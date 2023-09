Denise Dresser: Quinto malo de la 4T

Dicen por ahí que no hay quinto malo, y por algún motivo, pese a toda evidencia, nuestros presidentes se lo siguen creyendo. El quinto informe siempre es más de lo mismo. Miren todo lo que hice. Nadie como yo. Viva yo. Arriba yo. Pero ya a estas etapas del quinto año, Alea Jacta Est. La suerte está echada. Y López Obrador, al igual que los anteriores, no ha entendido que ya comenzó su entierro político. La realidad está pinchando la cada vez más pequeña y frágil burbuja gobernante.

Antes del quinto informe, hasta Salinas y Díaz Ordaz eran vistos como guapos. López Portillo supuestamente sabía de economía. Peña Nieto todavía no era ciudadano español. Y Calderón, parado sobre el Ejército, parecía ser un metro más alto. Pero los tiempos se cumplen. Y el poeta Machado se equivocó: “todo pasa y nada queda”. El poder y el puesto se prestan. Y los préstamos derivan intereses.

Tras el quinto informe, y después del destape, se empiezan a cobrar intereses compuestos, por haber centralizado el poder, por haberlo usado para beneficiar a los cercanos, por haber ignorado tantos reclamos. Mientras más arrogante y centralizado haya sido el uso del poder, más dura la resaca. Revisemos entonces no todo el informe de AMLO, sino solamente tres áreas vulnerables: seguridad, energía y finanzas.

El informe de AMLO: Seguridad

Hubo cinco años para mejorar la seguridad, para bajar los secuestros, para investigar las desapariciones, para combatir el cobro de piso. Pero se prefirió entregar limones, aguacates, carreteras y ciudades del país al narcotráfico. Quien ocupe la silla presidencial tendrá que encontrar remedio y culpable.

La política de “abrazos, no balazos” llevó a un número sin precedente de muertos y desaparecidos. Ahora que se hacen las cuentas del quinto año, en Palacio se dan cuenta del tamaño del desastre e intentan cubrirlo con cambio de capitán y quemando el libro de las bitácoras.

Pero alguien ya le filtró tremendos documentos y mensajes de texto a “The New York Times” sobre Ayotzinapa. Y esto es solo el principio. AMLO, equivocadamente, siente que ya compró para siempre la lealtad verde. No entiende que para mantener el poder habrá cierto interés de las Fuerzas Armadas en congraciarse con la siguiente, asegurando una “nueva era de seguridad”.

Dirán que no pudieron, que los asesinatos y la inseguridad subieron no por su culpa sino porque no los dejaron. Quizás en el próximo sexenio, los arrestos pudieran ser de familiares o colaboradores cercanos o hasta del mismísimo Mr. Abrazos, cobrándoles su cercanía y cuidados con la familia Chapo y Cia.

Energía

El balance en energía es similar. AMLO cree que sus políticas de amenazar, cancelar, y forzar carbón, para favorecer los pagos a ciertas familias expriistas, no tendrá costos masivos. Pero quienes perdieron contratos de energías renovables, y vieron esfumarse sueños de mejorar el medio ambiente, se las van a cobrar caro.

Quizás hasta la “corcholata” destapada, ya en el poder, se vea obligada a transparentar cosas que se escondieron por cuestión de “seguridad nacional”. Quizás no le quede más opción que corregir los errores a quien obtuvo el doctorado de una de las instituciones más radicalmente verdes del mundo, en Berkeley.

Finanzas

Finalmente, finanzas. El iluso quinto-añero siente que ha sido tan brillante su manejo de las finanzas, tan atinada su decisión de obligar a la gente a tomar vuelos de donde nadie quiere hacerlo, tan visionaria su idea de deshacer universidades y centros de investigación de primer nivel, y tan oportuna su medida de cancelar inversiones multimillonarias, que nada debe temer.

Y por ende el super peso siempre se mantendrá. El presidente piensa que nuestra moneda prospera por obras como Dos Bocas y el Trenezote Maya.

En la engañosa narrativa gubernamental, el que la burbuja quinto-añera todavía no se haya desinflado totalmente no se debe a las tensiones de Estados Unidos con China, o al arbitraje de tasas de interés entre Europa, Estados Unidos y México, o a las remesas con las cuales se lava dinero del narcotráfico.

No, en la cabeza de quien comanda la 4T, la comunidad económica internacional llora por no tener más proyectos como un tren que tarda 7 horas en recorrer 120 kilómetros. El suyo —el “humanismo mexicano”— es perfecto. Pero esta película ya la vimos. Saca las palomitas, la función post triunfal del quinto año tendrá vericuetos y capítulos inesperados. Pero trae paraguas. Va a llover.— Ciudad de México.

Correo: denise.dresser@mexicofirme.com

*Periodista