Freddy Espadas Sosa: Evocaciones sobre Xóchitl Gálvez

Toda vez que tuve la oportunidad de conocerla y tratarla en el último tramo de mi desempeño en el campo del indigenismo, la unción cupular de Xóchitl Gálvez como virtual aspirante presidencial de la oposición constituye un motivo relevante para hacer estas evocaciones

Al triunfar como Presidente de la República en julio de 2000, Vicente Fox estableció mesas de transición con profesionales y especialistas en los rubros fundamentales del desarrollo nacional.

Se ha ponderado el valor y la visión que tuvieron los documentos de diagnóstico y programáticos formulados en dichas mesas, destacándose la propuesta para la reforma del Estado elaborada bajo la magistral conducción del hoy finado Porfirio Muñoz Ledo.

Una de las mesas de trabajo estaba dedicada al tema de los pueblos indígenas, pues se mantenían vigentes las demandas del levantamiento zapatista de Chiapas y no se habían cumplido los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados en febrero de 1996 por el EZLN y el gobierno federal. Aquí tuvieron destacada participación la ingeniera Gálvez y el antropólogo Marcos Matías Alonso.

Pasado el tiempo, puede afirmarse que en realidad muy poco se pudo aplicar de aquellas formulaciones estratégicas, siendo la razón principal de este hecho el carácter demagógico y ocurrente del gobierno foxista, que nunca se propuso llevar al cabo una transformación profunda del antiguo y corrupto régimen político presidencialista, a tal punto que muchas voces se refieren a Vicente Fox como un traidor a la democracia.

Pues bien, en diciembre de 2000 el presidente Fox tuvo el tino de crear la Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (ORDPI), con sede en la entonces residencia oficial de Los Pinos, nombrando como su titular a Xóchitl Gálvez, a la par que se designó a Marcos Matías como director general del antiguo Instituto Nacional Indigenista (INI, hoy INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas).

Muy pronto se conoció el carácter atrabancado, disruptivo e irreverente de la hoy aspirante presidencial de la coalición derechista. Dado que Fox siempre le dio mucho juego, Xóchitl tenía derecho de picaporte con el presidente y con los secretarios de Estado, de tal manera que en las reuniones de gabinete o en las conferencias de prensa no tenía empacho en utilizar frases jocosas como “no me voy a hacer pendeja”; “me da hueva el poder”; “si robarle a los pobres no tiene nombre, robarle a los indígenas no tiene m...”

Conocí a Xóchitl a principios de 2001, cuando cursaba mi doctorado en la UPN en el entonces Distrito Federal. A la par con esto, me desempeñaba como asesor parlamentario del diputado federal del PRI Feliciano Moo y Can (LVIII Legislatura, 2000-2003), a quien había conocido a mediados de los años 70 cuando fue dirigente estudiantil del CBTIS de Motul y yo iba a impartir cursos de formación ideológica en mi carácter de dirigente estatal del antiguo Partido Comunista Mexicano.

Uno de los temas importantes que se trabajó en aquella legislatura fue la transformación del INI en Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI, por abreviación), lo cual se concretó mediante decreto del 21 de mayo de 2003.

Cabe precisar que entre 2001 y 2003 quien llevaba la voz cantante en el tema de política indigenista y en la atención de las necesidades de las comunidades indígenas era justamente Xóchitl, titular de la ORDPI, y el antiguo INI actuaba como coadyuvante en esta compleja tarea.

En este contexto, el director general del INI, con la anuencia de Xóchitl, tuvo a bien nombrarme como delegado federal de dicho organismo en Yucatán, cargo que desempeñé de abril de 2001 a julio de 2003, debido a que el gobernador panista Patricio Patrón Laviada le pidió mi cabeza a Xóchitl cuando ésta ya era titular de la nueva CDI.

Durante mi desempeño como delegado y con el apoyo del entonces secretario estatal de Desarrollo Social, Xavier Abreu Sierra, Xóchitl realizó una gira de trabajo por Yucatán en la que recibió una lluvia de solicitudes de alcaldes y comisarios municipales, tales como ambulancias, clínicas, caminos, escuelas, etc.

Lo curioso del caso es que la ORDPI nunca atendió aquellas peticiones, pues pronto su titular me remitió de vuelta todas las solicitudes, pidiéndome que tramitara su atención “ante las instancias correspondientes”, con lo cual la referida gira fue una verdadera faramalla.

Al concluir el gobierno de Fox, el presidente Calderón decidió no ratificar a Xóchitl en la dirección general de la CDI, y nombró en su lugar al legendario luchador panista Luis Álvarez Álvarez.

Pero Xóchitl no se arredró ante esta circunstancia; siguió su carrera empresarial y política, acercándose a las posiciones de la derecha, específicamente con el PAN, organismo con cuyas posturas se fue identificando más y más (fue su candidata a la gubernatura de Hidalgo, jefa delegacional de Miguel Hidalgo en el entonces DF y actual senadora plurinominal por este partido), aunque ahora de manera muy astuta afirme que es “daltónica” y que no se identifica con ninguno de los partidos que la respaldan como aspirante presidencial.

Hecho este breve recuento, de manera natural surgen estas preguntas:

¿Cómo podrá irle a Xóchitl en su batalla frontal contra la 4T y su popular aspirante presidencial Claudia Sheinbaum?

¿Qué contenido le va a dar a su narrativa para lograr persuadir a la ciudadanía y concitar el milagro de que ésta recupere su confianza en el PRIANRD, a sabiendas de que esta santa alianza es la responsable de la situación calamitosa con que la 4T recibió al país en diciembre de 2018?

¿Le bastarán su eterna sonrisa, sus recurrentes chistoretes y su animadversión hacia AMLO para volverse una opción real de gobierno?

Poco a poco se irán desahogando estas interrogantes ante el inminente inicio del proceso electoral federal. Veremos.— Mérida, Yucatán.

canek_1999@yahoo.com.mx

Doctor en Educación. Exdirector de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán.