Plaza Grande: ¿Ya no más chefs yucatecos? Sorprende anuncio de Mauricio Vila Dosal

Incómodo festejo

El anuncio oficial de que Claudia Sheinbaum Pardo será coordinadora de los comités de defensa de la 4T, con miras a la candidatura presidencial de Morena, sigue generando fricciones dentro del partido guinda, a pesar de que públicamente se trata de mostrar un rostro amable.

Hace unos días, después de que se dieron a conocer los resultados de la encuesta que favorecieron a la exjefa de gobierno de Ciudad de México, el grupo que promueve a ésta en Yucatán realizó un festejo en el cual quedaron excluidos los simpatizantes de las demás “corcholatas” morenistas. Según nos informan, la reunión fue encabezada por Octavio Rivero Villaseñor, enlace en Yucatán de la red de apoyo a Claudia Sheinbaum.

Recientemente, Rivero Villaseñor, quien antes militó en Movimiento Ciudadano, sostuvo un enfrentamiento público con el diputado local Rafael Echazarreta Torres por supuestos desvíos de recursos de la delegación de la Secretaría de Bienestar a favor de la funcionaria federal.

De acuerdo con nuestras fuentes, no asistió Joaquín Díaz Mena, delegado de la dependencia acusada, pero sí lo hicieron personas allegadas a él, como la exdiputada Fátima Perera Salazar e Ignacio Machaín Cerón, experredista que trabajó en la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero (hoy Secretaría de Desarrollo Rural) en la administración estatal de Ivonne Ortega Pacheco. Otro asistente fue Villevaldo Pech Moo, quien en marzo de 2021 anunció su salida de Morena para incorporarse a Fuerza por México, inconforme con la directiva morenista de entonces, pero ya regresó a las filas guindas, cual hijo pródigo.

Los informantes nos dicen que, además de Huacho, en ese festejo no estuvieron Verónica Camino Farjat y Rogerio Castro Vázquez, también aspirantes a la candidatura de Morena a la gubernatura yucateca, ni Alpha Tavera Escalante, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de ese partido. No se sabe si los tres últimos no fueron invitados o dejaron de asistir por alguna razón.

Se alistaría para un nuevo salto

Cuando el río suena es porque piedras trae. Y con Rommel Pacheco Marrufo sigue sonando fuerte. Nos aseguran que el diputado federal continúa deshojando la margarita sobre su probable salto a Morena, a pesar de que en el PAN le han ofrecido repetir como candidato a diputado federal –por el Distrito 4, no por el 3 que representa ahora–, y ya sostuvo pláticas con dirigentes nacionales morenistas en el centro del país, pero éstos le dijeron que el acercamiento debe ser con Joaquín Díaz Mena, delegado de Bienestar en Yucatán y una de las “corcholatas” locales de la organización guinda.

Es un hecho, nos afirman, que Rommel Pacheco y Joaquín Díaz ya platicaron sobre sus planes futuros. Esto no necesariamente significa un cambio inmediato de partido, pero a todas luces deja ver la indefinición del exclavadista.

“¡Chapulina! ¡Chapulina!”

“¡Chapulina! ¡Chapulina!”, fue el grito con que morenistas recibieron a María Esther Magadán Alonzo, al ser presentada el sábado pasado en una reunión de células del partido guinda, en un local social de Progreso.

Magadán Alonzo, conocida priista y con sangre tricolor en las venas por herencia, fue presentada por el maestro de ceremonias y de esa forma la recibieron los morenistas, en relación con el brinco que dio del PRI a Morena. El repudio del grupo de fundadores de Morena fue presenciado por el delegado de la Secretaría del Bienestar, Joaquín Díaz Mena, presente en el evento.

María Esther Magadán es hija de los exalcaldes y exdiputados priistas Enrique Magadán Villamil y María Ester Alonzo Morales, quienes en sus redes sociales son los principales promotores de la “Chelita”, que aspira a la candidatura de Morena a la alcaldía de Progreso, contra la voluntad de numerosos morenistas fundadores en el puerto.

Nos comentan que, después de saludar a “Huacho” Díaz y tomarse fotos, la “Chelita” se retiró del evento, que reunió a más de 200 personas.

Favorable cercanía

Quien ya se perfila para el próximo proceso electoral es María Isabel Rodríguez Heredia, rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM). En fechas recientes ha sostenido una agitada agenda de eventos académicos y actividades en círculos empresariales.

Por ejemplo, hace unos días se reunió con el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, con integrantes del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip), y con la diputada federal Cecilia Patrón Laviada apoyando la campaña de esterilización comunitaria de canes.

También se le ha visto en reuniones y otros eventos con el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, y con directores de universidades del interior del Estado. Igualmente asiste a los informes de varios alcaldes en representación del gobernador Mauricio Vila Dosal. En círculos oficiales se sabe que María Isabel Rodríguez tiene cercanía con Mauricio Vila, desde que éste la nombrara titular de la Contraloría Municipal en el Ayuntamiento meridano 2015-2018 y, más adelante, directora del Isstey.

Todo parece indicar que la funcionaria tiene ya la bendición para construir su plataforma política con miras a una diputación local, aunque esto último no ha sido confirmado.

Reforzarían un pacto

Hay señales de que, contra lo que muchos pensaban, Liborio Vidal Aguilar no perdió mucha “jugada” al quedar descartado como candidato a gobernador por el PAN. Por lo pronto ya se conoce como Pacto Yucatán a un acuerdo político entre el político vallisoletano, el alcalde Renán Barrera Concha y el gobernador Mauricio Vila para que el equipo del titular de la Segey tenga espacios en el próximo gobierno del Estado y en el Ayuntamiento de Mérida en el trienio 2024-2027.

Por supuesto, esto solo sería posible en caso de concretarse el triunfo panista en las elecciones estatal y municipal. Además, ya cobra fuerza la versión de que Liborio Vidal sí será candidato a senador. No se ha evaluado el impacto de este acuerdo, pero todo parece indicar que forma parte del “tejido fino” para fortalecer el diálogo y la comunicación con un sector del panismo que percibió a Vidal Aguilar como una amenaza más que como un aliado.

Amistades guindas

Como los políticos importantes, Pedro Haces Barba -son reales sus apellidos paterno y materno- se tomó su tiempo para la presentación de su libro “Breve crónica del sindicalismo en México”, en la sala Mayamax del Museo del Mundo Maya de Mérida, porque tardó una hora y 40 minutos en llegar a su propio festejo literario en compañía del gobernador Mauricio Vila Dosal.

Los organizadores de la presentación del libro del senador suplente de Morena citaron a las 4 de la tarde del lunes pasado, pero el líder obrero se presentó a las 5:40 de la tarde. Seguramente el líder de la Catem nacional y el jefe del Ejecutivo yucateco tuvieron una comida privada o una larga charla como buenos amigos.

Esto se notó con la buena relación entre Vila Dosal y la Catem, porque el secretario general de la organización obrera en Yucatán, José Miguel Peniche Marenco, le dio las gracias al gobernador por estar siempre en los eventos de este sindicato. Catem, como se sabe, es el organismo obrero que provee mano de obra para los trabajos del Tren Maya.

Faena completa en Mérida

También llamó la atención en el evento de Catem el hecho de que no pocos dirigieron la mirada al veterano líder de la CROC en Yucatán Pedro Oxté Conrado, cuando escuchó en vivo y a todo color los elogios y reconocimiento al nuevo sindicalismo que practica la Catem, con el liderazgo del morenista Pedro Haces Barba.

Oxté Conrado fue uno de los invitados especiales a la presentación del libro del senador suplente y seguramente esperó más de dos horas porque los invitados llegaron más temprano que la prensa. Pedro Oxté estuvo en primera fila y escuchó cómo el director de la Casa Editorial Porrúa, Miguel Ángel Porrúa Venero, destelló elogios para la Catem, aseguró que el modelo neoliberal del sindicalismo lo llevó a la crisis social y que ahora Catem engrandece al sindicalismo, recupera las conquistas sindicales y procura una mejora salarial como nunca se había dado.

Además, escuchó de Haces Barba todos los logros a favor de la clase obrera. Como pilón, Pedro Haces regaló su libro a todos los asistentes y entregó un lote de 50 ejemplares al gobernador Mauricio Vila Dosal para que entregue en las bibliotecas de las facultades de la Uady. Como diría el también empresario taurino: faena completa en Mérida.

¿Sin chefs yucatecos?

El gobernador Mauricio Vila Dosal sorprendió a la asistencia que acudió a la presentación del libro sobre sindicalismo del senador suplente de Morena, cuando en su discurso mencionó que, como parte de la reconfiguración de las carreras universitarias para impulsar las ingenierías, las tecnologías de la información y la ciberseguridad, las escuelas de nivel superior están cerrando las carreras de gastronomía en Yucatán.

Generó comentarios esta revelación, porque la industria restaurantera y turística son crecientes en el Estado y la gastronomía es uno de los principales nichos de atracción del turismo nacional e internacional, lo que obviamente requiere de profesionales del ramo de alimentos. A lo mejor es que hoy en día no es necesario estudiar gastronomía, sino adquirir los conocimientos y experiencias en la práctica del trabajo.

Poco comunicativa

Un cambio radical tuvo el Centro INAH Yucatán en su estrategia de comunicación social, porque de ocupar importantes espacios en los medios de comunicación local, regional y nacional, ahora hay mutis por instrucciones de la nueva directora, la arqueóloga Anna Goycoolea Artis, quien asumió el cargo el 12 de junio pasado.

Paradójicamente, según su currículum, la arqueóloga de origen español tiene experiencia y gusta de la creación y contenidos para la comunicación sobre patrimonio cultural y turismo, además, es conferenciante, pero al mismo tiempo no le gusta la prensa local.

Quienes la conocen en el poco tiempo que lleva en el Centro INAH Yucatán comentan que la verdadera razón por la que no da entrevistas con frecuencia es que se le dificulta la pronunciación de algunas zonas arqueológicas mayas, la pronunciación de los pueblos y hasta apellidos en la misma lengua. ¿Será? O es efecto de su anterior rango de cónsul de México en Barcelona, España.