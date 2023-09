María Isabel Caceres Menéndez: La verdadera fe adulta

“Fuera del perdón, en efecto, no hay esperanza; fuera del perdón no hay paz. El perdón es el oxígeno que purifica el aire contaminado por el odio, es el antídoto que cura de los venenos del rencor, es la vía para desactivar la ira y curar tantas enfermedades del corazón que contaminan la sociedad”.

Estas palabras del papa Francisco de apenas hace unos días son una llamada de atención. Un grito de angustia que nos pide desactivar el odio que hoy impera en el mundo. Las filias y las fobias terminan en tragedias cuando se fanatizan.

El Papa explicó que el perdón connota al cristiano porque cada uno de nosotros “es un perdonado o una perdonada”. La misericordia de Dios es infinita e inigualable, dice, pero perdonándonos unos a otros podemos dar testimonio de su amor y difundirlo alrededor.

El perdón recibido de Dios y que hay que dar a su vez al prójimo, no como una buena acción opcional, sino como un comportamiento fundamental para llamarnos cristianos, fue el núcleo de la meditación del Ángelus.

Una de mis frases favoritas y que repito a menudo es que la mejor religión es un buen corazón, Santa Teresa ya lo decía hace más de 500 años, “oración que no te cambia no es oración”. De nada, absolutamente de nada sirven misas, rosarios, novenas y demás. “Misericordia quiero y no sacrificios”. Corazones buenos, justos, atentos a la necesidad y al bien del prójimo. El “próximo”. Tantas veces criticado, denigrado, despreciado y ofendido.

Conozco personas que pertenecen a toda clase de Movimientos y hacen muchas obras buenas, pero a la hora de la verdad sus lenguas viperinas, su falta de honestidad, su propio orgullo por lo buenos católicos que se sienten aunque no lo vivan en profundidad, destruyen todos los rezos y oraciones que predican, ya que demuestran su falta de congruencia, de coherencia con lo que hacen, lo que dicen, lo que viven. Sus acciones hablan tantísimo más alto que sus palabras, que es imposible creer en ellas y pensar que actúan como verdaderos católicos.

Francisco lo denuncia con claridad meridiana: reemplazan la fe por la ideología, retrasando el avance de la Iglesia como Institución, como Madre de los cristianos, como ejemplo de vida. Como la verdadera casa del Padre que perdona, que acepta a todos sus hijos sin discriminación alguna. La Fe sin obras es una Fe muerta, decía también Teresa.

El conservadurismo es un lastre, un ancla que impide el movimiento libre de la Barca de Pedro para incorporarse a los nuevos vientos que soplan, a la adaptación sana y acorde con lo que el mundo ES HOY. Es vital escuchar la voz de la base católica. El clamor de los jóvenes que desaparecen por bandadas cada vez mayores escapando de la rigidez y falta de comprensión de lo que viven. Su mundo es absolutamente distinto al que vivimos ya no hace un siglo, sino que pareciera un milenio. La discriminación de la mujer en el ámbito eclesial, realidad dolorosa y punzante. Aun sin soluciones firmes, avanzadas, reales.

Reemplazar la Fe por la Doctrina ha sido un craso error. Lo gritan a voz en cuello las Iglesias vacías, convertidas en bibliotecas, en departamentos, en tiendas prestigiosas, en discotecas. El papa Francisco condenó el “atraso” de algunos conservadores en la Iglesia Católica de Estados Unidos, afirmando que reemplazaron la fe con la ideología y que una interpretación correcta de la doctrina católica demuestra que sí permite el cambio con el paso del tiempo.

Y sus mismos sacerdotes y Alto Clero lo critican. Se oponen a los cambios que propone, a la bondad de la Iglesia que como verdadera Madre acoge a todos sus hijos sin recriminaciones ni discriminación alguna, porque también son hijos de Dios.

El Papa advierte de la “actitud reaccionaria muy fuerte” entre los católicos en especial en Estados Unidos. La Iglesia está abierta a todos sin excepción. Afirma que es “necesario comprender que existe una justa evolución en la comprensión de las cuestiones de fe y de moral”.

Las raíces de la Iglesia se extienden por el mundo entero. Creo que su savia debe llegar a todos renovada y fresca para poder mantenerlos cerca, presentes y actuantes. Francisco afirma que la Iglesia está abierta a todos, también a homosexuales y transexuales, en un encuentro con jesuitas en su reciente viaje a Lisboa y cuya transcripción fue publicada hace unos días por la revista de la Compañía de Jesús, “La Civiltà Cattolica”, que es aprobada por la Secretaría de Estado del Vaticano.

El Papa reiteró que “todos” están “invitados a vivir en la Iglesia”. “Es evidente que hoy el tema de la homosexualidad es muy fuerte, y la sensibilidad al respecto cambia según las circunstancias históricas”, manifestó. Pero lo que no me gusta nada, en general, es que te fijes en el llamado ‘pecado de la carne’ con lupa, como se viene haciendo desde hace mucho tiempo con respecto al sexto mandamiento”, subrayó.

El papa Francisco condenó el “atraso” de algunos conservadores en la Iglesia Católica de Estados Unidos, afirmando una vez más, que reemplazaron la fe con la ideología y con una interpretación correcta de la doctrina católica. Se esta dando el “indiestrismo”, que es “cuando uno se va hacia atrás, forma algo cerrado, sin conexión con las raíces de la Iglesia, pierde la savia de la revelación”. La mundanización de la sociedad es un hecho.

Si Dios perdona en forma incalculable, hasta setenta veces siete, y solo por amor y gratuidad, lo imitamos cuando perdonamos al hermano. Y afirma con seriedad Su Santidad: “Por tanto, perdonar no es una buena acción que se puede hacer o no hacer: es una condición fundamental para quien es cristiano”.

Claro como el agua. No cabe duda alguna. “Misericordia quiero y no sacrificios”, lo mencione antes arriba y lo vuelo a mencionar como el importante mensaje-mandato que representa para finalizar este comentario. Fe adulta, sin escrúpulos inútiles, discriminaciones crueles, juicios temerarios, afirmaciones ignorantes e injustas. “Dejad los juicios a Dios” es el UNICO a quien corresponden, pues solo El conoce el fondo de los corazones.— Mérida, Yucatán.

maica482003@yahoo.com.mx

Abogada y escritora