Cartas al Diario: Jorge E. Torre Loría

Recibimos del señor Jorge E. Torre Loría, exsecretario de Turismo del gobierno del Estado, la siguiente carta:

Hace unos días en las páginas del Diario nos enteramos que los habitantes de Izamal estaban sorprendidos por la construcción de la estación del Tren Maya , pues no era lo que les habían presentado hace unos meses en lo que se refiere al proyecto original, pues era algo completamente distinto.

Efectivamente…. para un servidor que ha seguido puntualmente el desarrollo de la obra desde sus inicios, a través de YouTube, las estaciones que se están construyendo actualmente distan en el 90% de lo que se proyectó en un principio, pues en ese entonces los renders mostraban en casi todos los casos proyectos íntimamente ligados con la cultura maya y eran bellísimos.

Lo que están construyendo ahora, sin ser algo feo, son estaciones muy simples y dejan de ser atractivas en la mayoría de los casos.

También me sorprendió que en el presupuesto federal del próximo año hay una partida de 120 mil millones de pesos para el Tren Maya, y que echa por tierra la supuesta inauguración para el mes de diciembre de la obra. Creo que con mucha suerte tal vez se inaugura el tramo de Palenque a Cancún, que es el tramo más adelantado, pero en el tramo que va de Tulum a Chetumal y de ahí hasta Escárcega no hay ninguna información del avance de obra y eso hace suponer que ese tramo no se terminará en diciembre como han anunciado.

También informan que el pasaje costará desde 50 pesos hasta 300 pesos, pero no informan si es todo el trayecto o un tramo solamente.

Lo que sí afirman —y me da mucho gusto— es que las personas de la tercera edad no pagarán ningún centavo, para alegría de todos los colegas que ya estamos en este grupo.

Ojalá que sea una obra que beneficie al sureste por el turismo que recorrerá la ruta.— Mérida, Yucatán.