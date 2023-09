Columna 7 Por Dr. Carlos Enrique Pacheco Coello: Los sentimientos humanos

Resulta importante reflexionar sobre los sentimientos de los humanos y su reflejo en la productividad. Muchos autores sobre el papel del líder dicen que contratar a un experto en el liderazgo y la psicología de la mente va a lograr que los pensamientos positivos de los que laboran en las organizaciones sean productivos, competitivos y reflexivos y les ayudan a las empresas de nuestros inversionistas locales a permanecer aun ante las grandes organizaciones extranjeras que vienen a nuestro país con tecnología exógena a establecerse por el pago de la mano de obra barata.

Sin embargo, esto deja en desventaja a las empresas de nuestro país, sobre todo a los nuevos profesionales quienes egresan con alegría y el día de su ceremonia sus padrinos les dicen eres un ¡TRIUNFADOR! y me da tristeza cuando no encuentran un trabajo digno después de pasar las noches y varios años estudiando para obtener un grado cuando menos de licenciatura.

Si logran entrar a una organización los sueldos son muy bajos en la mayoría de los casos y en mi experiencia éstas traen a sus directivos y despachos extranjeros, en su mayoría. Entonces la pregunta sería: ¿Por qué no los contratan con sueldos dignos y ayudarlos a ser mejores profesionales? ¿Será la educación u otras variables como la cultura o los sentimientos para decidir?

Surgen dudas del impacto del resentimiento, si alguien no te saluda debes pensar que puede ser por descuido o distracción y no porque no le caes bien o que te odie. Sin embargo, en la vida diaria siempre nos vamos a topar con gente que no desea que progreses y como consecuencia el trabajo en equipo se va a convertir en un impedimento para ser productivos a nivel de la organización.

Si fuera el problema la educación podemos examinar el modelo de Japón. Un grupo de especialistas del sector educativo y empleadores en sus diferentes niveles jerárquicos hallaron que la falla consiste en pensar que los mismos conocimientos de una profesión son iguales en todo el mundo, pero lo que se requiere es distinguir que un contexto no es lo mismo en un sector que en otro o una región que otra. Enseñan matemáticas en los primeros años escolares y la ciencia a partir del tercer año, el modelo es transversal no descuidan el deporte, la alimentación, el respeto y el aseo. Todos trabajan en equipo e incluso el docente participa con sus alumnos en los deportes, una maravilla para su servidor.

Por desgracia en muchos países le dan más importancia al dinero sin pensar en las necesidades del humano. El generar riqueza no es malo, el problema es que es inequitativo, es decir, lucran muchos empresarios tóxicos con el sudor de sus subordinados. Y surge entre ellos el resentimiento hacia la empresa y por ende una lucha entre ellos para ocupar los mejores puestos.— Mérida

Doctor en análisis estratégico y desarrollo sustentable por la Universidad Anáhuac campus Mayab