Guillermo Fournier Ramos: Buscando felicidad

Probablemente la pregunta más antigua en la existencia humana sea, ¿cuál es el sentido de la vida? Pues bien, se trata de un planteamiento que ningún filósofo hasta la fecha ha logrado descifrar a cabalidad.

Al no haber una respuesta satisfactoria, más de uno pudiera cuestionar si entonces vale la pena vivir. Considero rotundamente que sí.

En particular, me agrada la afirmación del pensador danés Soren Kierkegaard, quien insistía en que la vida no es un fenómeno por explicar, sino una realidad por experimentar.

Todo ser humano, a lo largo de su recorrido por el mundo, siente placer y disfrute, así como también padece dolor y sufrimiento. Ello es inevitable.

Por tanto, la motivación al despertarnos cada mañana debiera ser, ¿qué puedo hacer hoy? Las personas somos proactivas por naturaleza. Estamos llamados a la acción.

El futuro no es lo que va a pasar; es lo que vamos a hacer. Todo individuo, hombre o mujer, cuenta con virtudes y cualidades para transformar su entorno. De ahí parte la iniciativa por trascender.

En los años de la infancia, adolescencia y juventud, imaginar un porvenir de esperanza resulta sumamente sencillo. Conforme transcurre el tiempo —lamentablemente— tendemos a volvernos más pesimistas.

No hay razón para ello, mientras se tenga vida hay oportunidad para crecer y, en términos simples, disfrutar de la existencia. Plantearnos metas y objetivos es el impulso para seguir adelante.

La pulsión vital se halla en diversos elementos como la familia, el amor, el éxito profesional, o el legado. Dejar huella es la mejor aspiración motivacional que puede existir.

En un contexto contemporáneo sobrecargado de distractores se torna complicado detenernos a reflexionar sobre lo mucho que tenemos con una mirada de gratitud. Si no adquirimos el hábito de valorar todo aquello que poseemos por estar pensando en lo que nos hace falta, seguramente seremos presas de la frustración y la desdicha.

Las preocupaciones cotidianas no pueden ignorarse, pues son parte de la vida. No obstante, centrarnos en aspectos de poca relevancia puede hacernos perder el foco de lo verdaderamente valioso. Como escribía Antoine de Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos.

De manera particular, cuando atravesamos periodos de dolor o incertidumbre, y la desesperación se asoma a nuestras mentes, pueden venir pensamientos negativos que pongan en duda incluso si vale la pena continuar por el camino de la lucha y el esfuerzo.

Pues bien, otorgar un propósito a nuestra vida es una responsabilidad que le toca a cada persona. Pasamos demasiado tiempo buscando la felicidad en otras partes, siendo que la plenitud solo puede hallarse en el interior.

El estado de armonía llega en el momento en que reconocemos el valor propio y abrazamos nuestra capacidad de compartir afecto con los demás. La clave para ser felices radica en una autoestima sana y relaciones interpersonales sólidas.

Cultivar la inteligencia y los talentos que nos fueron dados es fundamental en este proceso. Dirigir el rumbo mediante un plan de vida resulta tarea obligada para aspirar a la trascendencia.

Más aún, se dice que el verdadero placer de la existencia consiste en aprender a disfrutar del recorrido y no tanto en llegar a la meta. Esto tiene sentido, ya que cada día es una nueva oportunidad para mejorar como personas y madurar.

Así, asumirnos como individuos valiosos y libres es el primer paso para mirar la dignidad humana que hay en quienes nos rodean. Son muchos los elementos que nos unen. Por naturaleza, somos seres colaborativos y necesitamos de los demás para sentirnos plenos.

Solo al comprender la importancia de compartir podemos reconocernos como agentes de cambio; sumando voluntades se construye el progreso de la humanidad. En última instancia, ese es el propósito de la vida. Empero, se trata de un mantra que debemos recordarnos a diario.— Mérida, Yucatán.

fournier1993@hotmail.com

Licenciado en Derecho, maestro en Administración