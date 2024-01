En abril del año pasado, la oficina federal de EE.UU. contra las drogas seguía 380 investigaciones centradas en el liderazgo de los carteles mexicanos.

Investigaciones del (FBI) han ofrecido ya resultados “claves”, como los cargos presentados contra una treintena de personas vinculadas al Cártel de Sinaloa, incluidos cuatro hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, por tráfico de fentanilo y otras drogas.

Esto como información puntual, por decir algo, sobre estos sujetos ricos y famosos y algunos datos sobre la apología del narco en nuestro país.

Apología, nombre femenino que encabeza este comentario, significa discurso de palabra o por escrito en defensa o alabanza de alguien o algo. Es similar a elogio, alabanza, ensalzamiento, loa y algunas más.

Hay una diferencia entre la publicidad y la propaganda. Mientras la primera cultiva el deseo del consumidor de querer comprar un producto, la propaganda trata de influir en la actitud de una comunidad respecto a alguna causa o posición, presentando argumentos sobre una temática. “Esta es generalmente repetida y difundida en una amplia variedad de medios con el fin de obtener el resultado deseado en el cambio de actitud de una audiencia acerca de asuntos políticos, religiosos o comerciales”.

El instrumento más importante del hitlerismo fue precisamente la propaganda.

La influencia del cine, las canciones conocidas como música regional, que se refieren en el norte del país a los narcocorridos, (ejemplo explícito) que crecen en popularidad y que incitan y promueven el tráfico de drogas, enalteciendo sus beneficios, riqueza, abundancia de placeres y excesos de todo tipo, se convierten en un fuerte atractivo para jóvenes sin esperanza ni futuro al que aferrarse.

De esta atracción no se salvan gran cantidad de “juniors”, de los que se esperarían aspiraciones más altas.

El éxito mundial de Peso Pluma, músico joven, de 23 años, convertido en un fenómeno de la noche a la mañana, que hace corridos por encargo de los narcos, y de quien vi varios documentales entre otros similares para entender su éxito mundial, constituye un fenómeno explosivo por su inmediata e inusitada popularidad, al grado que está siendo motivo de análisis y discusiones de todo tipo. Ahora mismo amplios sectores chilens están pidiedo que se le prohíba asistir al famoso Festival de Viña del Mar.

Sus canciones y vídeos son una loa a narcos, violencia, drogas, armas de alto poder, mujeres y todo tipo de riquezas y placeres.

Y es que la propaganda es una forma de transmitir cultura y valores que ahora pueden ser de todo tipo. Él dice: “Yo solo hago mi trabajo. Soy músico. Me dices qué quieres, me pagas y ahí te suelto la rola”.

Lo ocurrido en Ecuador aún tiene al país en vilo, es una muestra de los alcances del crimen organizado alrededor del hemisferio. En medio de la emergencia se decretan medidas que intentan frenar la violencia desatada por este. Continúa el descontrol y se han declarado motines en otras prisiones.

Daniel Noboa, en su calidad de presidente de Ecuador, hace declaraciones muy fuertes refiriéndose a la intervención de carteles de la droga: “A los terroristas hay que tratarlos como terroristas. Este país ya está harto de que las condiciones la pongan los criminales, las condiciones las pone la gente de bien, la pone la familia ecuatoriana, las pone el gobierno, el Estado, no las ponen los criminales”.

No se si en su momento nos dimos plena cuenta. Creo que no mucho. Como la popularidad y la influencia de las series sobre los narcos famosos mexicanos como El Señor de Los Cielos, El Chapo, El Mayo Zambada, La Reina del Sur y otros más, que tenían y siguen teniendo un grupo de fanáticos que disfrutaban con fruición capítulo a capítulo “las hazañas” de los criminales, la historia de sus familias, y la manera en que impactaban al público.

A los narcocorridos, añadimos la Santa Muerte, el enaltecimiento de las figuras principales y más famosas de los carteles mexicanos, entre los más importantes en el mundo entero, como si fueran héroes y no criminales, que han dejado una huella profunda en muchas mentes jóvenes y fértiles, propicias a la violencia y al deseo de peligro y la buena vida según la entienden en estos círculos.

Estas canciones se han convertido en un subgénero musical que es de origen mexicano. El conocido corrido mexicano. De acuerdo con Carlos Monsivais, es una temática bien definida, con su especial filosofía de vida cercana a la muerte y al goce de la misma. Hablan de lealtad, amor, dinero, mujeres, excesos, drogas, violencia y borrachera. El poder adquisitivo y los recursos tecnológicos de la delincuencia organizada constituyen un poder en sí mismo. “El narcocorrido ha adquirido una mayor presencia en los medios de comunicación. Se le ha considerado como el producto más tangible de la narcocultura”.

La causa exacta del consumo de drogas se desconoce. Los genes de una persona, la acción de las drogas, la presión de compañeros, el sufrimiento emocional, la ansiedad, la depresión y el estrés ambiental pueden ser todos factores intervinientes.

Afirma Velasco (2008: 17) que “la fidelidad tradicional del toxicómano a su droga ya no existe porque se añade un problema nuevo, el de la asociación de varias drogas. La poliadicción. En la búsqueda permanente de nuevas sensaciones y de experiencias diferentes, se realizan las asociaciones menos previsibles y los combinados más temerarios”. Eso aumenta el número de muertes por sobredosis.

Y continúa diciendo: “El tema de la drogodependencia en el cine fue un tema tabú hasta el final de la década de los 60, porque desde principio de la década de los años 30 se aplicaba el Código Hays, un sistema de autocensura impuesto por los propios estudios”. (Velasco, 2012: 105)

Las series de TV, la música regional y el cine hoy revelan más que nunca el nuevo reflejo social. Se exhibe en pantalla gigante y a todo color cómo se prepara la droga, cómo se consume, sus efectos, sus consecuencias, la distribución, las guerras entre los grupos rivales, con un alto nivel técnico y presupuestos que las convierten en superproducciones.

El éxito del “streaming” no tiene rival… igual sigues lo que te interesa en tu pequeño celular, en tu IPad o en tu tv de 30 o 70”, en el momento y a la hora que quieras. Y me pregunto: ¿es posible luchar ante semejante avalancha de propaganda y publicidad de ejemplos explícitos en cine, música y televisión? ¿Es posible derrotar a este monstruo de mil cabezas? Ya lo dijo el Chapo: “Me encierran a mí, pero ahora mismo salen 10 más que yo”, tal cual.

En alguna parte leí: “El consumo intensivo de emociones aumenta, al igual que ha aumentado el consumo intensivo de sustancias, en detrimento de la frecuencia de uso: la elección”. Esto en referencia al nuevo termino “binge watch” por un maratón de televisión o de cine. “Binge” básicamente significa atracón, y “watching” se refiere a la acción de ver la televisión excesivamente, como estar de parranda.

Por eso, la expresión describe la costumbre frecuente de ver varios capítulos de una serie —o muchos vídeos— de forma ininterrumpida durante muchas horas; el maratón ya conocido. No tienes elección. Te enganchan. Y ya no te puedes levantar hasta que termines. Has perdido tu capacidad de elección. Tal cual. El concepto “binger” se utiliza en Estados Unidos con definida referencia a la incapacidad de controlar el ansia por ver series de TV.

Cierro este comentario con el espléndido pensamiento de Cuesta: “Los jóvenes son más, son mucho más, que las sustancias que consumen para desconectar de las pocas oportunidades que les dejamos. Seamos justos y reconozcamos que los problemas de los jóvenes son un reflejo perverso de las pocas soluciones que dejamos los adultos. Se supone que madurar significa estar en disposición de decidir pensando en alguien más que yo mismo”.

Y continúa: “Eso habría que demostrarlo y decidir a largo plazo, pensando en las decisiones que tomamos los supuestamente maduros adultos y el grado de responsabilidad que asumimos. Es sencillo el utilizar la grandilocuencia sobre “el mundo que dejo a mis hijos”. El que les dejo frente al que me gustaría dejarles. Se trata de ser consecuentes, e intentar aplicar aquello que sabemos que funciona, adecuándolo a las necesidades de los grupos actuales de destinatarios”.

La solución está y siempre ha estado en la atención y el ejemplo de los padres y la colaboración con las escuelas y las autoridades. Corrupción, narcotráfico y violencia van siempre de la mano. El Triángulo de las Bermúdas. El problema es tan amplio y tan complejo, que necesita varios espacios de estudio y conocimiento aplicado, para poder establecer patrones de conducta que se encaminen a la reestructuración y el freno de una decadencia, que está destruyendo a la única esperanza que tenemos los mayores sobre el futuro: nuestros jóvenes.— Mérida, Yucatán.

maica482003@yahoo.com.mx

Abogada y escritora