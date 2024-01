Cada Nación tiene el gobierno que se merece —Joseph de Maistre

En la escuela, el alumno que no tiene buenas calificaciones casi siempre es por un motivo simple: No hace su tarea.

En nuestra nación tenemos bajas calificaciones o resultados en política debido a lo mismo.

La política ha sido calificada como el segundo oficio más antiguo del mundo, pero no lejos del primero.

También como el arte de defender lo indefendible y explicar lo inexplicable. Pero, ¿Por qué usar calificativos tan hirientes para la que debería ser la materia más importante en los planes de estudio desde la escuela primaria?

La respuesta es sencilla: es debido a los resultados a todas luces visibles y porque no hacemos la tarea de ciudadano como debe ser, como sí lo hacen los que integran algunos países europeos y asiáticos.

El rumbo de una nación va marcado directamente por la calidad de la política que posea; es decir, de nada sirve, tal como lo hemos visto, que tengamos un país rico en petróleo, recursos naturales y, sobre todo, con una situación geográfica envidiable al estar a lado de una superpotencia mundial que ya quisieran muchos países (aunque esto no es muy bueno que se diga, según la opinión de algunos geopolíticos expertos), pues todo se va al caño si nuestra calidad política no es la adecuada y no hacemos nuestra tarea de ciudadanos.

Vivimos en un país donde la corrupción y el “cochupo” han creado raíces en el ADN de sus habitantes. Tan es así, que lo sentimos con tal naturalidad que resulta ser trivial a lo largo de nuestras vidas.

El que no transa no avanza, reza el viejo dicho que ya parece una regla en la política mexicana, lo que quiere decir que parece ser necesario hacer trampa para poder lograr lo que uno quiere.

Y cuando surge un político con las hechuras de ser la excepción para confirmar la regla, resulta que se quiebra ante los indebidos incentivos económicos que le llegan pues, como decía Álvaro Obregón, “nadie aguanta un cañonazo de 50,000 pesos”, que si trasladamos el costo del dinero a valor presente sería una cantidad que seguramente cualquier político ha escuchado.

Y ya que hablamos del militar y político sonorense, podremos recordar que el descaro total y la simulación e hipocresía llegó desde esa época cuando el mismo político dijo:

“Voy a ser el presidente más honesto porque solo robaré con una mano” (recuérdese que Obregón era manco).

Evidentemente no es tan sencillo cambiar las cosas, pues los mismos políticos, que son los que hacen y aprueban las leyes, no pueden ir en contra de sus intereses personales.

Para empezar, todo lo legislativo lo aprueban diputados y senadores.

Supongamos que hay una propuesta para bajar el sueldo de dichos legisladores o quitarles privilegios económicos, evidentemente no estarían de acuerdo, pues estaríamos en una situación en que el juez es parte. Entonces los políticos y los ciudadanos viven simulando su actuar.

Todos sabemos dónde viven los hampones, lo que hacen y los negocios turbios que tienen a su libre albedrío. Pero no se hace nada, primero por temor a posibles represalias y segundo por comodidad, pues sale a relucir la frase “no me meto en problemas”.

La corrupción y la simulación son un enredo casi cultural, que se sabe pero no se dice y no se actúa. Todos simulamos no verlo, pero prácticamente vivimos inmersos en el asunto, en un país donde los cargos políticos son escogidos por parentesco o pago de favores o, como sucede últimamente, por tener un botín político que hará ganar a alguien transformando al político de ser un benefactor de la sociedad a un comerciante que solo busca el interés propio y no el de el país, estado o municipio. Por algo hay que empezar pues no hay nada más malo que no hacer nada.

Podemos comenzar con los requisitos para ocupar cargos públicos que debieran considerar una conducta civil y social intachable y a toda prueba, además y de ser posible, amplios conocimientos ya sea académicos o prácticos de la función pública o de la que desempeñará, pues es bien sabido que la práctica hace al maestro, como hemos visto en nuestro estado con distinguidos y buenos políticos cuyos logros y preparación académica no eran precisamente su mayor virtud.

Un ejemplo muy claro es el del Poder Judicial que, como parte importantísima de la política en nuestro país, debe ser encabezado por personas que cumplan de manera ideal con requisitos indispensables para hacer correctamente su encargo, sin haber caído en acciones que se contrapongan a la de un impartidor de justicia. Es decir no podemos poner al zorro a cuidar a las gallinas.

Para ocupar cargo alguno, se debe tener una conducta y un curriculum vitae intachable, que sea vox populi el conocimiento social que de el o de la aspirante se tenga de honradez y buenas intenciones.

Como podemos observar, asuntos por resolver hay muchos, como también podría ser el de los chapulines políticos que brincan alegremente de partido en partido sin ningún freno legal, social, partidista o ideológico que los detenga.

Los mismos partidos políticos dan el ejemplo pues se asocian con otros sin importar las corrientes o ideologías de la organización con la que compartirán la suerte.

Las escuelas de cuadros partidistas están en crisis pues sus miembros se han dado cuenta que, después de un esfuerzo de horas de adoctrinamiento ideológico, sus miembros son rebasados por otros que no pasaron por esa criba, pues por el hecho de ser hijos o parientes de un poderoso político rebasan por la derecha a cualquiera en su camino.

En el caso de las próximas elecciones, por todos lados se dicen los defectos o lo malo del gobierno en turno, pero por ningún lado se escuchan propuestas de solución, solo buenas intenciones. Esperemos que, al arrancar las campañas, escuchemos buenas propuestas que suban el nivel de la política a la altura que se necesita.

Quizás como lo hizo Milei en Argentina, donde se pasó la campaña haciendo propuestas sobre el principal problema de su país: el económico.

Las campañas están a la vuelta de la esquina, ojalá nos llevemos gratas sorpresas y no amargos sinsabores y tomemos en cuenta las características políticas y personales del candidato a elegir dando el voto a quien lo merezca, pues, como dijo Víctor Hugo: “entre un gobierno que lo hace mal, y un pueblo que lo consiente hay una cierta complicidad vergonzosa”.

Tarea para la casa.

