con aquél para tratar de impedir la distribución de los textos en todas las entidades federativas, no obstante que los amparos sólo protegen a quienes los solicitan y no pueden hacerse extensivos a quienes no lo hacen.

Pero el colmo del descaro de la militancia partidaria de algunos de los ministros de la SCJN, es la actitud Luis María Aguilar, quien aceptó, en unas cuantas horas, dos controversias constitucionales, una del gobierno panista de Chihuahua; la otra del gobierno priista —ya de salida— de Coahuila, a los que, de inmediato, concedió lo que le solicitaron —no entregar los libros a los alumnos de sus respectivos entidades— mientras ha guardado, en un cajón de su escritorio, durante meses, casos que ameritan ser resueltos a la brevedad posible porque implican afectaciones al tesoro público y afectan por tanto al interés nacional. Pidió atraer el caso de varios empresarios que adeudan al fisco 25 mil millones de pesos y se ampararon para no pagar con el fin de que la SCJN decidiera y en lugar de decidir, los archivó, de esto hace más de once meses. Dos pesas y dos medidas de este ministro que llegó al cargo gracias a Calderón.

La inmensa mayoría de los padres de familia y los maestros del país impulsaron la distribución de los libros. De no haber sido así no hubiera triunfado esta distribución. Sólo dos entidades no han entregado los libros: las amparadas por el ministro Aguilar, Chihuahua y Coahuila. En 30, incluyendo la nuestra, ya se ha hecho. Era natural. Los amparos de asociaciones particulares no pueden estar por encima del interés de la nación aun cuando así lo pretendan quienes les hacen coro. Se desactivó de este modo esta bomba electorera. Sentémonos a esperar la siguiente después del fracaso.— Mérida, Yucatán.

