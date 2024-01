Muchos políticos están dejando a sus partidos para saltar a otros en busca de nuevos horizontes. Decepcionados por no tener oportunidades para buscar altos puestos o porque el partido está debilitado, se convierten en saltarines para seguir dentro del presupuesto.

Los políticos tienen fama de mirar exclusivamente su futuro personal, de servirse, y no estar pendientes del compromiso con la gente, de servir y de la honradez acrisolada. Ven más los intereses personales y desdeñan los derechos de la gente.

Son muy pocos, para no generalizar, quienes son congruentes con sus ideales y sirven a los ciudadanos. Son agujas en el pajar, pero escasean y son, muchas veces, ignorados por su partido.

Los políticos de los diferentes partidos, principalmente del PRI, se alejaron del pueblo, ignoraron las necesidades de las familias y ahora sufren las consecuencias del rechazo y la marginación. No quisieron cambiar el rumbo, democratizarse, velar por la honradez y estar al servicio de la comunidad.

Ahora el PRI está en agonía, debilitado y cerca de la desaparición. Para fortalecerse busca unirse a otros partidos para que algunos de sus políticos obtengan posiciones y obtener oxígeno para sobrevivir.

Sin embargo, ante esta debacle política muchos de sus miembros emigran a otros partidos. Saltan a otras ramas buscando alimento como “chapulines”. No quieren quedarse a la deriva y morir de inanición presupuestal.

Priistas de diversos rangos han saltado desesperados ante el hundimiento del barco y buscan otros lugares para cobijarse. No tuvieron las agallas para persistir, ni fueron agradecidos con los puestos y las ganancias que obtuvieron en el partido como diputados, senadores, alcaldes, gobernadores y funcionarios de alto nivel y prefieren huir que reconstruir, servirse y no servir.

Hay también panistas que saltan a las ramas guindas. Recientemente unos 40 exalcaldes del PAN se pusieron la camiseta morenista, así como el diputado federal que puso el ejemplo y causó revuelo y recibió duras críticas por este salto mortal, de azul a guinda: el exclavadista Rommel Pacheco Marrufo.

El deportista no analizó bien su futuro político dentro del blanquiazul y una rabieta, al no ser contemplado a la alcaldía meridana o a la gubernatura, lo cegó para cambiar de intereses. Y ahora en el nuevo partido hizo valer su fama de clavadista, pues la dirigencia nacional del partido guinda lo designa, con la justificación de obtener buenos resultados en las encuestas internas, como precandidato único a la alcaldía meridana.

Y esta precipitada decisión generó una serie de críticas fuertes para el exclavadista y al dirigente nacional de Morena, pues hay un rechazo entre las filas de este partido y de ciudadanos meridanos, que en el ayer creyeron en la congruencia y compromiso de Rommel y lo llevaron a la diputación federal.

No siempre los “chapulines” caen bien en la nueva rama. Su salto puede generar controversias, críticas y malestares por los que se encuentran en esos espacios. Es doble rechazo, pues primero son criticados por gente del partido de donde huyen, después no son bien vistos en el nuevo espacio político al que arriban.

Esos “chapulines” presionan para buscar altas posiciones y preferencias a la hora de buscar candidatos. Alardean de su “fama” y “prestigio” del partido o partidos de donde salieron, aunque esa fama puede ser nebulosa, oscura.

Priistas que en el ayer apoyaron y sirvieron a gobernadores que son duramente criticados por sus abusos, saqueos y triangulaciones irregulares del presupuesto, hoy son coordinadores, jefes de campaña y asesores de candidatos del PAN y Morena.

La desbandada de “chapulines” está a la orden del día. Cada vez son más priistas y panistas, principalmente los primeros, quienes huyen, quieren dejar atrás su turbulento pasado para buscar la ansiada purificación en otros partidos, principalmente en Morena.

Y saldrán nombres de “chapulines” que en el ayer en el PRI fueron candidatos e incluso fórmulas para el senado y ya en Morena saldrán los mismos como candidatos. La misma fórmula, solo que con otra camiseta. También de la alianza PRI- PAN saldrán priistas para senadores, quizá algún exgobernador que necesita oxígeno para sobrevivir a pesar de tener un negro pasado.

No se sacian estos saltarines. No pueden vivir fuera del presupuesto. Por eso van de rama en rama para acabar con las hojas verdes del presupuesto. Son “chapulines” con hambre de poder. Hay que detectarlos para no darles el voto de confianza que, después, olviden, porque ellos y ellas no ven los intereses del pueblo, sino buscan beneficiarse e incrementar sus bienes personales.— Mérida, Yucatán

