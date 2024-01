“Lo verdaderamente grande nace de orígenes pequeños que, con constancia, van desarrollando todas sus potencialidades hasta alcanzar dimensiones insospechadas” —Pbro. Jorge Antonio Laviada Molina

Pasado el frenesí de las celebraciones decembrinas, nos disponemos a un simbólico nuevo comienzo. Quisiéramos empezar el año optimistas, con la plena seguridad de que nuestras intenciones marcarán la diferencia en nuestra persona y nuestro entorno.

No obstante, si nos permitimos algo de reflexión, caemos en cuenta de que habitamos una realidad que merma el optimismo.

En medio de campañas preelectorales, desigualdad social, inseguridad, economías deprimidas y guerras que, aunque lejanas geográficamente, no deberíamos permitirnos olvidar, buscamos con afán —y a veces de manera inconsciente— una buena noticia.

Encontrar motivos de esperanza para el futuro resulta una tarea complicada si nos dejamos dominar por el pesimismo y, por eso, es revitalizante hablar de los ejemplos de esfuerzos humanos que quizás algún día fueron nada más la semilla de una buena intención, pero que con visión y trabajo han germinado prácticas exitosas de cambio social.

En enero de 1999, un grupo de hombres liderados por el Pbro. Jorge Antonio Laviada Molina (q. e. p. d.) materializó la idea de contribuir para formar agentes de cambio en el Estado, una medida que pensaban necesaria para contrarrestar el deterioro social.

Así, Eduardo Lizarraga Peniche, Alejandro Esquivel Mimenza, Javier Solís Terrats, Mario Gamboa Méndez, Ignacio Puerto Gutiérrez y Ricardo Millet Díaz asistieron al padre Jorge en la creación de un sistema de becas a través del que jóvenes en situación de vulnerabilidad recibieran la oportunidad de estudiar una carrera profesional, así como de instruirse con valores humanos integrales.

Este 2024 celebramos un cuarto de siglo del arranque del programa de becas más exitoso de la región. A través de estos años, se ha puesto como reto principal transmitir a los jóvenes estudiantes una propuesta de valor que les permita influir positivamente en su entorno, dotándolos de herramientas para afrontar los cambios culturales que, en ocasiones, ponen en riesgo la estabilidad social y ahondan las desigualdades.

Desde esa fecha, la dirección del programa ha estado a cargo de la LCC. Pilar Ibarra Patrón, quien ha realizado su trabajo desde la auténtica vocación por el servicio y ha conseguido no solamente consolidar la labor de Impulso Universitario, sino también hacerla crecer y mantenerse vigente a pesar de la transformación social de las últimas décadas.

A través de Impulso Universitario, jóvenes yucatecos de edades entre 17 y 22 años, con potencial para ser líderes sociales, pueden aplicar a la convocatoria anual y aspirar a recibir una beca del 100% (que además incluye otros apoyos, como transporte, por ejemplo) para estudiar la carrera de su preferencia en la universidad particular o pública que la imparta.

A cambio de esto, las y los estudiantes se comprometen a asistir cada sábado al programa de formación que les proporcionará habilidades para la vida laboral, conciencia sobre temas como la interculturalidad y con los Derechos Humanos como eje transversal.

Lejos de lo que podría pensarse, Impulso Universitario, si bien promovido desde la cristiandad de la fe católica, es un programa inclusivo y abierto a jóvenes que profesan otros credos, sin que esto influya de manera alguna en los criterios de selección.

Al día de hoy, se ha logrado la apertura de tres sedes en el interior del estado (Valladolid, Oxkutzcab y Tizimín) que replican el modelo y permiten acercarlo a más jóvenes. En total, durante estos 25 años, Impulso Universitario suma aproximadamente 900 egresados.

Los recursos para mantener en marcha un programa ambicioso como este se obtienen por vía de diversas fuentes de financiamiento: donativos recurrentes, subastas de arte, campañas de fondeo colectivo (crowdfunding), pero también se ha logrado fortalecer a través de gestiones para complementar con recursos disponibles para la educación de fundaciones como Nacional Monte de Piedad, BBVA, CERTUL, Bepensa, L’Oréal, Cielo y Haciendas del Mundo Maya, por mencionar algunas.

El próximo viernes 12 de enero se celebrará una cena en la Hacienda San Diego Tixcacal para celebrar los 25 años de Impacto Universitario y dar fe, a través del testimonio de los jóvenes egresados y del equipo que hace posible esta gran labor, de la huella que la visión de una persona y el trabajo sostenido pueden tener en el presente y en el futuro. Para asistir a esta celebración o hacer un donativo a la causa basta con escribir al correo contacto@iu.org.mx o llamar al 999 928-47-27.

He tenido la oportunidad de acercarme al trabajo de Impulso Universitario en diferentes momentos y de diversas maneras. Cada vez que sucede, compruebo que labores como la suya no solamente impactan por su actividad per se, sino también porque ofrecen alternativas a problemas sociales de los que se habla todo el tiempo, pero pocas veces son abordados con acciones contundentes; se convierten en prueba viva de que contribuir al cambio a través del servicio es posible y, encima de todo, impregnan de esperanza al mundo con sus historias de éxito.— Mérida, Yucatán.

erica.millet@gmail.com

Licenciada en periodismo y maestra en relaciones públicas; exfuncionaria del Ayuntamiento de Mérida y del gobierno del Estado