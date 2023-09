Monseñor Mario Medina Balam: Fuerza que viene de fuera

Partes medulares del mensaje de monseñor Mario Medina Balam, obispo auxiliar de Yucatán, en la celebración del primer aniversario del grupo “Volver a Vivir”, de AA, el martes 29 de agosto en esta ciudad:

Los grupos de Alcohólicos Anónimos repiten con frecuencia que no esta´n afiliados a ninguna secta, religio´n, partido poli´tico, organizacio´n o institucio´n alguna. Lo que desean es mantenerse sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar la sobriedad.

Sin embargo, están convencidos de que la fuerza para vencer la poderosa atracción por las bebidas alcohólicas y perseverar en la sobriedad viene de fuera, en ayuda de la propia voluntad, muchas veces débil.

Esta fuerza externa que viene en ayuda de nuestra voluntad es, en primer lugar, el deseo común de los compañeros de AA por alcanzar el mismo fin; son ellos los que te reciben con el regalo de la esperanza de que no estás al final del camino, sino al inicio de uno nuevo; te motivan, te alientan a perseverar, con su ejemplo y con sus palabras.

Fuerza divina

En segundo lugar, está la fuerza divina que más bien actúa interiormente, fortaleciendo también la propia voluntad, susurrando al oído de cada quien: “puedes logarlo”, “no estás solo, yo estoy contigo”, “no te desanimes, vale la pena”, “nada está perdido”, etc.

Es posible que para quienes se consideran ateos o agnósticos armonizar estas dos fuerzas, la que viene de los compañeros y sobre todo la divina, haya representado un conflicto, al no sentirse a gusto con lo que pareciera ser un enfoque religioso de AA, pues como el paso 11 dice: “Buscamos, a trave´s de la oracio´n y la meditacio´n, mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidie´ndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla”.

¿Cómo hablar de oración y de contacto consciente con Dios si no creo en su existencia? Pero con el paso del tiempo, siendo testigos de la vida renovada de los compañeros, se cae en la cuenta de que es absolutamente esencial creer en un Poder Superior si se quiere perseverar en la sobriedad, venciendo el impulso de beber.

Así es como uno se abre a la espiritualidad, es decir, a un camino de vida espiritual, que implica una cierta relación y compromiso con lo divino, que en AA llaman Poder Superior, cuyo descubrimiento e influencia en la vida personal se le llama un “despertar espiritual”.

Ciertamente, aceptar un Poder Superior sin rostro o con el rostro que uno le quiera dar puede resultar difícil, porque no se sabe a ciencia cierta a quién le reza uno. En cambio, para quienes vienen de raíces religiosas, de alguna religión, no les es tan difícil porque se ayudan de su comunidad religiosa y de su doctrina.

De cualquier modo, la espiritualidad de AA es inclusiva, es una puerta siempre abierta para alcohólicos de culquier credo, creencia o costumbre, pues unos y otros se aceptan o toleran mutuamente.

AA es un espacio verdaderamente ecuménico, es decir, un lugar donde cada uno sigue sus propias creencias y habla de ellas sin el afán de hacer proselitismo. Incluso, para unas personas es suficiente poner en práctica los principios del programa de AA que se refieren al Poder Superior, que interiormente los motiva y sostiene.

Lo que sí es fundamental es que cada persona debe cultivar una espiritualidad, su propia espiritualidad. Y la espiritualidad, en resumidas cuentas, consiste en llevar una vida en la que uno se ama a sí mismo y es capaz de amar a su prójimo.

Pero Dios, o este Poder Superior, no solo actúa en cada persona, sino también en el grupo, pues aunque AA no es un grupo religioso, estoy convencido de que Jesucristo es fiel a sus promesas, y él ha prometido: “En verdad les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir tocante a cualquier asunto que sea, mi Padre celestial se lo concederá. Porque cuando se reunen dos o tres en nombre mío, Yo estoy ahí entre ellos” (Mt 18, 19-20).

Y todos los miembros de AA, aunque no oren juntos, tienen como deseo común, a flor de piel, el mantenerse sobrios cada día. Y esa es una petición que el Padre celestial escucha y atiende.

El secreto para fortalecer la propia espiritualidad es mantener la conexión estrecha con Dios, lo cual se da, sobre todo, en la oración, pero también en el servicio a los otros y en transmitir el mensaje a otros que padecen lo mismo que uno ha vivido.

Yo, como Obispo católico, no puedo dejar de mencionar lo que Jesucristo declaró: “Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. El que sigue adherido a mí, y Yo unido a él, rinde abundante fruto. Separados de mi no podrán hacer ninguna cosa… Si permanecen unidos a mí, y tienen mis palabras grabadas en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán” (Jn 15, 5-7).

Es decir, al estar unidos al Señor Jesús en la acepración de su Evangelio y en los sacramentos, la misma vida de Cristo actúa en uno; pero también está la promesa de recibir lo que uno le pida en oración.

La oración es un fenómeno primario de la vida religiosa, al punto que distingue al ser humano religioso del no religioso. Es un hecho universal que se halla en la piedad popular de todos los pueblos y de todas las culturas.

Por otra parte, orar es un acto de toda la persona, que se dirige al Absoluto, a Dios, en dependencia total.

Pero es difícil hablar de la oración si no nos referimos primero a la fe, de la cual la oración forma parte. La fe no es fruto de un razonamiento sobre la existencia de Dios, sino que es el resultado de una experiencia: la experiencia de Dios.

Decía Karl Rahner, un teólogo alemán: “Cuando el hombre acepta su existencia con responsabilidad absoluta y busca y espera su último sentido con plena confianza, ya ha encontrado a Dios, le llame como le llame”.

El único

Y esta experiencia la han tenido los hermanos alcohólicos que han sido restaurados por Dios, a quien llaman Poder Superior, el único que los ha levantado de la enfermedad del alcoholismo. Y solo cuando renuevo esta experiencia de Dios cada día es como puedo hacer oración.

Orar es comunicarse con Dios, para contarle las aventuras de la vida, para agradecerle los regalos de la vida, para pedirle en momentos de necesidad, para desahogarnos de las dificultades; orar es también tan solo contemplar la belleza de Dios y gozarnos de su presencia.

Por ello, para orar es conveniente conocer a Dios, reconocer su rostro; como dice el Salmo: “Señor, muéstrame tu rostro”. “El reconocimiento de Dios en el centro de la vida nos permite vivir el mundo y la vida como don. Y mirar hacia delante con esperanza. Ese reconocimiento es el fundamento más profundo de la fraternidad universal: el mundo es la casa de todos, todos somos hermanos, Dios es nuestro Padre. Es la experiencia de que, por encima de todo, lo necesitamos para poder sobrevivir a la caída de nuestras seguridades y vivir no ya como esclavos sino con confianza, como hijos que en el espíritu claman Abba, Padre”.

Hay que orar si uno no quiere terminar neurótico o como un zombi. Solo Dios puede rescatarnos, fortalecernos. Como dice la palabra de Dios, en el Sal. 127, 1: “Si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los constructores; si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas”.

Es decir, existen cosas que no podemos realizar por nuestras solas fuerzas humanas; y otras contra las que no podemos luchar solos; como si estuviéramos construyendo sobre arena o dando golpes al aire.

Solo Dios puede hacer eficaces nuestros esfuerzos y darle solidez a lo que construimos. Porque solos, seríamos como paja que barre el viento (Sal. 1, 4); en cambio, si tenemos a Dios, seremos “como un árbol plantado junto a la corriente de agua, que da fruto a su tiempo y jamás se marchita su follaje, todo lo que hace sale bien”.— Mérida, Yucatán.

Obispo auxiliar de Yucatán