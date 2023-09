Edgardo Arredondo Gómez: Enseñanzas de vida; pareja que partió junta

Una buena vida es aquella inspirada por el amor y guiada por la inteligencia —Bertrand Russell

He sido traumatólogo y ortopedista más de 30 años, así que en mi profesión me ha tocado ver de todo. Uno con el paso de los años se va curtiendo, de tal manera que es difícil que algo nos mueva el tapete.

Sin embargo, como todo en la vida, tengo una respuesta afirmativa a la pregunta de que si alguna vez me he pasado a desmayar de la impresión. Cursaba el primer año de la residencia cuando fui sacado a media guardia por la cigüeña que anunciaba su inminente llegada. Un par de horas después me encontraba en el quirófano de la Clínica de Mérida acompañando a mi esposa; me coloqué a su lado mientras el anestesiólogo la vigilaba después de haberle efectuado con pericia un bloqueo.

Mi señora más que despierta, no dejaba de repetirme que saliendo la llevara a comerse unos taquitos al pastor. Decidí ver cómo iba la cesárea. En ese instante las hábiles manos de mi inolvidable Dr. Rubén Bolaños Sacramento, auxiliado por otro estimado colega, el Dr. Gabriel Loret de Mola Esquivel, separaban las asas intestinales para dejar al descubierto el útero. Fue una escena en verdad impactante, conociendo por dentro a mi mujer, he de decir que su intestino delgado tenía un hermoso color rosáceo y la matriz un gris perlado precioso… pero todo cambió al momento en que el experto ginecólogo hizo el corte en la matriz y metió las manos para sacar a mi vástago.

Posiblemente me vino a la mente la imagen del taquero con el cuchillo dándole su llegue al trompo. Sentí un escalofrío y casi una sensación de muerte… al borde de caer como tabla al piso por una descarga vago vagal; el anestesiólogo riendo me sostuvo y me cedió su banquito.

Lo que siguió fue anecdótico entre las bromas y la alegría por el nacimiento de mi hijo, mi casi vahído y, la enseñanza de lo bien que se siente estar respaldado por los colegas, sobre todo por el que me privó de darme un porrazo y después con un gran don de gente me apapachó.

Dos años después, una tarde llegó al Hospital Juárez una ancianita que se cayó en su casa y se lastimó la muñeca derecha. Una radiografía demostró una fractura del extremo del radio, algo desplazada, lo que se conoce como “fractura de Colles”.

Como de costumbre, íbamos a proceder con el clásico: “muerda aquí, le vamos a dar un jaloncito y ponerle un yesito”, y en eso andábamos cuando el cuarto se llenó de las autoridades del hospital, entre ellas el subdirector y el jefe de servicios médicos, el cual nos lanzó una furibunda mirada a la vez que decía en tono enérgico: “No la toquen, es la madre del señor director”.

Todos pensamos en el director del hospital. Recuerdo que el adscrito era mi querido maestro el Dr. Hernán Ramírez Loría, que encogió los hombros mientras lanzaba un tímido: “¿y” El jefe de servicios médicos con el ceño fruncido le espetó: ¡De nuestro director general!

En efecto en ese año, 1990, estaba a cargo de la dirección general del Seguro Social un prominente político mexicano de origen yucateco. Después del intercambio de miradas, no hubo necesidad ni siquiera de solicitar sala de operaciones: una cirugía fue diferida para que la ilustre pacientita entrara al quirófano, llevada en silla de ruedas por el mismísimo subdirector —dejar que un camillero lo haga, ¡jamás! —.

En lo que se hacían los preparativos nuestro mentor tomó la radiografía y colocándola en el negatoscopio les preguntó a los tres residentes que estábamos: “¿qué le harían a la paciente?” Uno de ellos contestó que había que colocarle una placa con tornillos, de preferencia de titanio. Otro habló de fijadores externos. Cuando fue mi turno respondí: “un yeso como cualquier fractura de Colles de ese tipo”.

El maestro con una mirada felina —con todo respeto, por algo se le conoce como “El Gato”— contestó: “Muy bien, es una fractura en un hueso igual a la de cualquier otra persona”.

Durante la manipulación bajo anestesia general, el anestesiólogo no dejaba de repetir: “Tranquilo, compadre, es Juanita Pérez”. El resultado del procedimiento fue el esperado.

Al salir, una multitud rodeó al Dr. Ramírez para que diera su informe. Ese día aprendí la importancia de manejar el mismo criterio. Enseñanza que apliqué con mis alumnos años después: “Por dentro todos somos iguales y la curación de los huesos obedece estrictamente a patrones biológicos. Es por eso por lo que el médico debe de tratar por igual a sus pacientes”.

Traje a colación este par de anécdotas por ser parte de las enseñanzas transmitidas por un buen médico y un ser humano extraordinario. Me refiero al Dr. Fernando López Becerra. Lo conocí desde antes de entrar a la residencia; por cuestiones familiares, mi madre tenía amistad con doña Paty, su esposa; de tal manera que, al entrar a la especialidad tuve contacto con él y con el tiempo fui colega de profesión; durante mis primeros años el anestesiólogo de cabecera de mis pacientes y sobre todo un buen amigo.

Debo decir que muchas de las enseñanzas que un médico debe tener, no están en los textos. Le debo el haber aprendido dos frases que son básicas en el ejercicio profesional: el anteponer un “por favor” antes de pedir las cosas y un “gracias”, sobre todo al término de la cirugía. Pero además, ser empático con el enfermo en todo momento.

A permanecer con el anestesiólogo hasta que el paciente estuviera ya en recuperación y, solo me bastó un par de ocasiones el escuchar: “ve a informar a los familiares que ya terminamos”, para tener la costumbre, como lo fue hasta el último día de trabajar en el IMSS, de salir a dar informes a los parientes, muchas veces angustiados con la espera.

Ser empáticos debe ser una característica infaltable en todo médico. Y es que hay que decir que los reflectores se los lleva el cirujano cuando nuestro trabajo sería imposible sin la intervención de los anestesiólogos.

Su presencia despertaba tremenda simpatía. Aguantando chacotas y carrilla, como la vez que calzaba unos suecos de madera, mientras estaba en el quirófano, por una talalgia provocada por estar mucho tiempo de pie; enseñanza que derivé a algunos de mis pacientes para el tratamiento de la fascitis plantar.

Recuerdo algunos detalles de su vida. Vivieron en una casa en la avenida Cupules, mero enfrente de la David Vivas Romero, donde estudié la primaria.

Padres y esposos ejemplares. Doña Paty le contaba a mi madre del esfuerzo y sacrificio con los cuales sacaron adelante a sus hijos. Por cierto, me viene a la memoria la vez que doña Angustias (mi madre) intentaba darle a doña Paty una cátedra del famoso “nido vacío” y mi progenitora fue la que casi terminó llorando.

Hace unos días, una noticia me sacudió como pocas veces. Mi querido compañero se nos fue…, tan solo unas horas después de que doña Paty falleció. Toda la mañana traté de digerir la noticia. Por la tarde acompañé un momento a sus hijos. Debo confesar que eran unos chamaquitos cuando los vi por última vez.

No existen palabras de consuelo. Como un guión escrito de lo predestinado. Siendo un experto en el tema, mi querido colega sabía que para el dolor del alma desgarrada no existe droga alguna. No hubo tiempo de establecer un duelo, y nada de su artillería farmacológica hubiera podido revertirlo.

Algo que me llevaré para siempre: Con timidez me acerqué a los féretros, sin ver sus rostros, porque la imagen que quiero tener en mi mente es a doña Paty y al doctor, sonrientes llenos de vida. Puse mis manos en ambos féretros, mientras les decía: “Los quiero mucho, Dios los bendiga, sé que nos vamos a ver otra vez…” —casi susurrando agregué—: “aunque, que me den chance… espero no muy pronto”.

De algo estoy convencido: Dos ángeles entrelazaron sus alas y fueron recibidos de vuelta en el cielo. A sus hijos Fernando, Sergio, David y Memo, mis condolencias. Benditos sean. Descansen en paz.— Mérida, Yucatán.

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor