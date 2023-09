Filiberto Pinelo Sansores: El desaseado proceso del Frente Amplio

El proceso democrático que anunció el Frente Amplio por México (FAM) para nombrar a su candidata fue, de principio a fin, una farsa en la que sólo creyeron quienes no conocen a sus integrantes, caracterizados todos por cometer fraudes electorales durante los años que tuvieron el poder.

Ahí están, codo con codo, tanto marrulleros miembros de las maquinarias del PAN y el PRI —entre ellos Marko Cortés, Alito Moreno y el ex gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello— como exconsejeros electorales que ya se descararon, como Marco Antonio Baños y Arturo Sánchez Gutiérrez, pues desde que estaban en el IFE, (ahora INE), ayudaban al Prian en los fraudes electorales.

Quienes formalmente integraron el aparato que organizó el proceso no tienen nada de autónomos. Esto se demuestra con el hecho de que cuando, los que, realmente, mandan en el frente, que son los grandes empresarios que están detrás del telón y cuyo representante visible es Claudio X. González Guajardo, hijo del principal accionista de Kimberley Clark, el gigante de la fabricación de papel higiénico y otros artículos que se hacen con esa materia, dijeron “hasta aquí”, los integrantes de aquel instrumento, mal que a su pesar, acataron sumisamente la orden y suspendieron la elección que estaban preparando para el domingo 3 de septiembre, que era el paso que podría darle legitimidad a un proceso tan manchado de sospechas, como el que más.

¿Por qué suspender la elección de ese domingo que era lo que les permitiría a quienes realmente dirigen el Frente presumir que su proceso había cumplido con todos los pasos que con fanfarrias y estruendo mediático anunciaron como la demostración de que la suya sería una selección cuasi perfecta? ¿Por qué renunciar a un evento que daría la posibilidad de gritar a los cuatro vientos que su proceso había sido archi democrático e inobjetable por haber pasado la prueba de la votación de los millones de ciudadanos que, decían, se inscribieron para participar? ¿Qué fuerza poderosa los hizo salirse del libreto?

Sólo una: el temor, el miedo de que se les cayera el teatro y la elección mostrara que su inflado globo podría desinflarse si se confrontaba en las urnas con su rival del PRI.

Eso motivó la operación “bájate Beatriz”, que un gánster como Alito Moreno, el verdugo de su propia casa, operó, obligando a la tlaxcalteca a bajarse del caballo, aunque, como parte que también es de la mafia priista y buena política del sistema de simulación en que desde siempre ha estado inmersa, ésta haya salido brevemente a escena a tratar de cumplir con el papel de comparsa que desde el principio le asignaron y tratar de disculpar a medias a quien brutalmente la había obligado a apearse.

Una humillación que sólo la disciplina priista puede hacer que alguien resista. No cualquiera.

El proceso fue manchado de pe a pa. Primero fue integrado un llamado Comité Electoral Ciudadano en el que al que igual que había ex consejeros del INE como Leonardo Valdez Zurita y Baños había activistas como María Elena Morera y académicos como Guillermo Sheridan y Sergio Aguayo que a los pocos días se desintegró porque la “visión” de los dueños del negocio no coincidía con la convicción de ellos de “privilegiar la pluralidad de visiones, el diálogo, y en todo momento, actuar de forma autónoma e independiente” como dijeron en una carta.

De inmediato, se formó otro, llamado Comité Organizador, ese sí, aceptado por los propietarios del circo, dado su comportamiento sumiso ejemplificado con su postura de permitir que se cancelara la elección.

En el trayecto, unos fueron bajados con la promesa de un cargo, por minúsculo que fuera —como Gabriel Quadri—, otros, a la mala, como el ex senador panista, Jorge Luis Preciado, desapareciéndole las firmas que reunió, según dijo, en la plataforma digital utilizada para el registro de los apoyos —por eso renunció a 29 años de militancia en el PAN—; con distintos pretextos, a los dos perredistas que participaban, Miguel Ángel Mancera que, por más rabietas que hicieron tuvieron que resignarse pues su “líder”, Chucho Zambrano, que primero se manifestó indignado y después al reaparecer, ya con la huella de una patada en el trasero, pero simulando gran contento, les dijo que nada se podía hacer y, por último, al hijo del ex presidente De la Madrid, no obstante, sus zalameras formas de conducirse en los foros.

Durante las semanas que duró la escenificación se pudo ver cómo eran descartados, uno a uno, los 13 aspirantes que fueron aceptados, incluyendo a la priista Paredes, hasta dejar sola, como única finalista a la que no sabe hablar más que insertando palabras soeces en su escaso vocabulario, como único atractivo.

Por cierto, a pesar de la jactancia de ser un proceso ciudadano el que se desarrollaría, en que los partidos solamente prestarían sus registros para que la sociedad pusiera al ciudadano que quisiera fuera el candidato presidencial de la oposición, no hubo entre los 7 aspirantes que, oficialmente, consiguieron las 150 mil firmas que se necesitaban para seguir adelante en el proceso, uno sólo que no proviniera de alguno de los partidos coaligados, PRI, PAN o PRD.

Xóchitl Gálvez pretende navegar con esa bandera, pero lo que hace es querer engañar a la sociedad haciéndose pasar por lo que no es: una vieja militante del PAN desde los tiempos de Fox, aunque no tenga credencial del partido. Fue postulada por éste a la Alcaldía Miguel Hidalgo, y forma parte hoy de la bancada de este partido en el senado.

Fue un proceso turbio, desaseado, que confirmó lo que desde hace tiempo se sabía: que la ungida sería la que desde un principio fue casi unánimemente arropada por los grandes medios de información, los más influyentes comentaristas de la televisión y la radio y otros factores de poder que le organizaron eventos masivos mientras a los demás los dejaban rascarse con sus propias uñas. No han podido evitar, sin embargo, que a la patraña se le vean las costuras.— Mérida, Yucatán.

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa