Termino 2023 con juntas de consejo de administración, revisando estados financieros reales y proforma para evaluar la gestión histórica de la administración; consejeros patrimoniales contentos por los objetivos cumplidos, otros tras el flujo de efectivo para que permanezca en la empresa, consejeros externos profesionales con actitud positiva ante el buen panorama, el crecimiento orgánico, la planeación estratégica, en unas funcionando y en otras en “ (detenidas)stand by”.

En fin felicitaciones y recomendaciones.

Se inicia 2024 revisando la planeación financiera, márgenes de utilidad bruta, precios, margen de operación, margen neto, costos de financiamiento, determinación de las ventas con crecimiento, mejoras de estructura de organización, y nuevos talentos en operaciones de distribución y logística.

Luego el presupuesto operativo y financiero tomando las premisas de los párrafos anteriores y el mandato de la asamblea general de accionistas, El consejo de administración de nuevo en acción por zoom, teléfono y presencial para aprobar presupuestos y marcar el camino a andar en el nuevo ejercicio. Labor de un exquisito gobierno corporativo.

El comisario de la sociedad revisa estados financieros y documentación financiera, la confianza en su profesionalismo y experiencia por parte de los accionistas le otorga indudable obligación de emitir su informe anual de la realidad de lo observado en sus continuas revisiones mensuales.

¿Pero en la empresa familiar con gobierno corporativo qué sucede?

Algunos festejan y se felicitan y organizan un buen agasajo, pero esto no es suficiente, ahora es el momento de acción real un verdadero y profesionalizado consejo de familia, no hay que traer asesores extranjeros que no conoce de familias mexicanas, más bien yucatecas.Recordemos que tenemos familia nuclear donde la sangre llama primero, pero también primos, sobrinos, parientes políticos y la sangre no fluye de la misma manera y de algunos corre en forma paralela sin convergencia y aquí nacen los conflictos que impactan el sistema familia-empresa que son funcionales y disfuncionales.

Sin un sistemático y eficaz consejo de familia, las empresas familiares continuarán permeando al consejo de administración deseos familiares a implementar y pueden ser fracasables por la forma de hacerse, pero éste es otro boleto a comentar durante este año, en el que deseo felicidades a mis lectores.—Mérida

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas