Edgardo Arredondo Gómez (*)

El caos precede a todos los grandes cambios —Deepak Chopra

A solo unos meses de concluir la presente administración, si hay un problema que el presidente no puede argumentar que es heredado, es el desabasto de los medicamentos.

No hay justificación alguna: error de cálculo, estrategia, pero, sobre todo una obstinación tan enfermiza, como la gran cantidad de padecimientos descobijados por este asunto. En 2018 la industria farmacéutica nacional se había consolidado representando el 6% del PIB manufacturero y el 1% del PIB total.

El fortalecimiento daba para tener gran presencia en Latinoamérica. Desde que la Cofepris estableció los Genéricos Intercambiables (GI), laboratorios mexicanos se volvieron líderes y en las licitaciones (cuando había esta saludable práctica) podían ofrecer el mejor precio, e incluso algunos sustentados en contar con su propia cadena de distribución.

Se tenía un sistema de transacción eficaz, la llamada compra consolidada a cargo del IMSS, para la adquisición de medicamentos e insumos. Lo anterior aseguraba que en la mayor parte de los centros hospitalarios del Sector Salud y las farmacias públicas y privadas no hubiera faltantes.

El argumento para modificar la compra y distribución de los fármacos que esgrimió López Obrador fue: “el robo descarado de los intermediarios que en complicidad con funcionarios corruptos tenían controlado el mercado”.

Y en efecto, algunos vendían lo comprado a laboratorios hasta en tres veces el precio por un argumento válido en estos empresarios: el riesgo de la falta de pago, práctica común en muchos estados de la República. Pero con todo y el factor de las trampuchetas, entiéndase que la distribución de los medicamentos conlleva una logística propia que incluye desde el manejo de contenedores, refrigeración, bodegas, centros de distribución, flota vehicular hasta un mecanismo propio que garantiza la cadena de custodia. Esto es: no se tenía problema con la manufactura, respaldado por la sólida industria farmacéutica mexicana y en su defecto compañías de redistribución, en caso de aquellos elaborados en el extranjero.

Lo anterior aplicaba a todos los insumos, entre los cuales se incluyen materiales de curación, gasas, jeringas, catéteres, vendas, implantes ortopédicos y un respetable etcétera. La operación con resultados comprobados a cargo del IMSS con licitaciones que incluían todo el cuadro básico y el arsenal, además cumpliendo con lo estipulado en la norma oficial mexicana (NOM) y las guías de atención.

Luego entonces, si solamente había que incidir en la distribución, ¿qué caso tenía desaparecer la compra consolidada quitándola del IMSS y pasándola a la Secretaría de Hacienda (uno de los principales motivos de la renuncia de Germán Martínez) para compra directa al mejor postor?, lo cual ya generaba un problema inicial de logística: el almacenamiento; pero, sin lugar a duda la pifia mayor fue pensar que primero el IMSS y después la SEDENA pudiera hacerse cargo de la repartición y colocación.

Lo que en un principio se hubiera resuelto solo trabajando con los distribuidores que habían demostrado probidad, cancelando contratos con todos aquellos que hubiesen incurrido en prácticas desleales y, castigando a todos los funcionarios inmersos en corruptelas. De lamentar la frase en una de sus mañaneras: “Si las papitas y la Coca Cola llegan a todos lados…, ¿los medicamentos por qué no?”

De entrada, la logística es muy distinta. La Coca Cola llega a todos lados porque hay en todo el país 67 plantas embotelladoras, 350 centros de distribución y más de 13 mil rutas de reparto con su propia flota vehicular. Sabritas tiene 10 plantas de producción, 190 centros de distribución, 10 mil unidades de flota y 11 mil rutas de reparto establecidas, para dar servicio a más de 820 mil puntos de venta en todo México.

Si esto fallara, las consecuencias serían desde unas papitas rancias y una bebida sin gas, hasta abstenerse o poder sustituirlo con algo, de paso más saludable; pero, está más que decir qué ocurriría con los medicamentos, los resultados están a la vista: una pesadilla que no tiene para cuando terminar.

El tema es consecuencia de una obstinación de la 4T, difícil de entender. Todo lo anterior generado en el momento más inoportuno: la pandemia.

Países como China, India y Paquistán generan más del 35% de la materia prima para elaborarlos. Un enfrentamiento injustificado con la industria farmacéutica nacional. El desenlace: empresas con clausuras de sus plantas de producción, a modo de represalia; el fracaso en la compra al extranjero, la atinada intervención de la UNOPS de la ONU y, el giro de 360 grados llevando de nuevo la adquisición directa a las farmacéuticas mexicanas, para después ahora concentrar todo en la mega farmacia de Huehuetoca, con promesas de una entrega inmediata en menos de 24 horas (ahora ya le aumentaron a 72) …, y de nuevo la pregunta obligada: ¿y la distribución apá?

Y así, con esta deforme visión centralizada en un tema tan delicado, el sistema de salud golpeado, muy lejos de la promesa de uno “igualito” al de Dinamarca con todas las medicinas gratis, ha ocasionado que la gente acuda más a la Medicina privada, entiéndase desde consultar con el médico de la farmacia de la esquina, hasta llegar a los hospitales y clínicas no gubernamentales, en lo que, por cierto, se va hasta la tercera o la mitad de lo que un adulto mayor recibe de su “Pensión del Bienestar”.

Y en medio de este caos, la noticia: en Torreón, Coahuila, es detenida como una auténtica criminal, una doctora residente que tuvo la mala fortuna de salir un momento del hospital, teniendo en su bolsa una ampolleta de Fentanilo. Esta peligrosa delincuente fue tratada con lujo de violencia por las fuerzas del orden, las mismas que le dan abrazos a los que sí son delincuentes. Al fin y al cabo, todo aclarado y no pasó a más porque la colega, como muchos de los que hemos trabajado en hospitales públicos, tenemos “el guardadito” en nuestra bolsa de las batas, costumbre más que arraigada, lo viví en mi hospital: mis compañeras enfermeras nos sacaban del atolladero, porque entiéndase: no hay robo, todo se usa ahí mismo; si quieres sobrevivir en un hospital del sector salud, almacenar, economizar e improvisar, es parte de tu formación.

Lamentable el hecho de que es una más de las gotas que han derramado el vaso. Circulan en redes, videos de médicos exhortando a sus compañeros en ya no dar más de lo que se tiene que dar. Si hacen falta insumos: a cancelar cirugías; si no hay personal de base: a no sustituir a los adscritos en la consulta externa. En conclusión: a reventar el sistema, interprétese esto en el buen uso de la palabra.

No es un secreto a voces, en muchos sentidos que, el Sector Salud esté peor. Esto está ocasionando un creciente desamor y desapego a la Medicina institucional en las nuevas generaciones. El caos solo genera caos.

La salud deteriorada de los mexicanos es una grave deuda que la 4T está dejando de herencia. Usando una de las frases del primer mandatario: ¡Ya, Chole! No podemos seguir escuchando la misma perorata de que ahora sí ya viene el mejor sistema de salud, que ya viene la vacuna Patria, ahora sí: ¡doctores y medicinas gratis!

Al igual que en temas de seguridad, ¿acaso se atreverán, ya en campaña a seguir con el discurso de darle continuidad o un “segundo piso” al rotundo fracaso que ha sido el manejo de salud de los mexicanos?… ¡Dios nos ampare!— Mérida, Yucatán.

Médico y escritor