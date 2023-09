María Isabel Caceres Menéndez: Ladrones de inocencia

¿Existe algo más enternecedor y amoroso que el candor y la inocencia de un niño? ¿La magia de su brillante sonrisa y la alegría profunda nacidas de su alma pura y clara? Creo que no.

Se dice que los niños son “la fuente de energía del universo por su forma particular de mirar la vida y el mundo que los rodea y por su inocencia. Son especiales y únicos. Magia pura”. Hay que respetar y rendir culto a su inocencia.

No los contaminemos con los asuntos de los adultos, llegará el día en que ellos tengan que perder su inocencia de manera natural, sin que nosotros intervengamos o permitamos que de manera horrible y degradante mentes perversas y cuerpos enfermos lo hagan.

El tema que toco hoy, es doloroso en extremo. Difícil de aceptar y entender, imposible de perdonar. La pederastia. La inocencia perdida, el drama del abuso sexual infantil cuya mayoría de casos ocurren dentro del entorno cercano dentro y fuera de la familia.

Personas como el abuelo, el padre, el amasio de la madre o padrastro, el primo, el mejor amigo de los padres, personal de servicio… profesores, cuidadores, monitores, entrenadores, vecinos, “e incluso amigos o compañeros del niño, especialmente si éstos son mayores que él, ya que más de un tercio de los que abusan sexualmente de un menor tienen menos de 18 años”.

Las secuelas pueden permanecer hasta la edad adulta en las víctimas. La cifra en nuestro país es alarmante. La red de pederastas es mundial. Y constantemente son atrapadas y denunciadas.

En el 80-90% de los casos los agresores sexuales pertenecen al entorno del niño, “comparten gran parte de su día a día y además, tienen una cierta autoridad sobre él”, tal como arriba mencioné.

La pederastia se define: “Como la acción u omisión no accidental, que priva al niño de sus derechos y su bienestar, amenazando y/o interfiriendo con su desarrollo físico, psíquico, social y sexual y cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad”.

Sin embargo, actualmente, el término de pedofilia ha perdido su carácter inocuo y se refiere a la práctica abusiva y delincuencial en contra de niños y niñas; por lo que se manejan como términos intercambiables”.

El abuso puede ser físico, emocional, sexual, de descuido y falta de atención y, donde se da trafico infantil, pueden y suelen ser todos juntos.

Es imposible alcanzar salud sexual sin el respeto y protección de los derechos humanos existentes en este sentido. La salud sexual y la salud reproductiva de acuerdo con la OMS, “son derechos humanos relacionados con el libre ejercicio de la sexualidad, el placer físico y emocional, la libre orientación sexual, la elección del número de hijos (as), la protección y cuidados obstétricos, entre otros aspectos”.

Existe lo que se conoce como “abuso infantil agravado” en el que se aplica una pena mayor. ¿Por que? “Porque el sometimiento sexual fue gravemente ultrajante para la víctima, hubo acceso carnal, hay parentesco con la víctima, por el número de autores, por el medio empleado o por la edad y situación de la víctima, entre otros”.

He recibido videos y memes de algunas de las páginas que aparecen en los libros de texto gratuitos, que de ser ciertas, pues no me consta, ya que no he tenido uno en mis manos, son alarmantes. Eso es una cosa. Pero, de que la educación sexual hoy por hoy debe empezar a temprana edad, con todo el debido respeto, y sin lesionar la inocencia y principios y valores integrales de los padres y de los niños, es inevitable.

Los peligros que acechan y amenazan a la infancia, son inmensamente perturbadores, innumerables y gravemente destructivos. ESI (Educación Sexual Integral) es la que brinda a los jóvenes y a los niños, información precisa y apropiada para su edad sobre la sexualidad y su salud sexual y reproductiva, la cual es fundamental para una vida sana y supervivencia segura. Principio declarado este 18 de mayo de 2023 por la OMS.

Precisamente, una de las principales razones de los embarazos adolescentes no deseados se deben a la falta de preparación, instrucción y orientación sexual, tanto en la escuela como en el hogar.

De acuerdo con indicadores de la Unicef, en América Latina y el Caribe la edad mínima del inicio de práctica sexual se da en la adolescencia y ronda entre los 12 y los 18 años, con los 15 años como edad promedio. No quisiéramos que fuera así, tan temprano, por la falta de preparación y madurez que se tiene a esos años, pero estos son hechos y cifras incontrovertibles. Y lo que es, es.

La realidad es que hoy ya no existe una edad concreta en la que se recomiende iniciar la vida sexual, todo depende de cada persona.

Antiguamente, para la mujer, esto solo se permitía una vez casada bajo las dos leyes. Todo es distinto ahora. Puede ser a los 14, 18, o 23 años de edad; casada, soltera, divorciada, viuda o en unión libre. Todo depende de la persona y sus circunstancias.

La pornografia explícita en redes y películas ha adelantado la edad para ejercer la sexualidad y ha permitido el aumento de la pederastia y toda clase de nuevas perversiones que tanto jóvenes como adultos pueden ver y obtener a cualquier hora del día.

Concientizar a todos ellos de las consecuencias del ejercicio de su sexualidad es primordial (enfermedades de transmisión sexual y/o embarazos no deseados).

En 2019 México ocupaba el primer lugar en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos por año. Tlaxcala, Querétaro y Chihuahua a la cabeza. Este es un fenómeno que afecta a millones de niñas y niños en México y en el mundo.

De ahí la necesidad e importancia de reforzar a más temprana edad la educación sexual en los niños, para evitar que sean abusados y utilizados como objetos o fetiches sexuales.

La perversión en este sentido tiene un alcance universal e inconmensurable. Es como un monstruo de mil cabezas. “Elevemos las penas de este delito; cuidemos a los niños y a las niñas de México”.

Tanto a nivel social, jurídico, familiar y universal, hay que imponer tolerancia cero para los depredadores infantiles. Tecnología de vanguardia, revisión de políticas, control y vigilancia de la red oscura y sus contenidos pornográficos que involucren niños e infantes. Redes de prevención.

En febrero 10 de 2022 la Cámara de Diputados aprobó agravar penas por delito de abuso sexual en menores de 15 años y en personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho “o se la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, tenga una penalidad mayor de hasta en una mitad en su mínimo y en su máximo a la de 6 a 13 años de prisión o cuando el delito se cometa por dos o más personas”.

Robin Sax, autor de Predators and Child Molesters y exfiscal de Los Angeles especializado en delitos sexuales contra niños, afirma que “los depredadores infantiles suelen parecer gente cálida, afectuosa, cariñosa y respetuosa”, de ahí que no levanten sospechas entre su entorno más cercano.

Este delito no respeta sexo, condición económica ni estrato social, se ha convertido en un fenómeno muy preocupante por su alta incidencia y se ha disparado de manera alarmante. En los últimos cinco años aumentó en 87 por ciento el delito de abuso sexual en niños y niñas, subrayó.

Es de suma importancia llamar la atencion de los padres, maestros, sociedad civil, educadores y organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y legisladores para penalizar y detener este apocalipsis infantil que amenaza con destruir el futuro de cada país: sus niños.

“La mejor prevención que podemos hacer los padres es vigilar el entorno de nuestros hijos, informarles sobre el tema dándoles unas pautas acordes a su edad, y confiar plenamente en ellos y en su palabra, así como hacerles ver que ellos también pueden confiar en nosotros siempre que lo necesiten.— Mérida, Yucatán.

maica482003@yahoo.com.mx

Abogada y escritora