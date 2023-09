Jesús Retana Vivanco: Todo se gasta

Todo se gasta. El hostess le insistía al señor de shorts que no había lugar en el restaurante. “Es que hice con tiempo mi reservación”, repetía con una visible molestia ante la mirada curiosa de los comensales que estábamos cerca de la entrada.

Sus dos hijos adolescentes y su esposa trataban de calmarlo, una estruendosa grosería, haciéndole recordar el 10 de mayo dicha con el más puro acento regiomontano, silencia el bullicio del restaurante. Se acerca el gerente para mediar la situación, pero no llegan a un acuerdo.

El lugar repleto no perdía detalle de lo sucedido, la esposa retira a su encolerizado marido y pide disculpas por el incidente. Mentando madres se retira deseándole lo peor de la vida al gerente. Sin duda se gastó la paciencia, afloró la desesperación cargada de ira.

Al pagar mi cuenta, le pregunté al mesero si en verdad había una reservación a nombre del señor malhumorado, la respuesta contundente fue: “no hay ninguna reservación al nombre que dio, pero así es esta gente”.

¿Cómo validar estas actitudes?, cuando la sangre se sube a la cabeza, perdemos la cordura, todo se gasta.

Una llanta también se gasta

Si hablamos de gastar, me imagino siempre lo que pagamos por alguna compra realizada con nuestro dinero en función de lo que tenemos, pero no necesariamente es el significado que le dan en Mérida, así que me voy a referir a cuando fui en busca de una medicina a la farmacia y pregunté si tenían el medicamento; el hombre que me atendió dijo con mucho énfasis: la teníamos pero se gastó, o sea, se vendió, ya no hay.

Me preguntaba si el significado que le dan entra también por ejemplo: cuando una llanta está gastada, lo chistoso es que usan el vocablo tal cual “Esa llanta está gastada” , aunque con otra intención que no necesariamente aplica para decir ya no sirve o no hay llanta.

Escribí hace dos años de esta curiosa expresión, lo he retomado porque he visto que se aplica casi para todo lo que existió y ya no está disponible. La clásica que al escucharla por primera vez me confundió pero ahora la uso con frecuencia y la repito a mis nietas…Ya se gastó la vacación.

La sal y pimienta del yucateco

A lo largo de mi estancia en esta maravillosa ciudad, me han sorprendido las palabras provenientes del maya, simplifican y al mismo tiempo enredan las cosas, pero eso es lo que hace interesante la nomenclatura de un lenguaje con modismos locales. Un ejemplo que me ha traído de cabeza es aquel que dice… “Lo busco, lo busco y no lo busco”, una contradicción gramatical entendida como lo que buscas afanosamente y no lo encuentras.

El día que me dijeron que iban a achocar mi maleta en un rincón, me confundí totalmente y al preguntarle al empleado del hotel me dijo que las amontonaría en ese lugar. Ideas gramaticales, modismos y expresiones que le dan la sal y pimienta al yucateco, aforismos populares de usos y costumbres que obedecen a un legado lleno de cultura e imaginación.

La 4a transformación se va a gastar

Voy a usar el término gastar para calificar peyorativamente al régimen que “supuestamente” nos gobierna, diría: “Estamos muy cerca de ver cómo se gasta el autoritarismo de AMLO” y decirle a Xóchitl Gálvez que aligere el paso para ganar la Presidencia, sí, leyeron bien, porque aligerar en este caso significa lo contrario, que acelere el paso para ganar la Presidencia. O aquella que escuche el jueves, ¡Uay! (guay), “No puedo creer que Xóchitl vaya a la contienda final contra la Sheinbaum”, similar a una interjección, acá la usan como una palabra de asombro.

Gastar en Yucatán es terminar con algo, utilizado en cualquiera de los términos… sobre todo los cotidianos, los coloquiales. Yo concluyo… nos urge que se gaste el tiempo para reconstruir todo lo que gastó.— Mérida, Yucatán, 4 de septiembre de 2023.

Twitter: @ydesdelabarrera