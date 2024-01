Rodrigo Llanes Salazar (*)

Uno de los temas dominantes de 2023, y que seguramente seguirá siendo omnipresente en 2024, fue la inteligencia artificial (IA).

El programa de generación de texto ChatGPT provocó revuelos en las escuelas y en las instituciones científicas. En medio de la controversia entre la comunidad científica, la prestigiosa revista “Nature” nombró, por primera vez, a un agente no humano (ChatGPT) como uno de los científicos que protagonizaron el año.

La imagen del papa Francisco con un abrigo de plumas de Balenciaga generada de manera artificial con la herramienta Midjourney se volvió viral. Los Beatles lanzaron una nueva canción y llegaron de nuevo al número 1 de las listas en el Reino Unido gracias a un poco de ayuda de una tecnología de IA para aislar la voz de John Lennon en una grabación casera de baja calidad.

En Hollywood, escritores, actrices y otros empleados se fueron a huelga por las amenazas que representa la IA para sus trabajos. En la generación de textos, de imágenes, en la producción musical y en el ámbito laboral —por citar unos ámbitos—, la IA capturó la atención del mundo en 2023.

Tal vez no sea casualidad que una de las películas que dominó la conversación no sólo en el campo cinematográfico, sino en ámbitos culturales y políticos más amplios, haya sido “Oppenheimer”, un filme sobre el “padre de la bomba atómica”, dirigido por Cristopher Nolan y que este año ganó algunos de los premios más importantes de los Globo de Oro, incluyendo mejor dirección y mejor drama.

La película de Nolan está basada en la biografía de J. Robert Oppenheimer escrita por Kai Bird y Martin J. Sherwin, titulada “Prometeo americano” y que ganó el premio Pulitzer de biografía. Oppenheimer “era el Prometeo de Estados Unidos —escriben Bird y Sherwin—, ‘el padre de la bomba atómica’, el hombre que había liderado la empresa de arrebatar a la naturaleza el impresionante fuego del sol para dárselo a su país en tiempos de guerra. Después había hablado con sensatez acerca de sus peligros y con esperanza acerca de sus beneficios potenciales”.

Existen múltiples puntos de encuentro entre Oppenheimer y la inteligencia artificial. Me permito señalar sólo uno, la extraordinaria novela “MANIAC”, del escritor chileno Benjamín Labatut, publicada el año pasado por Anagrama.

Al igual que lo hacen otros libros de Labatut, en “MANIAC” se explora cómo el sueño de la razón produce monstruos.

La novela de Labatut es una suerte de tríptico, en el que la primera parte está dedicada al físico austriaco Paul Ehrenfest, quien, ante el ascenso del nazismo, asesinó con un disparo a su hijo Vassily (quien, con síndrome de Down, estaba condenado por los nazis), y luego se quitó la vida. Un heraldo de los delirios de la razón.

La segunda parte, y el núcleo de la novela, está dedicada al matemático John von Neumann, cuya brillante y maniática vida y obra es recreada a partir de los testimonios de sus conocidos, desde su esposa e hija, hasta profesores y colegas. En una de sus páginas leemos sobre von Neumann: “(fue el) genio que les había prometido un control divino sobre el clima del planeta, el mismo que creó la primera computadora moderna, las bases matemáticas de la mecánica cuántica, la teoría de los juegos y del comportamiento económico y las ecuaciones para la implosión de la bomba atómica, el profeta que anunció la llegada de la inteligencia artificial, las máquinas autorreplicantes, la vida digital y la singularidad tecnológica”.

Uno de los testimonios en la novela de Labatut es el de Richard Feynman, físico estadounidense que también participó en el Proyecto Manhattan en el laboratorio de Los Álamos que dirigía Oppenheimer.

En una de las páginas de “MANIAC”, narra: “¿Sabías que nos peleábamos el tablero de ajedrez en Los Álamos? Luego alguien trajo uno de Go, y empezamos a jugar a eso también. Partidas brutales, sin límite de tiempo, contra algunos de los tipos más inteligentes que conocí en mi vida (…). Todo era demencial. La escala del proyecto. La velocidad con que pasaban las cosas. Y el arma que estábamos construyendo (…) Ese juego (el Go)… es alucinante. Se parece un poco a las damas, pero es monstruosamente complejo. Jugábamos durante horas. ¿De dónde sacábamos el tiempo? La verdad es que teníamos muchísimas horas muertas, a pesar de que estábamos en una carrera contra los nazis para ver quién construía la bomba primero (…) El mejor jugador (de Go) de Los Álamos era Oppenheimer”.

La última parte de “MANIAC” está dedicada precisamente a Go. Pero no a cualquier partida de Go, si no al ya emblemático duelo batido en marzo de 2016 entre el joven maestro sudcoreano Lee Sedol, considerado uno de los más brillantes jugadores del mundo, y el programa de inteligencia artificial llamado AlphaGo, creado por el británico Demis Hassabis.

Fue todo un acontecimiento: AlphaGo derrotó 4 a 1 a uno de los más grandes maestros de Go del planeta. Periodistas de todo el mundo relataron esta partida como una batalla histórica entre el hombre y la máquina; entre, por un lado, un juego milenario y tradicional, basado no sólo en la sabiduría y la razón, sino también en la intuición humana, y, por otro, una máquina que aprende a partir de su capacidad de procesar millones de datos y hacer en segundos cálculos que a un ser humano le tomaría miles de años realizar. La máquina le ganó al hombre.

Como ha explicado el matemático Marcus du Sautoy en su maravilloso libro sobre inteligencia artificial, “Programados para crear”, a propósito de la partida en la que Sedol ganó a la IA, “AlphaGo había aprendido algo valioso de su derrota. Si uno realizase ahora la jugada de probabilidad uno entre 10.000 de Sedol, no se saldría ya con la suya. He aquí el poder de este tipo de algoritmos: aprenden de sus errores”.

Más allá de que Oppenheimer haya sido el mejor jugador de Go en Los Álamos (según Feynman), los vínculos entre los científicos que estaban revolucionando el mundo con la creación de las bombas nucleares en el proyecto Manhattan y la revolución de la inteligencia artificial son claros.

Como narra Latabut, durante sus estudios de doctorado en neurociencia cognitiva en el University College de Londres, Hassabis estudió dos manuscritos inconclusos de John von Neumann: “Máquinas de cálculo y el cerebro; sobre los mecanismos del pensamiento”, y la “Teoría de los autómatas autorreplicantes”.

Y, de nuevo, el año pasado nos encontramos con muchos temores análogos a los del desarrollo de las bombas nucleares (y, dicho sea de paso, de casi cualquier innovación técnica). Recordemos el conflicto que se dio al interior de la empresa OpenAI, la que desarrolló ChatGPT.

De acuerdo con algunos reportajes y testimonios, una de las razones por las que fue destituido temporalmente Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, fue porque parte de la junta de la empresa estaba alarmada ante el hecho de que Altman se veía más motivado por el ansia de poder que por un desarrollo seguro de la IA. Algunos integrantes de la junta incluso expresaron su temor de que la IA pudiera llegar a ser más inteligente que los humanos y, todavía peor, que pueda llegar a destruir a la humanidad.

Quiero pensar que los temores de algunos integrantes de la junta de OpenAI sobre máquinas inteligentes destruyendo humanos no se cumplirá en el próximo ni en el distante futuro. No obstante, hay daños provocados por la IA que no son especulación, sino que ya están teniendo lugar: desde los sesgos de los programas de reconocimiento facial con fines de seguridad, que clasifican a personas de piel más oscura como más peligrosas que las personas con una tez más clara, hasta el uso de tecnologías de generación de imagen (como DALL-E y Midjourney) y de clonación de voz (como la desarrollada por ElevenLabs) para difundir teorías conspirativas, discursos de odio, contenidos racistas y pornografía creada artificialmente.

Se espera que este año programas de IA como ChatGPT evolucionen rápidamente y se integren aún más con tecnologías de generación de imagen, video y voz.

Películas como “Oppenheimer” y libros como “MANIAC” nos recuerdan los peligros de los delirios de la razón, del desarrollo de una tecnología que se inclina más al servicio del poder y no al beneficio de la humanidad.— Mérida, Yucatán.

rodrigo.llanes.s@gmail.com

Investigador del Cephcis-UNAM