Olegario M. Moguel Bernal: Un rito tras otro en la política mexicana

México es un país de ritos. Desde tiempos precolombinos, las manifestaciones culturales que significan exponer símbolos al pueblo con los que éste se identifique y experimente sensaciones como satisfacción, temor, pasmo, éxtasis… son parte de la fusión social.

Los ritos, que en su conjunto se convierten en rituales, no son únicamente actos sociales, sino se llegan a transformar en necesidades sin las cuales las sociedades mismas llegan a la conclusión de que no pueden funcionar como tales.

Los ritos son el crisol donde, como una fragua, las sociedades se funden en un solo ente con idiosincrasia propia.

He dicho que México es un país de ritos. Debo ampliar el alcance de la afirmación para sostener que la humanidad misma es un género que los ha experimentado en todas sus épocas y latitudes. Ritos ha habido, hay y habrá lo mismo en los pueblos cercanos que en el lejano oriente, Europa y África, así como entre las dinastías chinas, los celtas, babilonios, bereberes y olmecas.

Hay ritos ceremoniales para clamar por la lluvia y ritos para agradecer su llegada; ritos para lanzarse a la batalla y de gratitud por el triunfo conseguido.

Los ritos son parte esencial de la transmisión de tradiciones a los pueblos conquistados. Para el conquistador es vital eliminar los ritos que practicaban los sometidos. La consolidación de un vasallaje pasa necesariamente por que los vasallos dejen de realizar ritos y ceremonias que, de lo contrario, seguirían siendo vínculos con sus costumbres originales. Deben, por necesidad del conquistador, olvidar aquellos y asumir los nuevos, sin los cuales la conquista jamás fraguará.

Asumir nuevos ritos implica que deben existir. La conquista no se consumará eliminando los del pasado y dejando un vacío, porque las sociedades siempre necesitarán esas manifestaciones de entrega a algo o alguien, sea un ser o una idea. Los ritos son, en este sentido, instrumentos de control social.

Si bien los rituales no deben caer en la cotidianidad, que les haría perder su esencia, sí son aplicables en cada vez más campos del quehacer humano. Los hay, por decir algo, para ver un partido de fútbol con la familia y los amigos, para asistir uniformado a ver el juego; los hay para bailar, que es uno de los ritos más antiguos, y hasta comer un taco como Dios manda es un ritual.

Expertos que han estudiado este fenómeno social coinciden, con algunas diferencias pequeñas, en que tres son los elementos que refuerzan el sentido social de los ritos: el acto en sí, que comúnmente es una concentración comunitaria en algún espacio ritual en sí mismo, por ejemplo, un estadio de fútbol, el juego de pelota, una ceremonia maya, una boda, la toma de posesión de un cargo público… En este acto, todos tienen un papel que desempeñar.

El segundo elemento es el discurso que emite la figura central del rito, un individuo cuyas palabras, por lo general, buscan levantar ámpula y enfervorizar a la audiencia. Para ello debe encontrar el punto que encienda las emociones, que muchas veces se halla en señalar a un culpable, sea un individuo, como un antecesor, o una situación específica, que puede ser un desastre natural o una amenaza externa. Ello debe ir acompañado de la promesa de cambio para mejorar, aunque sean palabras huecas. Lo que debe importar es que despierten entusiasmo. Este individuo es la autoridad cuya presencia y discurso legitiman el momento ritual.

El círculo se cierra con un tercer elemento: un objeto simbólico que confirme el mensaje y el carácter especial del momento ceremonial. En una toma de posesión en México, por ejemplo, ese objeto es la banda presidencial.

Hemos asistido en los últimos quince días a varios ritos en el mundo de la política, ritos que confirman la importancia de estas manifestaciones sociales para legitimar personajes. Vayamos en orden cronológico:

El pasado 15 de agosto, en la sede nacional del PAN se dio a conocer la designación de Renán Barrera Concha como cabeza del equipo Yucatán rumbo a las elecciones de 2024. En buen español, eso significa que será el candidato a la gubernatura por Acción Nacional.

En un mundo sin rituales, el anuncio hubiera bastado para legitimar al alcalde meridano. Pero ¡qué va! Once días después, el 26, aprovechando que Mérida fue sede del último debate entre las aspirantes del Frente Amplio por México (FAM) para coordinar el equipo nacional rumbo a las elecciones (léase, ser la candidata a “la grande”), se dio un golpe mediático al llenar el Foro GNP y alzar el brazo de Barrera Concha frente a la gleba ardorosa. Fue un rito sacramental de confirmación.

Jueves 31 de agosto. Se anuncia que Beatriz Paredes Rangel se baja de la contienda del FAM para la Presidencia de la República. Esa decisión coloca automáticamente a Xóchitl Gálvez Ruiz como la coordinadora del Frente (léase de nuevo, candidata a “la grande”).

El domingo 3 se le dará la constancia, se anuncia. En efecto, se le entrega, en medio de un ritual multitudinario en el emblemático Paseo de la Reforma y con manifestaciones similares en varias partes del país, Mérida incluida. Xóchitl Gálvez, como el guión de los ritos establece, lanza un discurso ampuloso que aviva los ánimos de los miles de asistentes.

Miércoles 6 de septiembre. Morena y sus aliados realizan el conteo al término del cual anunciarán los resultados de las encuestas que levantaron para designar al coordinador de la defensa de la 4T. En una sede alterna y cercana, uno de los contendientes, Marcelo Ebrard, reunido con su equipo, ofrece una rueda de prensa para anunciar el hallazgo de numerosas irregularidades en el proceso, demandando que se reponga. Más tarde sube un vídeo en la red social X exponiendo lo mismo, y remata con la frase: “Cada día se parecen más al PRI de antes”.

Mucho se ha escrito sobre el futuro que espera a Marcelo y lo que anunciará este lunes al respecto. No es motivo de esta columna abundar en ello. Pero sí nos detenemos en la frase donde hizo mención del PRI. ¿Qué quiso decir con eso? No únicamente tachó de cochinos a los morenistas encargados del proceso, contaminados con las mañas del viejo PRI marrullero, tramposo y mapache, sino que con ello dejó implícito que el PRI de ahora ya no es más ese PRI cochino, marrullero y mapache.

¿Busca así Marcelo un espacio en el FAM al amparo del PRI de Alito? No lo creo. Más bien considero que Marcelo cumplió a cabalidad con el papel que le tocó jugar en el rito de la 4T: el del sujeto inconforme, que siempre supo que tenía perdida la candidatura, pero que debe calmar a sus huestes que ingenuamente confiaban que podría ganar su gallo y con ello obtener más espacios políticos, espacios que ahora ven desvanecerse.

Por la tarde, Marcelo continuó su papel y no asistió al levantamiento de mano de Claudia Sheinbaum como defensora de la 4T. Alfonso Durazo hizo el anuncio, todos aplaudieron lo que ya sabían, y todos felices, excepto Marcelo, en apariencia. El rito de la jornada del día 6 concluyó a pedir de boca, con cada uno de los elementos cumpliendo su papel a cabalidad.

Finalmente, anteayer jueves 7 se celebró el rito más pintoresco y desfachatado, cuando AMLO, en su papel de gran sacerdote de la 4T, cedió el bastón de mando a la doctora Sheinbaum, lo que eso signifique.

Se hizo en un restaurante del centro histórico de CDMX, ante una muchedumbre que aguardaba en la calle mientras una treintena de santones cenaba y escuchaba a su pastor. Al final, más como una espada que la nombra caballero al servicio de su majestad que como la entrega de una estafeta, López Obrador cedió a la nueva defensora de la 4T el bastón que la pone al frente de esa tarea.

Un rito de chapuza digno para cerrar una quincena de actos rituales de la política en nuestro México ceremonial.— Mérida, Yucatán.

olegario.moguel@megamedia.com.mx

@olegariomoguel

Director de Medios Tradicionales de Grupo Megamedia