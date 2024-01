Al terminar las precampañas Xóchitl Gálvez va, según las encuestas que con más optimismo la tratan, entre 10 y 20 puntos debajo de Claudia Sheinbaum. Y es natural porque durante aquellas los ciudadanos pudieron apreciar qué es y qué representa cada una.

La candidata del frente opositor en todas sus intervenciones exudó mentiras y demagogia y una estudiada postura pendenciera que buscaba colgarse de su adversaria para poder subir en las mediciones; la candidata del frente “Seguiremos haciendo historia”, al contrario, estuvo dedicada a describir lo que el movimiento de transformación ha logrado y lo que le falta por hacer llamando al pueblo a continuarlo.

Una de las mentiras más recurrentes de la candidata del frente opositor, que ahora se hace llamar “Fuerza y Corazón por México”, es que dice que no estaba enterada de que su candidatura fue una elucubración entre mafias, la de Alito Moreno y la de Marko Cortés quienes acordaron —hasta por escrito— desde cuántos lápices de cada oficina pública de Coahuila se repartirían en caso de triunfar en ese estado, hasta cuál de los partidos tendría el derecho de designar al abanderado presidencial del frente. Dice que no sabía del enjuague pero bien que jugó su rol de títere principal del espectáculo y el de cómplice de la treta de ir bajando a sus competidores hasta dejarla sola.

Mala memoria tendría quien no recuerde todo el proceso desaseado puesto en práctica para imponer a la candidata que habían escogido los dos rufianes y el jefe de ambos —Claudio X—, pateándole el trasero a los demás que, sin embargo, como políticos acostumbrados a la antidemocracia en que siempre han vivido, aceptaron —unos sumisamente, otros, rebelándose, primero, y regresando al redil después— la imposición con que los dos inescrupulosos caciques y su jefe engañaron a miles de ilusos que creyeron el cuento de su participación en la elección —hasta en un padrón los inscribieron— para decidir al ganador que días antes de la fecha para realizarla, fue cancelada.

En contraste, Claudia Sheinbaum, la candidata de la izquierda, ha transitado, desde que fue secretaria del Medio Ambiente del gobierno capitalino —de 2000 a 2006— hasta hoy, por un camino lleno de aciertos y resultados que, como es obvio, nutren buena parte de la fuerza de su candidatura. Otra parte de esta fortaleza proviene de la limpieza con que se procedió en el proceso que la hizo candidata. El que lo sea no es fruto de un dedazo, como es el caso de la doña de las gelatinas, sino de un proceso en el que compitieron 6 aspirantes de diversos partidos; se cumplieron todas las reglas y pasos previamente establecidos y se hizo imperar en él la más absoluta apertura y transparencia a fin de que fueran revisados procedimientos y resultados.

Es una mujer que desde estudiante ha participado en las batallas por las mejores causas del pueblo. Se trata de una servidora pública de izquierda en la que no hay dobleces, con una trayectoria limpia, sin tacha, de los mejor calificados servidores entre los que han fungido en el país a partir de que formó parte del gabinete de AMLO como jefe de gobierno de la capital. Desde adolescente, siendo estudiante de bachillerato en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, participó en la lucha de los jóvenes aspirantes a ingresar en esta casa de estudios que eran rechazados y en la lucha de las madres de desaparecidos y presos políticos encabezada por la legendaria Rosario Ibarra.

En su discurso de cierre de precampaña Claudia dijo: “México está cambiando para bien y somos la inmensa mayoría quienes defendemos y anhelamos que siga la Transformación, que no haya marcha atrás en los logros alcanzados y que demos paso a un nuevo momento de este proceso inédito que construye democracia, libertad, dignidad, derechos, justicia y felicidad”.

Así definió lo que en esencia será su gobierno: la continuación de un proceso de cambio que mira hacia adelante; que va en busca de nuevos logros en el camino de la transformación, un camino avalado por la inmensa mayoría de los mexicanos que teniendo en mente lo que hicieron los gobiernos del PRIAN, no quieren el regreso al pasado de engaños que con ellos se vivió.

Xóchitl Gálvez tiene, en cambio, un currículum cargado de mentiras, contradicciones y actos grotescos que deberían avergonzar a quien los ha protagonizado. Se le recuerda por el uso de botargas en sesiones del senado; palabrotas usadas en sus discursos y en su vida cotidiana; falsedades para referirse a episodios de su vida personal; ignorancia supina en temas elementales; por su enriquecimiento a base de contratos con el gobierno; su falta de escrúpulos para relacionarse con líderes corruptos y defenderlos y por no poder hilar un discurso coherente si no tiene un telepromter que se lo dicte.

Se atrevió a retar a la candidata de la izquierda a un debate como desesperado intento de que la gente la voltee a ver —a sabiendas de lo que le iba a responder—; lo hizo por la angustia en que se encuentra viendo cómo cae cada día más en las encuestas mientras su adversaria se remonta cada vez más.

“No por mucho madrugar —le contestaron— amanece más temprano”, en alusión a que habrá 3 debates organizados por el INE en los que será obligatorio participar y en los cuales es probable la hagan papilla al no poder usar el aparato que la saca de apuros.

La apuesta de hoy no es si gana Xóchitl o no la elección sino si sube un poco más o sigue resbalándose. Pero mientras ella pasa por este duro trance, el grupo de políticos que la postulan se reparten el pobre pastel que les quedará cuando termine la contienda acaparando las curules para las que no es necesario que nadie vote por ellos, las pluris. Tales los casos de Marko y Alito, el primero ya se puso en la lista correspondiente de su partido para el senado y el segundo no tarda en hacerlo en la del suyo, lo más probable que para la misma cámara. Así, mientras echan porras a la que va en picada se dividen los restos del naufragio.— Mérida, Yucatán.

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa