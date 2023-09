Jorge Atilano González Candia, S. J.: Realidad de la violencia

Discurso que pronunció el autor en la inauguración, ayer en la ciudad de Puebla, del Diálogo Nacional por la Paz:

Los conversatorios y foros me pusieron en contacto con el dolor del pueblo mexicano por sus muertos y sus desaparecidos, el dolor por sus jóvenes y sus mujeres, pero también me pusieron en contacto con la esperanza de quien sabe que esta situación no va a cambiar si no alza su voz y participa desde su localidad.

Territorios cada vez más controlados por economías criminales: Tarahumara, Chiapas, Michoacán o Morelos. Ahí se controlan los tianguis, bosques, tortillerías, mineras, policías, fiscalías, etc. Estas economías son alianzas entre grupos delictivos, gente de negocios y políticos, que se usan mutuamente.

¿Por qué hemos llegado a esta situación? Porque han encontrado en la violencia una ventaja competitiva para los negocios, sean legales o ilegales; ven en el uso de la violencia un aliado para controlar a un electorado o un aliado para instaurar una nueva empresa de aguacate, limón o extractiva.

¿Qué pasa que las fuerzas armadas no logran controlar esta situación? No están implementando estrategias para desmontar las células delictivas y transformar las condiciones que las facilitan, sólo se dedican a capturar cabecillas, cuando se ha mostrado que la simple captura de cabecillas lo único que provoca son más grupos delictivos, más delitos y cárceles saturadas.

La otra situación es que el eslabón fundamental para la seguridad, que es la policía municipal, está debilitado, descuidado y desprotegido, siendo presa fácil de la delincuencia y, por tanto, esto provoca que el ejército o policía estatal no tenga condiciones para conocer las dinámicas delictiva.

Atender la violencia actual que tenemos, que son microdelincuencias diseminadas por todo el país, necesita de inteligencia social, de vasos comunicantes entre fuerzas armadas y ciudadanías y ahí el ejército, por su formación, está en desventaja. Entiendo que su presencia atiende situaciones de emergencia, pero su estrategia principal tendría que ser el fortalecimiento de las capacidades locales para atender la inseguridad y desactivar las condiciones políticas, económicas o sociales que favorecen la delincuencia.

Un gobierno desbordado y necesitado de otros actores para detener esta situación de violencia. ¿En qué lo noto? La salud mental de funcionarios que están al frente de la justicia y seguridad, hay un desgaste y una sensación de desamparo. De ahí, hay un sistema de justicia complejo, donde la opacidad y la concentración de poder favorece la corrupción.

El sistema de justicia está desbordado, están poniendo a barrer el estadio Azteca con tres personas, fue lo que nos dijeron los magistrados.

Las policías municipales están rebasadas en armamento, el único cuerpo que puede hacer frente a la delincuencia organizada es el ejército, pero si no tiene una estrategia adecuada, termina creando cuarteles rodeados de delincuencia organizada.

La experiencia de los casos exitosos en seguridad muestra que sólo la coordinación entre fuerzas armadas en un trabajo estrecho con sociedad puede detener los índices delictivos. Así lo vimos en Tampico, un caso de éxito, en una colaboración marina, ejército, ciudadanía, a través de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, pero me pregunto: por qué en otros lados no sucede lo mismo?

Cuando se suscita un conflicto, lo que se hace es mandas programas sociales, incrementar las becas, y eso no está resolviendo el asunto, se necesita inteligencia social y policial, estrategias para desactivar las condiciones que permitan la actuación de los grupos delictivos.

Una sociedad que vive en el dilema de esperar a que llegue el candidato perfecto o avanzar a la corresponsabilidad desde ahora. Los Foros muestran un sentir común de que la paz se construye desde lo local, con muchos deseos de participar y ser corresponsables de la situación que vivimos.

La violencia está generando el sentido de responsabilidad, de que esta situación tan compleja no podrá ser resuelta sólo por gobierno, que se necesita la responsabilidad de cada actor.

El asistencialismo ha atrofiado la capacidad de agencia de las localidades, ha llevado a la desorganización de los territorios y los ha hecho vulnerables al crimen organizado.

También, tenemos que reconocer, la Iglesia ha descuidado los territorios, y hoy su presencia en los espacios públicos, la construcción de comunidad en los barrios, las misas en las calles, la formación social de los agentes de pastoral es un tema urgente.

¿Qué está distrayendo a la sociedad? Una búsqueda desordenada por el reconocimiento, que algunos lo logran con el trabajo y el estudio, pero otros han encontrado en la violencia un modo de ser vistos y reconocidos.

Algo que encuentro en los conversatarios y foros es que la polarización está en las élites políticas, en las comunidades existe un gusto por encontrarnos en la diversidad, un deseo de trabajar juntos, gobierno, escuela, empresa, iglesias, jóvenes, policías, etc.

Nos han hecho creer que el debate nacional es la discusión entre candidatos, cuando el debate nacional auténtico es el que surge desde las problemáticas locales y se buscan caminos para atenderlas. Como sociedad necesitamos recuperar el debate de los asuntos públicos, centrado en lo que nos duele y nos interesa.

Esta crisis que vivimos es una oportunidad de repensar el modo de organizarnos y trabajar juntos, y este diálogo es una oportunidad de reconocernos en un mismo sueño, con caminos distintos, pero que juntos podemos encontrar la luz.— Puebla, Puebla.

Sacerdote Jesuita, director del Diálogo Nacional por la Paz