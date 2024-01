Viví en la colonia Jesús Carranza, pero físicamente más tiempo de mi vida fuera de casa fue en la colonia Alemán, donde estudié, conocí he hice muchos amigos y obtuve amistades para toda la vida.

Entre esas amistades muchísimas son por el fútbol, pues jugué con las Águilas del CDA desde juvenil A, tercera y segunda fuerzas, liga intermedia y primera fuerza.

Ahí conocí a un muchacho un poco más joven que yo, que años después de haber llegado a primera fuerza tuve la oportunidad de ser su compañero de equipo con el CDA, lo cual nos llevó a tener una profunda y prolongada amistad.

Evidentemente estoy hablando de Abraham Basto, que como jugador de fútbol sus mejores características para mi punto de vista y en ese orden eran su amor al equipo, la disciplina que le imprimía a los entrenamientos y el gran pundonor que tenía a la hora buena de los partidos.

Bravo el amigo. No era precisamente una veloz gacela al jugar (tampoco era lento), ni de alta estatura, más bien un poco baja para su posición, que era de defensa central adelantado por lo general, pero tenía mucha habilidad para ganar o estorbar a los delanteros en las jugadas aéreas, cabezazos, etc. Era de presencia robusta.

En una ocasión tuvimos un gran e importante juego contra el fuerte equipo de la Escuela Modelo, que siempre tuvo buenos y grandes jugadores (al igual que el CDA y otros equipos). Pero en esa ocasión la Modelo traía un centro delantero fenomenal, y también buen amigo del que valdría la pena comentar en otra entrega. Éste era un jugador de estructura física fuerte, alto, bastante para nuestro común denominador y sobre todo con una gran capacidad para el juego aéreo y los remates de todos tipos y con eso todo un prospecto para la primera división profesional del país y curiosamente también era vecino y amigo de la colonia Alemán.

Abraham, como ya dije, no tenía la talla del centro delantero a marcar, pero ese día, yo no sé si por ser un reto personal al competir contra otro gran jugador de su misma colonia, por defender sus colores, por diferencia enorme de talla entre uno y otro, por convicción y orgullo propios o por lo que haya sido, pero sucedió algo gratamente vivido por todos.

El gran amigo se echó encima la responsabilidad de marcar a ese temido centro delantero de manera impecable, dejándonos a los jugadores y al público con la boca abierta, pues no se puede decir que haya nulificado totalmente a tan potente y efectivo jugador, pero si no le ganaba el juego aéreo de alguna u otra forma, lo estorbaba de manera siempre limpia a tal grado de que, a fin de cuentas, el delantero en comento no pudo jugar con la comodidad que hubiera querido pues, cuando podía rematar, o lo hacía de forma desviada o imprecisa debido a la incomodidad que la pegajosa marca le generaba, o simplemente Abraham se le adelantaba.

No recuerdo el resultado del partido, pero creo fue un duro empate a cero goles donde el mencionado centro delantero evidentemente no pudo anotar por más esfuerzo que hizo e hizo durante todos los partidos que también le vi jugar.

Siempre se lo he recordado a mi amigo Abraham, y a otros compañeros de la Alemán y del CDA y, lo digo con mucho orgullo, porque así lo sentí en ese momento con el grato resultado obtenido gracias a él, en un partido tan importante.

El pundonor, la fuerza sin llegar a la rudeza, la enjundia y su juego aéreo (y también a algunas marrullerías que por ahí ya tenía guardadas), hicieron posible que haya jugado uno de los, para mí, mejores partidos que le vi.

En el tercer tiempo, el after, o como quiera que se llame el festejo posterior al partido, siempre fue muy participativo, alegre y buen amigo. Tristemente me enteré de los problemas de salud que ha tenido, pero con muchísima felicidad también me entero de la manera como ha sobrellevado sus padecimientos, con el sentido del humor, la enjundia física y mental, y la disciplina que lo caracterizó deportivamente lo hace un verdadero ejemplo de vida.

Es todo un ejemplo e inspiración para contar o hacer un libro, pues es un hecho consumado todo lo que aquí he comentado dando mi punto de vista

¡Salve Abraham Basto! La fuerza siempre estará contigo y eres un águila de corazón y todo un ejemplo de superación personal en la vida para todos los que te conocemos.— Mérida, Yucatán.

Ingeniero, valuador y Maestro en Dirección de Gobierno y Políticas Públicas.