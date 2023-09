Rodrigo Llanes Salazar: Los Beatles y la IA

Rodrigo Llanes Salazar (*)

En una entrevista con la BBC Radio 4 publicada el pasado mes de junio, Paul McCartney reveló que este año saldrá la última canción de los Beatles, la cual se hizo con un poco de ayuda de la inteligencia artificial.

“Pudimos tomar la voz de John y hacerla pura a través de esta IA (inteligencia artificial), así que luego pudimos mezclar el disco, como suele hacerse”, afirmó el ex Beatle.

El comentario de McCartney provocó un revuelo entre los fans. Primero, ¿de qué canción se trata? La principal sospecha es que es “Now and Then”, tema escrito y grabado por John Lennon en 1979, y que los tres Beatles sobrevivientes intentaron usar para el tercer volumen del proyecto “Anthology”, aunque finalmente no fue utilizado por la pobre calidad de sonido.

Uno de los aspectos más controvertidos de la revelación de McCartney fue el uso de inteligencia artificial para grabar la última canción de los Beatles. ¿Acaso alguna tecnología al estilo del ChatGPT simularía la voz de Lennon o generaría alguna canción que se acredite a Lennon-McCartney?

Debido a la confusión y especulación, McCartney tuvo que aclarar que “nada ha sido creado artificial o sintéticamente. Todo es real y todos tocamos en ello. Limpiamos algunas grabaciones existentes, un proceso que se ha hecho por años. Esperemos que lo amen tanto como nosotros lo hacemos”.

La tecnología a la que se refiere McCartney es un sistema de aprendizaje automático, conocido como “MAL” por sus iniciales en inglés, que permite a la tecnología “aprender” cómo suena un determinado sonido (sea una voz, una guitarra o el bombo de una batería) y aislarlo. Esta tecnología permite “demezclar” (o “demix” en inglés), es decir, separar y aislar elementos que se encuentran juntos en una sola grabación.

La tecnología MAL ya ha sido utilizada en por lo menos tres proyectos de los Beatles, con algunos resultados verdaderamente sorprendentes.

El primero de ellos es “Get Back”, el aclamado documental de más de ocho horas dirigido por Peter Jackson y estrenado en la plataforma Disney+ en noviembre de 2021.

De hecho, fue precisamente el equipo de Jackson el que desarrolló la tecnología para demezclar o aislar los sonidos.

Como señala Giles Martin —hijo de George Martin, el legendario productor de los Beatles— en la Introducción al libro incluido en la edición de lujo de “Revolver”, “lo grandioso de Get Back (el documental) es que nunca notas la tecnología involucrada, y así debe ser”.

En efecto, en “Get Back” la tecnología es empleada para separar la voz de los Beatles de otros sonidos —como guitarras— y poder escucharlas con mayor claridad.

De acuerdo con Peter Jackson, durante la filmación de “Get Back”, los Beatles, especialmente John Lennon y George Harrison, sabiéndose filmados, rasgueaban sus guitarras para evitar que fueran escuchadas algunas de sus conversaciones en la grabación. Ahora, la tecnología de Jackson y su equipo nos permite oír con claridad esos diálogos.

El segundo momento, y mi favorito hasta ahora, es cuando en la gira “Got Back” de Paul McCartney del año pasado, el ex Beatle interpretó “I’ve Got a Feeling” en un dueto virtual con John Lennon.

Como ha declarado recientemente en una entrevista McCartney: “es mágico. Peter me envió un mensaje, me dijo ‘podemos aislar la voz de Lennon, y puedes tocar en vivo, puedes cantar con John de nuevo’. Dije, ‘wow, ok’ (...) Es muy emotivo. Es un gran momento para mí… me lleva de vuelta a los días cuando trabajaba con él… cantar líneas con él, es realmente mágico. Realmente estamos cantando juntos, aunque es con tecnología. Realmente lo disfruto. La primera vez que lo hice, fue muy emotivo. Sigue siendo emotivo. Porque estoy cantando con mi viejo amigo otra vez”.

El tercer momento en el que los Beatles utilizaron la tecnología MAL fue en la nueva mezcla estéreo del álbum “Revolver”, lanzada en octubre del año pasado. Como explica Giles Martin en la Introducción de la edición, “Revolver” fue grabado en una cinta de cuatro pistas de una pulgada, la banda tocaba en vivo y a menudo grababa todo en una sola pista. Esto significa que cuando la grabación fue mezclada no había opción de ubicar un sonido individual en un campo de sonido estéreo para escucharlo como en el estudio.

“El año pasado —narra Martin—, trabajando con el equipo de audio de Peter Jackson liderado por Emile de la Rey, nos embarcamos en de-mezclar las cuatro pistas de las cintas de Revolver. Separaron los elementos individuales no para cambiar el sonido, sino para tener más flexibilidad y escuchar el álbum de una nueva forma. Por primera vez, teníamos a la banda tocando junta en el estudio, pero en diferentes pistas”.

Así, mientras que en la mezcla original en estéreo de, por ejemplo, “Taxman”, tienes las guitarras, el bajo y la batería en un lado y la voz en otro, en la nueva mezcla los elementos individuales de la batería pueden ubicarse en diversos lugares del espectro estéreo. Es ciertamente una experiencia de escucha diferente.

Ahora, además de la declaración de McCartney sobre la última canción de los Beatles, hancirculado rumores de que este año serán reeditadas las compilaciones “1962-1966” y “1967-1970”, mejor conocidas como los discos “Rojo” y “Azul”, las cuales este año cumplen medio siglo de haberse lanzado.

Aún no hay confirmación oficial sobre las reediciones de los álbumes “Rojo” y “Azul”, pero algunas fuentes internas anónimas han declarado que, por lo menos las canciones del álbum “Rojo”, serán nuevas mezclas realizadas con la tecnología MAL. Esto quiere decir que, por primera vez, podremos tener auténticas mezclas en estéreo de temas como “Love Me Do” y “She Loves You”.

Las compilaciones “Rojo” y “Azul” han sido las puertas de entrada de miles de nuevos fans de los Beatles y se espera que con las nuevas mezclas lo sean de las nuevas generaciones que escuchan música principalmente mediante listas de reproducción en streaming y en bocinas inteligentes.

Así, la inteligencia artificial, particularmente MAL, ofrece numerosas posibilidades para los fans de los Beatles. Además de nuevas mezclas en estéreo de los primeros álbumes de la banda, ahora es posible rescatar viejas grabaciones de presentaciones en vivo de los Beatles, ya sea en la Caverna de Liverpool, en el Star-Club de Hamburgo, o de algunos de los conciertos durante la era de la Beatlemanía.

Los Beatles, especialmente George Harrison, se opusieron a lanzar de manera oficial esas grabaciones, pues la calidad de sonido no era buena y, además, los gritos de la audiencia opacan la música (el único lanzamiento en vivo oficial de los Beatles es “Live at the Hollywood Bowl”). ¡Ojalá un día vea la luz un lanzamiento oficial de los Beatles en el Karlaplansstudion de Estocolmo!

Los Beatles siempre experimentaron con la nueva tecnología y, ahora, la inteligencia artificial abre nuevas posibilidades no sólo para lanzar nueva música, sino también para emotivas presentaciones en vivo y para el rescate de material inédito, sean demos o grabaciones en vivo.

Acaso así el legado de los Beatles podrá vivir muchos años más.— Mérida, Yucatán.

Investigador del Cephcis-UNAM