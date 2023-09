Erica Millet Corona: Atreverse a cambiar

Nuestra cultura está impregnada de religiosidad, y la religión católica hace hincapié en la fidelidad como alta virtud de sus feligreses. Este factor se ha convertido en un mandato imperante de la sociedad. Desde la infancia nos enseñan a ser fieles en lo poco para poder ser fieles en lo mucho y a resistir, siempre resistir, durante los problemas de la vida. “Cada quien su cruz”, decimos; la asumimos con la idea de que será artífice de nuestra redención.

En México hay que apechugar, hay que aguantar vara, hay que capotear las tempestades. Si bien la resiliencia es una virtud necesaria para adaptarse, recuperarse y afrontar con éxito las adversidades, no debería ser nunca confundida con perseverar a costa de todo.

Nos exhortan a contener, tolerar, sufrir, o encajar, como dogma, como mandato, pero pocas veces —en las escuelas, en nuestras familias o en los diversos círculos sociales— alimentamos el pensamiento crítico que nos ayudaría a discernir entre ser resilientes o resignarnos a situaciones que van en contra de nuestra voluntad, nuestra calma y nuestra salud.

Según el diccionario de la Real Academia Española de la lengua, la resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o una situación adversa. El término lo dio a conocer, según algunas fuentes, el psicoanalista Boris Cyrulnik en su libro Los patitos feos (2001).

Se define como la habilidad de mantener fortaleza mental en tiempos de crisis. Sin embargo, esta virtud no implica únicamente resistir o soportar presión, sino también adaptarse y crecer a través de experiencias desafiantes.

Fomentar un pensamiento que nos permita entender hasta cuándo soportar, o bien, cuándo es momento de hacer los cambios necesarios en nuestra vida para poder desarrollarnos a través de los desafíos, es una aptitud que debería favorecerse desde muy tempranas edades, pues confrontar las ideas más arraigadas de nuestra cultura acarrea, en muchos de los casos, una gran culpa, un estigma incluso, para quienes se atreven a cambiar; y la realidad es que atreverse a modificar determinadas circunstancias de nuestra vida requiere también de un gran valor.

La culpa nos detiene, nos incapacita. Convierte nuestras decisiones en autorreproches y en muchos casos nos impide llevar al cabo cambios, incluso cuando son evidentemente necesarios para nuestro bienestar.

En mi experiencia, podría hablar de la inmensa culpa que ha acarreado el divorcio habiendo sido una persona orientada, durante la niñez, a perseverar y permanecer. Siendo las consecuencias de una ruptura matrimonial obvias y palpables, es hasta cierto punto esperable tener que lidiar con este sentimiento.

Como nos comentan especialistas en salud mental, la culpa tiene una función reguladora, pues marca límites que no se deben cruzar para hacer posible la convivencia en sociedad. Sin embargo, muchas veces dichos límites son borrosos, y la culpa termina dominando las decisiones que deberían ser abordadas desde la racionalidad. Invade también esferas más mundanas y, en mi caso, me ha acarreado dificultades hasta para decidir por mi beneficio en situaciones cotidianas como cambiar de estética o de nutricionista.

De ninguna manera estas reflexiones pretenden minimizar valores como la perseverancia o la lealtad en los seres humanos. Los más grandes avances científicos y sociales se han conseguido a través de estas virtudes, no obstante, la tenacidad debe estar sostenida por el convencimiento de que lo que perseguimos es bueno y valioso para nuestra persona y para quienes nos rodean.

Así pues, creo firmemente que enseñar a nuestros niños, niñas y adolescentes sobre la importancia de tener el valor para cambiar es importante.

Migrar de escuela o de carrera, dejar los ambientes tóxicos en los que nos sentimos infravalorados; cambiar de amistades o de pareja, aunque a veces estas alteraciones vayan revestidas del dolor que acarrea la pérdida.

Tener la audacia de afrontar una transformación de nuestros hábitos, rutinas y apegos voluntariamente requiere claridad mental y acompañamiento, sin duda. No se trata de tirar todo a la primera cuando las cosas no marchan bien, pero sí de entender que jamás debemos permanecer en un sitio —o inmersos en un ambiente— que no abona a nuestro crecimiento como personas y a nuestra paz interior; que hay cosas que se toleran y cosas que son inadmisibles; y que el cambio, además, abre la puerta a un universo de posibilidades, entre las cuales se puede hallar el camino a la felicidad, si solo nos atrevemos a explorarlas.— Mérida, Yucatán.

Licenciada en periodismo y maestra en relaciones públicas; exfuncionaria del Ayuntamiento de Mérida y del gobierno del Estado