De ninguna manera volveré a México; no soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas— Salvador Dalí

Tenía 3 años cuando fue separado de su mamá y del sitio donde era cuidado apropiadamente; fue transportado en tortuoso recorrido de 22 horas a un lugar inadecuado: el “Parque Central” en Ciudad Juárez, su nuevo hogar, confinado a un reducido espacio sin acceso a pasto, comida, agua limpia en abundancia o sombra apropiada. Fue llevado para sustituir a otro ejemplar llamado Modesto que, después de años de vivir en condiciones deplorables con temperaturas hasta de menos 14 grados, sucumbió.

Estamos hablando del ahora famoso Benito, un joven macho de jirafa, cuya historia tras bambalinas está llena de rumores y donde desfilan hasta nombres de ilustres políticos.

Ante el poco interés en general del gobierno actual por preservar a la fauna en su medio ambiente natural, ya no se diga en cautiverio, grupos ambientalistas y organizaciones estuvieron haciendo un gran esfuerzo para que Benito fuera llevado a un mejor lugar. Se habló en un principio del traslado a un rancho de Texas y finalmente al Africam Safari.

Llevar a este animalito no fue tarea fácil: agréguese al manejo de los cuidadores, el medio de transporte, el contenedor con calefacción, aire acondicionado y poleas aéreas en caso de requerir atención médica. Una logística para recorrer más de 2 mil kilómetros en treinta horas a través de carreteras de Chihuahua, Zacatecas, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Puebla. Un equipo de expertos pendiente de alimentarlo y checarle constantemente su estado de salud.

En todo momento del recorrido estuvo custodiado por elementos de la Guardia Nacional y la policía de cada Estado, que iban al relevo, para garantizar la seguridad en carreteras del país.

Finalmente, en horas de la madrugada llegó a su destino: el prestigiado parque de conservación, donde fue recibido por el mismísimo gobernador poblano, Sergio Salomón.

Ahora Benito vivirá en un paraíso: condiciones ambientales óptimas y tendrá a su disposición un harem conformado por siete jirafas hembras. Una historia con final feliz de cuento de Walt Disney, a la usanza de Bambi o Dumbo.

Mientras tanto, José “N” tenía más de 12 horas conduciendo un tráiler de doble remolque en un tramo de la carretera Federal 150D México-Puebla-Veracruz. A unos kilómetros de Cuautitlán Izcalli, en horas de la madrugada, el cansancio quedó atrás al percatarse que era seguido por dos camionetas. Se mantenía alerta pues los asaltos a este tipo de unidades estaban a la orden del día. Durante varios kilómetros condujo en forma temeraria, avisando a su base de operaciones, quienes a su vez alertaron a la Guardia Nacional.

No tuvo suerte; fue obligado a detenerse y bajarse. Uno de los malhechores se llevó el pesado vehículo, mientras fue subido a una de las camionetas. Su cadáver aparecería dos días después, maniatado y con impactos de bala…

Patricia “Ceci” Flores, activista del grupo de “Madres Buscadoras”, tuvo que recurrir a una insólita petición a los cárteles: que les permitan buscar a sus desaparecidos, poco después de la ejecución de una de sus compañeras, que armada con una pala recorría los desprotegidos caminos y brechas para dirigirse a una fosa clandestina…, una madre que trataba de recuperar los restos de su hijo. Vanos han sido los intentos de estas agrupaciones de ser protegidos por las fuerzas armadas, en una labor que han tenido que hacer con sus propias manos.

Un grupo de pobladores de una de las etnias más pobres del país, cerca de una treintena, caminan por la orilla de una carretera próxima a la frontera con Guatemala. Hartos de la falta de apoyo de las fuerzas armadas; esta región de México se encuentra azolada por el enfrentamiento entre los dos cárteles más poderosos. Entre ellos está Nicandro “N” que perdió a su hijo mayor, avanza con gesto adusto junto a su esposa y su hija más pequeña: “la Guardia Nacional no se aparece, ni el Ejército, ni nadie…”

Fue difícil para Domingo “N”, agricultor, durante años dedicado al cultivo de limón y aguacate, cerca de Puerta de Alambre en la llamada Tierra Caliente de Michoacán. Ha perdido cosechas enteras, otras con quebrantos económicos por el derecho de piso y las cuotas hasta por limón cosechado.

La gota que derramó el vaso: una granada perforó el techo de láminas de un cuarto de su modesta vivienda. Haciendo planes para salir en la única camioneta que le queda, tratando de analizar la ruta de escape menos peligrosa, esperando no encontrarse con retenes que nunca son de la Guardia Nacional y menos del Ejército, sino de los “malandros” como les llama. “Gobiernos van, gobiernos vienen…, da igual no hacen nada”.

Son las cinco de la mañana. El sol despuntando en la parte norte de Veracruz. Camilo “N” es un venezolano que lleva varios días marchando con un numeroso grupo de migrantes en su peligroso viaje a la frontera norte. Kilómetros con los pies destrozados, el hambre perenne, el frío torturador.

Las pocas veces que la Guardia Nacional los escoltaba fue para impedir que agentes de migración cometieran abusos. Decidió continuar a pie en la desamparada carretera, después de enterarse que un grupo de compatriotas desapareció en el camión que habían contratado…

La historia de Benito la jirafa es inspiradora, es una de éstas que en medio del diluvio de malas noticias nos sacan una sonrisa. Es justo decir que todo fue financiado por particulares, pero lo más destacado fue el gran despliegue de las fuerzas armadas y del orden, federales y estatales.

La seguridad ante todo y, aunque es evidente que nadie en su sano juicio se robaría una jirafa, está de más señalar el descrédito de haberse generado un hecho violento. Espero que no se me mal interprete, soy un animalero consumado, pero no puedo evitar pensar en la buena suerte de Benito, este amigo de largo cuello que, no tuvieron sus contrapartes humanas, los tantos Benitos anónimos que han padecido por no tener el cobijo de las fuerzas armadas. Dicha pírrica: la celebración de Benito la jirafa, en medio de la indiferencia o la costumbre de la mala suerte de los otros Benitos…

Hace unas semanas en un noticiero de la TV española, Miguel Bosé narró los pormenores del asalto a su domicilio: “En un determinado momento, se me queda el jefe mirando fijamente, mira a los otros y les dice: ‘¡Chavos, éste es Miguel Bosé!’. Y se quita la máscara y me dice: ‘Yo soy tu fan’. México es un país maravilloso, pero es verdad que es muy surrealista. Entonces le dije que íbamos a llevar las cosas por buen camino porque si no: se acababan los conciertos. Y de repente se oye por detrás: ‘¡Una selfi, una selfi!’

“En ese momento tuve la sensación de que no iba a pasar nada y me entró más tranquilidad”. Certero comentario: somos más que surrealistas.— Mérida, Yucatán.

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor