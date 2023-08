Edgardo Arredondo Gómez: Superfarmacia del Bienestar

No hay desarrollo ahí donde las políticas son improvisadas, donde reina la ocurrencia o donde el miedo y la desidia llevan a repetir incansablemente las estrategias del pasado —Óscar Arias Sánchez

“Les voy a proponer a los del Sector Salud que se tenga una especie de farmacia donde se cuente…, una farmacia aquí en la Ciudad de México, un almacén con todas las medicinas, todas, todas las medicinas del mundo en cantidades razonables, para que cuando falte en un hospital, ahí, como un banco de reserva de medicamentos y lo vamos a hacer, ¿cuánto nos puede significar?”

Apenas hace unos días, en la mañanera, cuando pensábamos que, en este tema, el señor presidente no podía sorprendernos: lo volvió a hacer. El problema sigue ahí, lejos, pero muy lejos de resolverse. A diferencia de la crisis de inseguridad, el primer mandatario no puede echarles la culpa a los gobiernos anteriores, por la simple razón que, en medio de las corruptelas, moches, tranzas o llámele como se quiera, ni en los peores momentos hubo un desabasto de medicamentos como el que ha habido en esta administración.

A cumplir promesas de campaña a como dé lugar, sin importar las consecuencias, con una tozudez de no dar un paso atrás, de no dar su brazo a torcer. Ya vimos lo que pasó con el avión presidencial, el aeropuerto de Texcoco y para que más, muchas que han pasado al olvido.

Pero el eslogan de “médicos y medicinas gratis para todos” fue escalando hasta llegar a ofrecer un sistema de salud como en Dinamarca; por cierto, algo que ningún mexicano pidió y viendo estos casi cinco años del aniquilamiento del Sector Salud, ahora sí, que nos devuelvan lo que teníamos.

Con el argumento favorito de combatir la corrupción, centrada más que nada en los distribuidores a los que tildó parejo de malandros, se hizo a un lado el esquema de compra y distribución que, durante años, y bajo la supervisión del IMSS había funcionado en la llamada compra consolidada.

El desencuentro con la Industria Farmacéutica Nacional tratando de imponer condiciones de compras derivó en una maniobra para castigarla, empleando a la Cofepris como punta de lanza para cerrar plantas de algunos laboratorios. Acabó los convenios con los distribuidores, argumentando (con un total desconocimiento del tema) que: “si las papitas y refrescos llegaban hasta el último rincón del país, por qué no lo iban a hacer los medicamentos”. Propuso al Ejército y a la Marina para hacer estas funciones.

En un arrebato de encono injustificado, le da la espalda a la Industria Farmacéutica Nacional, dando prioridad a laboratorios extranjeros, en plena pandemia, cuando los grandes países productores de materia prima como China, India y Paquistán pasaban estragos y se enfrentaban a sus respectivas contingencias y tragedias.

En noviembre de 2021, ante la creciente inconformidad por la escasez de medicamentos, se encargó a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) sea el intermediario, con la condición de que no se le comprara nada a la industria mexicana. De este tamaño la mezquindad.

Al alcanzarse apenas a cubrir la tercera parte del cuadro básico, y ante el agravamiento de la crisis, se cambia la estrategia. El resultado se dio de inmediato; los proveedores contratados por UNOPS pusieron a disposición 735 millones de piezas de medicamentos, insumos y dispositivos médicos, los cuales se entregaron a los almacenes designados por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en el Área Metropolitana de la Ciudad de México, responsables de la distribución a los centros de salud en todo el país.

Se expidió el 85% de las órdenes de reposición de la compra del segundo semestre de 2022, se entregaron 40 millones de piezas más. ¿Y qué ocurrió?, simplemente los mejores postores, resultaron estar, sí: aquí en México. La UNOPS cumplió en forma pulcra y brillante, tan es así, que Juan Antonio Ferrer Aguilar, titular del Insabi, anunció el fin del convenio con este organismo de la ONU y, que ellos se encargarían de la compra para 2023 directamente … ¿a quién?, pues de nuevo a la maltratada Industria Farmacéutica Nacional. Un giro de 360 grados.

Pero entonces, ¿qué es lo que pasa, por qué la crisis del desabasto? La razón es simple: medicamentos e insumos están resguardados en las bodegas del Insabi, muchos sin la garantía de una cadena de custodia adecuada. Simplemente no llegan porque el problema, entiéndase es de distribución; sí, y ahí de nuevo lo que empezó como una promesa de campaña, es resultado de un desmedido encono a los adversarios monopolizadores, que muchas veces son verdaderos emprendedores, en algo que pareciera más un tema no de combatir a los acaparadores corruptos, sino arrasar parejo, meter a todos en el mismo saco.

El régimen actual no supo resolver el supuesto enriquecimiento de los intermediarios. Enfrentarse a un problema de corrupción olvidando la existencia de un andamiaje que requería una meticulosa revisión, incluyendo en primer lugar una muy consolidada Industria Farmacéutica Nacional, a un muy experimentado sistema de compras consolidadas y, sobre todo: la antelación, requisito indispensable para no dejar desprotegida a la población.

Así que lo más sensato sería contratar de nuevo a intermediarios con logística y experiencia comprobadas, estableciendo las reglas del juego, evitando abusos y, lo más importante, ponerle fin a este caos generado.

En noviembre pasado se cumplió un año en que el presidente ofreció cambiarse de nombre si no resolvía el problema. Ésta ya es otra promesa no cumplida. Algo lúdico si no fuera por toda la tragedia que envuelve el tema. Es patético que aún no haya dimensionado el grave daño que ha condicionado este desabasto. Los fármacos oncológicos en un primer lugar. Los esquemas de quimioterapia con la combinación de tres o más medicamentos son específicos y, muchas veces esta efectividad es rigurosamente tan estandarizada para algunas variantes de cáncer que no se puede suprimir, cambiar y menos suspender la secuencia del tratamiento.

Lo mismo aplica a medicamentos para muchas patologías en enfermedades psiquiátricas. El perfecto balance de estas drogas con los neurotransmisores propios del organismo dan un margen estrecho para la abrupta discontinuación de éstos.

Algunos laboratorios sufrieron más esta especie de embate desenfrenado cuatroteísta (Laboratorios Pisa y Psicofarma están recuperándose). Y en medio de este caos, se anuncia que ya los particulares podrán vender vacunas antiCovid, una manera disfrazada de decirle a la población que el gobierno comprará menos vacunas, para aquellos que no quieran a la Patria (me refiero a la vacuna de la 4T) y la buena noticia que en un Juzgado se detuvo la descabellada iniciativa de Hugo López Gatell de acabar con una treintena de las NOM (Norma Oficial Mexicana).

Francamente, esta propuesta de la mega-farmacia es tan absurda, tan poco factible que éste ciudadano anodino mejor no opinará. Y sin afán de ofender, el presidente es afecto a poner secciones en su mañanera. Tal vez los ciudadanos deberíamos proponerle una llamada: “La ocurrencia del día”. Porque lo digo y lo sostengo con todo respeto: “Cuando las buenas intenciones carecen de sustento, se convierten en ocurrencias”.— Mérida, Yucatán.

Médico y escritor