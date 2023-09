Federico Reyes Heroles: Corte de caja política

A la memoria de don Eugenio Garza Sada por su visión, a cincuenta años de un acto de cobardía. A la comunidad del Tecnológico de Monterrey, por sus 80 años de fructífera vida. Ahí están los resultados

“Lo peor que hacen los malos es obligarnos a dudar de los buenos”— Jacinto de Benavente

Cómo es posible que cancelen la votación directa. Todo es una farsa. Las críticas contra el FAM inundaron la conversación. Las falacias homologadoras llegaron en cascada: son iguales. Todos los pasos del proceso tenían riesgos. Pero en la desconfianza total, nada se hubiera podido construir. Hoy, por primera ocasión en nuestra historia, tenemos al frente a una mujer, no militante, que padece de “daltonismo político”.

Las dirigencias partidarias lentamente fueron aceptando. Por sí mismos, PAN; PRI y PRD, no podían aspirar a un triunfo. Ante lo evidente, la necesidad de una alianza con la ciudadanía, el fracaso era anunciado. Sólo 6% de los ciudadanos con credencial, están en algún padrón partidario. Y el 54% se considera apartidista.

La no militancia es fenómeno internacional, sobre todo entre los jóvenes. Los egos fueron domados por un grupo de ciudadanos con mucha experiencia que —sin cobrar un centavo— lo lograron. El ejercicio arrancó con reglas claras. Hubo tropiezos, como el reclamo del PRD por la eliminación de sus militantes. Las declinaciones de De la Madrid y Creel, fueron resultado de sus principios y coherencia. Declinaron apoyando. Ejemplares. Nunca antes habíamos visto algo así.

Llegaron los números de las potentes encuestas solicitadas. Todas coincidían: la distancia entre Gálvez y Paredes era evidente. Como anécdota demoscópica, los ejercicios del Frente coincidían al dedillo, por décimas de punto, con los de El Financiero y México Elige. Con enorme descuido el líder priista salió a “bajar” a su candidata sin cuidar cortesías y formas. Eso generó una innecesaria tensión. Errores ha habido y graves, como encargar a un sujeto sub judice el proyecto de seguridad. Pero ¿por qué cancelar la última escena de la obra? Se nos olvidó que la maldad nos ha gobernado cinco años. Raymundo Riva Palacio recuperó algunos de los “hallazgos” del Comité Organizador del FAM y de otros.

Furiosos y preocupados por la clara competitividad de Xóchitl y ante las varias inconformidades de sus “corcholatas” por el proceso interior, salieron a reventar el proceso de votación directa. Primero intentaron inflar a Paredes, pero el candado impuesto por el Frente se los impidió. Paredes por supuesto no tenía participación, buscaban la confrontación: Gálvez se lleva las encuestas, Paredes la votación. ¿Y entonces qué hacer? Después los operadores del Frente detectaron montos de dinero que no procedían de las asignaciones oficiales o que tenían un fuerte tufo a crimen organizado. Informada, Paredes dudó de la veracidad de los dichos y decidió ir hasta el final, lo cual era lógico. Pero la guerrilla sorda de Morena no paró. El Frente detectó push polls, un ejercicio de marrullería en que a través de supuestas encuestas telefónicas se induce una votación. Por eso el Frente, ante la ratificación de las encuestas en vivienda, adelantó los resultados.

Morena intentó todo para reventar el ejercicio ciudadano. Pensándolo bien, de qué nos asombramos. Las fotos llegaron: Xóchitl y Beatriz solas y después con los integrantes del Frente. Cruzaron el campo de batalla y salieron vivos.

Regresemos al origen. Estamos ante la clara amenaza de la continuidad de un Movimiento autoritario-caciquil que quiere destruir las instituciones. “Exterminar y descuartizar” dijeron para el INE. Ahora, con maldad y miopía, quieren desmembrar al Poder Judicial Federal. No se dan cuenta del impacto internacional de una medida así en un mundo global.

Hace tres meses muchos negaban la posibilidad, quedan nueve de campaña. Corte de caja: a sólo 10 puntos de Sheinbaum. En el Congreso menos, 5%. Increíble, se va logrando desmontar la trampa autoritaria. Hay futuro.— Ciudad de México.

heroles@prodigy.net.mx

Investigador y analista