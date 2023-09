Marcelo Pérez Rodríguez: Entre retos mortales

El vídeo de los jóvenes de una escuela particular practicando el reto “Knockout Challenge” se convirtió viral en las redes sociales a nivel nacional e internacional. Por lo impactante, Alerta Mundial difundió el vídeo en su cuenta de X a todo el orbe para alertar a los menores, adolescentes y jóvenes de lo peligroso que resulta replicar este tipo de acciones absurdas.

El “Knockout Challenge” consiste en oprimirle al pecho a alguien recargado a la pared hasta que la falta de oxígeno le cause desmayo. Luego entre aplausos comienza a recobrar los sentidos el joven o niño y se pone de pie, posteriormente sigue otro y así sucesivamente.

Sin embargo, estos no son juegos recreativos o deportivos, son acciones que ponen en riesgo la vida de los jóvenes.

La falta de oxígeno al cerebro por unos minutos puede causar pérdida de memoria, convulsiones, daños irreversibles e incluso la muerte.

Pero, ¿qué lleva a los menores y jóvenes a realizar estos retos que alguien pone en las redes sociales para invitar a que los emulen? ¿Por qué imitar estos actos, a pesar de saber que son peligrosos e incluso mortales?

Hay curiosidad, sin lugar a dudas, también el sentirse valientes y arrojados. En esa edad los adolescentes y jóvenes se sienten invencibles, dueños del mundo, pero es importante no dejarlos solos, abandonados a su suerte, con un celular en la mano, en esta etapa de cambios emocionales, físicos y de percibir la vida.

Es cierto que ni los profesores, ni los padres pueden estar las 24 horas cerca de los niños y jóvenes, pero sí es importante estar pendientes de sus gustos, amigos, pasatiempos e inquietudes.

El internet es una herramienta valiosa para la información y la comunicación en general. La humanidad dio un giro con este avance tecnológico y cambió la percepción de la economía, el comercio, la medicina, de la política, de comunicarse. Es una gigantesca red informativa en donde las personas pueden, además de la vasta información, estudiar, trabajar, entretenerse, jugar y pasar el tiempo.

He aquí la situación compleja a la que nos enfrentamos todos ante tanto conocimiento. Así como existe excelente información, también podemos encontrar información “basura”. Y aquí es donde existe el peligro, pues los niños y jóvenes pueden enfrentarse a esta información nociva, distorsionada, dañina para su mentalidad y formación.

Y los retos han proliferado en el internet y se convierten, lamentablemente, en espacios atractivos para los niños y jóvenes, principalmente.

Esos retos son invitaciones de acciones que alguien realiza para ser imitado. Pero esos actos no son creativos, ni sirven para estimular algún talento, son actos violentos, agresivos en contra de uno mismo o de alguien.

Niños y jóvenes han perdido la vida o han salido lastimados con estos tipos de actos. Ahora se hace viral el “Knockout Challenge” . Son imitaciones absurdas, juegos ociosos que ponen en riesgo la integridad de las personas.

Trasfondo

La gran pregunta es ¿por qué muchos jóvenes imitan estos actos si son peligrosos, mortales en algunos casos? Además de la curiosidad pueden estar presente la baja autoestima, el querer llamar la atención y sentirse valientes, arrojadas, intrépidas.

Sin embargo, en estos retos no existe el respeto por los demás, ni por uno mismo. No se valora la salud y la integridad personal, pues se pone en juego la vida misma. No piensan estos jóvenes que pueden quedar en coma, en sillas de ruedas o morir.

Es fácil darle un celular o una tableta a un menor para que esté calmado en la casa durante horas. Pero no lo utiliza para buscar información y apoyar las tareas escolares o para mejorar sus aprendizajes, estaría en juegos violentos, viendo retos que en algún momento podría imitar o navegando por ese mar de información basura.

Es importante estar cerca de los hijos, no abandonarlos en el internet y platicar con ellos sobre sus inquietudes.

El acoso escolar en redes sociales es otro problema al que se enfrentan los menores y muchos se han quitado la vida al no poder soportar esas presiones y no tener el apoyo familiar.

Es importante estar cerca de los hijos ante la tecnología de la información que cada día avanza a pasos agigantados.

No perdamos la comunicación cara a cara, porque a veces vemos conversaciones familiares vía WhatsApp, alrededor de la mesa y todos con el celular en la mano.

Hay muchos peligros en el internet y los menores y jóvenes deben saber que están los padres para apoyarlos ante sus dudas e inquietudes.

Hagamos retos saludables en la casa: Ver quien mejor canta o dibuja para descubrir talentos, leer un libro cada semana o mes, arreglar entre todos la casa, contar anécdotas escolares, qué situación difícil enfrenta alguien, practicar algún deporte y convivir más en familia, así los niños y adolescentes estarían menos horas en el celular y en internet y desarrollarían su creatividad, respeto a sí mismo, a la familia y a la vida.

Un niño arropado por los suyos, creativo, que dedique tiempo para leer y buscar información valiosa, no sería víctima fácil de esos retos absurdos, que solo los llevan a la violencia, al peligro y, en ocasiones, a la muerte.— Mérida, Yucatán

marpero53@yahoo.com.mx

Profesor