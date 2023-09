Francisco Martín Moreno: Marcelo, tú las traes…

AMLO propone un presupuesto suicida a ejercer a lo largo del último año de la 4T, no solo por las complejas variables económicas que entrarán en juego en términos irresponsables, sino por la temeraria incertidumbre política que generará durante las elecciones más importantes de nuestra historia.

En lugar de tranquilizar a los mercados y entregar una administración financieramente sana, AMLO propuso un déficit primario de 1.2% del PIB, desconocido en más de 23 años, un déficit presupuestal del 5.4% del PIB y un endeudamiento imprudente de casi dos billones de pesos, dedicado principalmente a financiar los apoyos a adultos mayores y a dotar de oxígeno a Pemex y a CFE, de cuyo rescate no solo dependen las finanzas públicas, sino también las de las empresas y las de los ciudadanos.

Ya veremos si Standard & Poor’s, Fitch, Moody’s, no degradan nuestra calificación crediticia e impactan nuestro tipo de cambio con nocivas repercusiones en los mercados, ya que, según México Evalúa, AMLO habría contratado deuda por 6.6 billones de pesos durante su mandato.

En 2024 gastaremos poco más de 9 billones de pesos y captaremos ingresos por 7 billones. Para financiar los 2 billones faltantes se requerirá contratar una deuda monstruosa, por medio de la cual se pagaría el incremento del 25% en las pensiones de los adultos mayores, casi 5 veces el importe de la inflación y se terminarían obras inútiles como el Tren Maya y Dos Bocas, un brutal desperdicio financiero.

El presupuesto está comprometido por un endeudamiento sin precedentes, por el gasto corriente, por el gravoso rescate de las descentralizadas, por las pensiones burocráticas, por lo que urgiría una reforma fiscal, otra al régimen de pensiones y una más a Pemex para impulsar el desarrollo económico en la próxima administración, reformas que no instrumentarán los retardatarios de la 4T.

El presupuesto de nuestras fuerzas armadas ha crecido más del doble y, sin embargo, cada 15 minutos asesinan a un mexicano y cada hora desaparece una persona.

Se contrata deuda para pagar gasto corriente, en lugar de invertir en infraestructura productiva. Se imponen elevados impuestos a los ahorradores cuando éstos contribuyen a la formación de capital para impulsar la inversión. Genios, ¿no?

¿Por qué las trae Marcelo? Aquí pide la palabra el novelista: si Ebrard no se registró como candidato independiente y los tiempos legales le impiden fundar un nuevo partido político, y sus pretensiones presidenciales no tienen cabida en Morena ni en el FAM ni en un MC dividido, pero eso sí, estará deseando que Claudia, la consentida del gorilato, no llegue a la Presidencia, entonces debe preguntarse en dónde tiene más posibilidades de invertir su cuantioso capital político integrado por legisladores del Morena, del PT y del Verde: ¿aliado al FAM o a MC?

Si cerca de 80 legisladores de Morena y del PV están con Ebrard, al utilizar dicha fuerza política en el inmenso beneficio de la República, Marcelo podría arrebatarle la mayoría relativa a AMLO en la presente legislatura y así lo despojaría del control del presupuesto público con el que destruye la economía y compra la voluntad electoral de una buena parte de la nación mediante la contratación de una pesada deuda que pagarán nuestros bisnietos.

Se trata de amarrarle las manos ultraconservadoras a AMLO con el ánimo de impedir la instalación de otro Maximato y para aprovechar, en beneficio común, el capital político de Ebrard de cara al futuro de todos… Éste debería aceptar las invitaciones de Xóchitl para unirse con sus contingentes, no vulnerables penalmente, al FAM, y, de esta suerte, un congreso de la oposición cambiaría de golpe el sombrío porvenir de la patria que no soportaría otros 6 años de catástrofe populista.

Por supuesto que podrían producirse denuncias, fundadas o no, de la UIF, del SAT y de la FGR en contra de Marcelo, sí, sin duda, solo que el excanciller también debe contar con un arsenal de “otros datos” en contra de los gerifaltes de Morena, cuya revelación haría estallar un conflicto mediático inconveniente al interior de la 4T…

Marcelo, las traes: ¿Quieres más a AMLO que a México? Si tus seguidores aliados con el FAM le arrebataran a AMLO la mayoría relativa en el Congreso, en el futuro tendrías asegurado un justificado sepulcro de honor en el altar de la patria…

Escritor