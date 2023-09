Olegario M. Moguel Bernal: Momento de revisar las tesis

Cuando don Polo Ricalde y Tejero entró a temprana hora en el café del norte de la ciudad que frecuenta, grande fue su sorpresa al observar la mesa del fondo, la que suele usar.

Con el ojo explorador de un gambusino, Ángel Trinidad rastreaba algo en las páginas de un libro. Tomaba datos y hacía anotaciones en un cuaderno; su cara denotaba preocupación.

—Ya lo dijo Rubén Blades —exclamó don Polo, llamando la atención de su amigo—: “La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”.

Tomó asiento al tiempo que pedía un expreso cortado.

—Esto sí que es una sorpresa. Mira que encontrarte aquí tan temprano y, más aún, con un libro entre las manos —le dijo—. ¿En qué te encuentras tan enfrascado? Pareces joyero engastando gemas.

Ángel Trinidad suspendió su labor, cerró el libro y saludó a su amigo.

—Don Polo, precisamente no quiero que la vida me dé sorpresas.

Su amigo vio que no se trataba de un libro cualquiera. Era una tesis que en la pasta lucía el logotipo de la UNAM.

—¡Vaya, una tesis! ¿Es tuya? —titubeo un poco.

—¡Qué pasó! Ese tono de duda ofende.

—No… es que… nada. Dime qué hacías.

Angel Trinidad dio de nuevo una hojeada al documento.

—La reviso por enésima vez, para confirmar que no haya cometido plagio cuando en su momento la hice.

—¿Por qué? ¿Buscarás algún hueso en las próximas elecciones?

—Nada de eso. Aunque usted no lo crea, simple convicción.

—Pues no deberías dudar…

—No dudo. Es sólo exceso de precaución.

Don Polo bebió su expreso cortado.

—¿Cumpliste las reglas de referencias? ¿Formato APA, párrafos de más de 40 palabras en espacio aparte, entrecomillados, referencias con apellido y fecha… formato Harvard?

—Todo eso y más.

—¿Tus fuentes de información son serias? ¿Buscaste en repositorios de instituciones reconocidas?

—Todo eso y más. Mi asesora fue una gran guía.

—Entonces no tienes de qué preocuparte. Anda feliz en busca de un hueso.

—Nada de eso. Ya le digo, únicamente es cosa de tener la conciencia tranquila. No me vaya a pasar lo que a ya sabe quién. Ya ve usted que se han puesto de moda las denuncias de plagio en tesis y trabajos de la UNAM.

—En realidad no sé a quién te refieres… hay tantos. No sólo de la Universidad Nacional. También de la Panamericana. Recordarás a…

—Hablo del caso Xóchitl Gálvez.

—Querrás decir, en caso de que resulten ciertas las acusaciones contra ella. Y también en caso de que la propia UNAM emita un fallo sobre el trabajo que presentó para obtener el título de licenciatura. La institución aún no da su veredicto.

—De serle adverso el fallo, Xóchitl perdería calidad moral para ser presidenta —aseveró Ángel Trinidad.

—¡Ah, caray! —exclamó don Polo—. ¿De cuándo acá hay que tener calidad moral para ser gobernante?

—Pero con eso la bajarían de la contienda. ¡Sería un escándalo!

—Bueno. La bajarían de la contienda, por esa u otras razones, en caso de que los partidos que la postulan pretendan que los represente una monja, más que llegar a la Presidencia. Pero me parece que no es el caso. Es decir, ¿quieren ganar las elecciones o dar clases de moral?

—Está usted diciendo que no importa que haya hecho trampa… en caso de que se compruebe.

—Esos sapos no han salido de mi boca —sentenció don Polo—. Estoy diciendo que esos que se dan golpes de pecho, ¿dónde van a encontrar una mejor opción que ella en sus pretensiones por alcanzar las Presidencia?

—Pero los ataques que recibirá los orillarían a bajarla, o por lo menos van a debilitar su candidatura.

—Eso es otra cosa. Veamos. Sin conceder que tengan razón sus acusadores, en un país como el nuestro, donde la verdad y la verticalidad ya no moral sino simplemente de convivencia social son cada vez menos valoradas, ¿qué impacto o qué valor tiene hacer un plagio?

—Es evidente —prosiguió— que sus adversarios están rascando por todos los flancos a ver qué le encuentran. Y, por supuesto, un punto clave es atacarla donde tanto se ha señalado a una figura que es alfil de la Presidencia en la Suprema Corte.

—¡Ah, pero eso es la Suprema Corte! No es lo mismo. Además, la ministra ya ocupa un cargo. La otra, aspira a alcanzarlo.

—Para el caso que tratamos es lo mismo. No importa si es plagiaria o no. Lo que buscan es socavar su imagen. En este orden, la pregunta no es si Xóchitl plagió, sino si lograra que, como a AMLO, se le resbalen todas las acusaciones por dislates, pifias y casos de corrupción que se le encuentran con frecuencia.

Ángel Trinidad pensó un poco y dijo:

—Daría lo que fuera por saber qué pasa en el cuarto de guerra de Xóchitl. Deben estar preocupadísimos —y, bajando la voz, añadió—: Hay versiones de que el PRI le retiraría el apoyo por este escándalo.

—Por supuesto. No vaya a manchar el blanco plumaje de un partido colmado de finísimos, impecables políticos.— Mérida, Yucatán.

olegario.moguel@megamedia.com.mx

@olegariomoguel

Director de Medios Tradicionales de Grupo Megamedia