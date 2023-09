Edgardo Arredondo Gómez: El pulso de don Salud

La salud es la riqueza real y no piezas de oro y plata —Mahatma Gandhi

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en ausencia del Presidente, encabezó la conferencia mañanera del pasado 12 de septiembre desde Palacio Nacional. Ya es una formalidad que los martes se presente: “El Pulso de la Salud”.

Estaba acompañada del titular de la secretaría, el Dr. Jorge Alcocer, y del director general del IMSS, Zoé Robledo.

Tuve a un paciente, un viejecillo que se llamaba Salud, así que, para esto, lo puse en el imaginario como invitado oyente, sentadito en una de las sillas del templete; teniendo en cuenta que ha estado un tanto enfermito, estuvimos pendientes de los signos vitales, en particular el pulso.

¡Albricias!, reapareció el Dr. Alcocer. Comentó que el recién recordado presidente Salvador Allende fue médico, para enseguida darle la estafeta al frustrado aspirante a la gubernatura de Chiapas, el Lic. Zoé Robledo, para dos temas: el de los médicos cubanos y los avances del programa IMSS-Bienestar.

Robledo arrancó: “Se ha contratado un total de 806 médicas y médicos especialistas… Son realmente especialidades complejas…, en 16 estados de nuestro país y en hospitales, muchos de ellos que nunca habían tenido la presencia de un médico especialista, en algunos casos, incluso desde su inauguración… Sobre su participación en nuestro país al momento da estos números: 665,194 consultas…y 23,492 cirugías que, sin la presencia de estos médicos no hubieran ocurrido, eso es lo más importante. Son quirófanos que, aunque estuvieran habilitados, equipados, con insumos, licencias, no contaban con un médico cirujano y un anestesiólogo para llevar a cabo una cirugía…no hubieran ocurrido sin la presencia de los médicos y médicas cubanos”.

En seguida se proyectó un video muy bien editado; los colegas cubanos participantes, de muy buena presencia, sonrientes y empáticos a más no poder. Se les veía en unidades médicas bien equipadas, no en las trincheras de las comunidades apartadas. Hablaban de su participación en este programa. Algunas frases para rescatar y analizar: “Es la primera vez que Cuba y México hacen una misión conjunta, una colaboración que tiene la misión de llevar salud a toda la población mexicana… a los más necesitados con la convicción de solamente dar salud y que la misma sea con la gratitud y sin costo alguno…” “La razón de por qué estamos aquí es precisamente para ayudar en unión a los médicos mexicanos, pero en ningún momento a desplazar ni a quitar a nadie desde su posición” … “yo considero que es un privilegio formar parte de este proyecto de la cuarta transformación… ¡IMSS-Bienestar, ¡va a triunfar!”.

Pues así, con la poca claridad del informe, si hacemos un análisis (escueto, lo reconozco) con lo que tenemos, cada médico cubano estaría proporcionando unas 15 consultas a la semana, y un promedio de 30 cirugías al año, tal vez dos a tres mensuales; invito con todo respeto a revisar la productividad promedio de los colegas mexicanos del Sector Salud.

Mencionan que es la primera vez que colaboran con el gobierno mexicano: ¿y los que llegaron a CDMX para la pandemia?, ¿en verdad la misión es atender a toda la población? No están desplazando a los médicos mexicanos, ellos no, el gobierno sí; finalmente de preocupar frases propagandísticas como: “es un privilegio formar parte de la cuarta transformación” e “IMSS-Bienestar va a triunfar”, considerando que la asistencia es médica y no ideológica.

¿Qué hay detrás? Nadie cuestiona la calidad de los colegas; lamentablemente son víctimas de un terrible esquema de sobrexplotación por el régimen cubano, hecho, desde hace muchos años, perfectamente documentado y denunciado por organismos internacionales de derechos humanos incluso en la ONU.

Más información, no está de más: ¿son todos médicos?; sus especialidades, en qué clínicas están asignados, horarios de trabajo, alojamiento y alimentación. ¿Qué seguimiento estadístico existe para atribuirles el salvar vidas? Pero sin lugar a duda el más espinoso: ¿cuánto le cuesta al erario?

Zoé Robledo anunció que se va a contratar a más médicos cubanos… “durante un año más y, no solo la ampliación, sino también de revisar otros alcances que se pueden tener”.

En ese momento checamos el pulso de don Salud, nuestro invitado, se le había acelerado y se escaparon algunas extrasístoles. El delegado compartió luego el plan de basificación en el programa IMSS- Bienestar; buenas cifras en los seis estados donde ha arrancado. Primero: el personal sin otra fuente de ingreso (Me parece justo). Prioridad a las áreas de atención médica, es decir, personas que están trabajando en hospitales o en centros de salud (¡Bien, por ésta!) Aclaró que son estados que aceptaron estar en este esquema de federalización. No tocó el tema de los compañeros de los hospitales de la CDMX que se incorporarán al IMSS-Bienestar. Aun así, muy lento, pero ahí va. En ese momento el pulso de don Salud se recuperó.

Intervino entonces la secretaria de Gobernación repitiendo el discurso oficial: “El déficit que teníamos de especialistas…, lavinculación que ello tiene con una visión privatizadora de la educación, porque no es que no hubiese jóvenes interesados en estudiar Medicina... la situación es que no había cupo, pues no se dio esa formación gratuita que permitiera contar con los médicos y las médicas especialistas necesarias para un sistema de salud robusto”.

Va de nuevo y a esto reiteramos una vez más: Esto no va a mejorar abriendo más plazas para médicos residentes, como ya se hizo (se duplicó). “Todos tienen derecho a ser especialistas”, dijo el señor Presidente; insisto y soy enfático, esto no es cuestión de derecho; deben ser especialistas los más capacitados, para eso son los exámenes de admisión a la residencia y para avalar la calidad están los respectivos Colegios y Consejos Médicos.

Lo que falta son hospitales y unidades médicas. No se gana un partido de fútbol alineando a once delanteros. Pusimos de nueva la atención en don Salud, su pulso se había tornado rápido, casi filiforme.

A pregunta expresa, el señor secretario anunció que está todo preparado para que en octubre se inicie la vacunación contra el Covid, para lo cual se usarán las vacunas Abdala, Sputnik y, si se termina: la Patria. No dice nada de comprar vacunas actualizadas como la Pfizer. Así que contamos con la cubana y la rusa no aprobabas por la OMS y junto con la aún no nacida Patria, hechas con información de la primera cepa que ya no existe, en pocas palabras: vacunas ineficaces con riesgo de caducidad…, de nuevo el: ¡Sálvese quien pueda!

En ese instante el pulso de don Salud pasó de irregular a disminuir por una bradicardia repentina. Al ancianito ya le había llamado poderosamente la atención la ausencia en la conferencia de Hugo López Gatell (así, sin el título de doctor, ¡se lo decomisé y no se lo devolveré!).

Entonces un reportero filtró que al subsecretario se le había visto últimamente en eventos con más tintes políticos; que ha estado en foros organizados para la elaboración del Proyecto de Nación 2024-2030, ya que a él se le encomendó trabajar en el tema de salud. Son fuertes los rumores que su futuro está en ser designado como una especie de “Zar de la Salud” del proyecto Sheinbaum.

Miré a ver a don Salud, blanco como una hoja de papel, ya no se le encontró pulso. Alguien lo sacudía mientras se escuchaba la desesperada voz de uno de los presentes: “¡Pronto, llamen a los paramédicos!”— Mérida, Yucatán.

Médico y escritor