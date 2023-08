Jesús Retana Vivanco: Dolor de cabeza

Dolor de cabeza. De pronto se nubla y se oscurece todo, la penumbra alcanza a conciliar el sueño como si fuera un enorme gabán que cubriera toda la cama. Imágenes inexpresivas son atraídas por mi cabeza, en un plano que no deja ver si son reales, imaginarias o en tercera dimensión.

El sueño parece una ensoñación, no sé si lo que pienso es un sueño, si en realidad estoy dormido, o bien, es producto de forzar la mente para tratar de dormir y descansar, por lo menos antes de que caiga la luz sobre la ventana de la sala a pesar de las persianas, pero el descanso se niega a hacerse presente: como tamborazos las punzadas en la cabeza comienzan a emerger igual a un submarino que implosiona en el fondo del mar.

Abro los ojos, veo el reloj que marca las 3:47 de la madrugada, maldigo por ese maldito dolor de cabeza que me hace ir al baño y refrescar mi cara para aplacar el dolor escondido detrás de los ojos que lo único que desean es cerrarse. El frasco de Tylenol me espera para devorar con ansiedad una cápsula y acostarme sin hacer ruido. Me doy cuenta que la pastilla para dormir cada vez hace efímeros mis esfuerzos para no caer en el insomnio.

Punzadas en el cerebro

Tan rico es dormir, como decía mi papá, “a pierna suelta”. Sabrá Dios cuál es el significado de tan relajante vocablo, pero el dolor es más fuerte que opaca cualquier recuerdo fugaz de mi infancia.

Acostado, presiento que a pesar de la dosis tan baja que tomo del medicamento es el causante de sacarme a flote súbitamente como un martillazo las punzadas en mi cerebro. El lado derecho de mi cabeza no tolera el dolor, suenan las alarmas corporales y de nuevo tengo que levantarme para ver por la ventana el lado negro de la noche; me asomo por una rendija del ventanal, solo escucho el cántico de los sapos y grillos.

El dolor de cabeza hecho frase

Reclinado en el sillón, mi cabeza comienza a dar tumbos raros en pensamientos ligados al tema de este editorial… “Eres un dolor de cabeza” –pensé–, frase que sataniza a las personas que causan problemas o frustraciones, ahí da inicio mi aberración por algunos seres humanos, no muchos la verdad, pero el más visible es el gran tlatoani (ya saben quién). Mejor alejo estos símbolos negativos y trato de pensar con optimismo en cosas positivas, sin embargo, sigo apegado a la idea de la pastilla para dormir. El Señor Google un día me dijo que la cefalea es un síntoma adverso común de las benzodiacepinas.

La incomodidad se vuelve cómoda con los efectos del Tylenol, aunque no concibo el ansiado sueño. El libro de pasta roja de Vincent Van Gogh lo tengo como panorámica en mi cabeza, recuerdo el texto salpicado de ironías del autor haciendo énfasis en su eterno padecimiento de dolores de cabeza, clasificados médicamente como migraña, amén de sus altibajos emocionales, esquizofrénicos y depresivos.

La ruda para el dolor

José María Morelos y Pavón, considerado originalmente como el padre de la patria, también escaló en este torbellino del dolor, razón por la que usaba un paliacate en la cabeza abrazando dos hojas de ruda en la cien. De niño mi abuela quiso hacer el experimento conmigo para mis dolores de piernas, pero jamás funcionó la plantita.

Pasan las horas como páginas de un libro, no duermo, el insomnio me lleva a mi computadora para escribir el tema de la semana, nada más idóneo que hacer una breve narrativa del dolor de cabeza, esperando que la luz azul de la pantalla no haga extraños en la ya deteriorada faz ocular.

Los rayos de sol tempraneros inundan la luminosidad de mis ojos cerrados, no sé cuándo ni cómo dormí, aparezco en mi cama con algo de dolor fugado por los efectos del analgésico, voy a revisar mi computadora, descubro que casi terminé la historia de hoy, por lo que concluyo:

No tomes café antes de dormir, los nervios y el estrés son muy amigos del dolor y siempre juegan en el mismo equipo, no puedes con ellos; las píldoras para dormir, elimínalas, son como un layer que difícilmente podrás quitar de tu boceto de sueño, a menos que decidas intentar al día siguiente una nueva idea para poder eliminar el dolor de cabeza.— Mérida, Yucatán, 7 de agosto de 2023

